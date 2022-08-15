“野河沟”何以吸引数千游客？

来源：中国新闻周刊

作者：陈威敬

水来得很湍急，他看到好几个人被洪水卷走，其中还有小孩。一名亲历者对中国新闻周刊说。

8月13日下午，四川彭州市龙门山镇龙漕沟突发山洪。13日晚，彭州市应急管理局通报称，截至19点30分，此次山洪灾害已造成四人死亡，三人重伤，六人轻伤。据最新消息，遇难人数已增至七人。

这是一个在多个社交平台上被热议的“网红打卡地”，“天然未开发”、“小众避暑胜地”……然而，龙漕沟实际上是一个泄洪河道。多名当地人向中国新闻周刊介绍，龙漕沟并非正规景区，社区在河道边上也立有“禁止下河”的警示牌。

龙漕沟是龙门山脉中的一处峡谷，河水自上而下，河道较浅，但碰上雨天，水位上涨很快。一位附近的商户说，因为是周末，过去游玩的旅客可能有上千人，“但最近好几天都是晴天，大晴天发这样的洪水，很罕见。”

没有征兆的洪水

这是一个平日里很美的地方，但谁也没想到， “避暑胜地”冰凉刺骨的河水，却让数个家庭支离破碎。

网传视频显示，事发时，河道两边立着多顶帐篷，不少游客在水中嬉戏。河水很浅，水中遍布石头。洪灾的亲历者徐凯向中国新闻周刊介绍，他所在的河域，几乎都是家庭式出游，“很多人去那边露营，有的昨天晚上就扎营了，还有人在那里做饭，水里面放着西瓜、饮料，小朋友坐在河里面玩耍、吃东西。”

但水势来得迅猛，伴随着水中的和岸边的尖叫声和求救声。一则流传很广的视频中，一名成年男子抱着一个孩子被困在河道中央。

附近一家餐馆的厨师陈师傅向中国新闻周刊介绍，当天下午，他沿着龙槽沟上山，准备去看看自家的宅基地。大概在山脚到山顶的1/3路程，他看到一个同村村民急促下山，告诉旁边一名工作人员，山上发洪水了。

“我晓得山洪爆发以后会带来啥子”，陈师傅说，他和这名村民随即往山下跑，通知河道上的游客撤离。刚开始，一些人还以为是在开玩笑，不太相信。陈师傅重复地喊着，开始有游客“当真”了，不少人也跟着爬上了岸。不到20秒的时间，山洪就冲了下来。

在陈师傅等人的帮助下，有四五十名游客及时逃离了河道。“就是我声音不够大，我声音再大的话他们就能听到，我相信今天会跑更多的人。”他说。

当晚，彭州市应急管理局通报称，8月13日下午14时37分，彭州市龙门山镇接到气象预报，辖区有对流云团生成，将伴有短时强降雨。接报后，龙门山镇政府立即组织镇村（社区）干部、巡逻队员及志愿者等力量对辖区内河道沿线戏水游客进行劝离。15时30分，小鱼洞社区龙漕沟突发山洪，河道未撤离游客被卷入山洪。事故发生后，彭州市应急管理局、公安局、消防大队等部门立即赴现场开展搜救工作，目前人员伤亡情况正在核查中。

约一个小时后，当地更新了通报结果，截至19点30分，此次山洪灾害已造成四人死亡，三人重伤，六人轻伤，伤员均已送往医院救治，省、市应急救援力量均已赶到现场参与救援。

据央视报道，目前，山洪已造成7人死亡。灾情发生后，应急管理厅立即调度成都市应急管理局和彭州市应急管理局，指导当地在确保安全的前提下全力搜救被困人员，迅速转移受威胁群众。同时派出工作组赶赴现场指导救援工作，调派消防救援队伍67人三艇、成都市安全生产专业救援队伍和社会救援力量88人10艇参与救援。

一位地方的救援人员向中国新闻周刊表示，如果被冲到深水区，遇险人员几无自救可能，“幸存全靠运气了。”同时，救援人员能做的也较为有限。

这名救援人员还转述了一名专家发表的看法，“强降雨经过陡峭的山体，汇及到冲沟，搬运土石到落差较大河道里，游客避暑、孩子们下河洗澡，会造成被水冲跑，被石头撞伤头部或身体重要部位的危险，会在疼痛难忍的情况下，无力逃生溺水而亡。”

有小孩被冲走

“说是野生、不正规的，但真的搞不明白，停车都找不到地方，人挤人。”徐凯向中国新闻周刊介绍，当天，他们公司二三十个人从成都到当地团建，正常情况下车程仅需一小时，但他们上午约8时30分出发，耗时近四个小时。

当天中午，他们在当地一家农家乐用餐后，天气较热，就想要去找个“耍水”的地方。“我们看很多私家车一直堵着往那边走，我们又在网上搜了一下，有很多平台在推这个地方，评分也很高”，徐凯说，“景区”并不收费，但入口处也需要扫健康码。

进入河道的山很高、很大，徐凯沿着一条一个车距宽的土路往上走，途中也有一些维护秩序的村民、警务人员，“有告示牌不准下河，也有防护网，但是很多防护网都是被拆了的”。

徐凯大概走到了河流中上游的位置。他回忆道，山体是个峡谷，落差很大，视距可能只有脚底下的十几米，难以看到更上游的情况。

他们看不到山上的云端，但也已经有很多雾和云，刚玩了一会，山上就飘下来几颗雨。“我们就觉得要下雨了，准备撤”。

但徐凯刚把鞋穿上，一股灰色的洪水就冲了下来，“就三、五秒的时间”。当时是15时27分左右，他赶紧招呼同事们撤离，但他的声音难以触及更下游的人群，“人特别多，我声音也不大，那个地方信号很差。”

河道大约七八米宽，只有他那一侧的河岸有一条土路可以撤离，脚底下遍布石头，人群的疏散并不及时，“人很多，我旁边好些人都是连滚带爬的”。“几分钟之后，洪水越来越猛”，他看到有七、八个人被困在河岸对面，多名游客已经被冲往下游了，其中还有小孩。

撤离沿途，徐凯看到当地的一些干部和民警一直在打电话，“他们也没法救援”。到了下游，目之所及，已有很多东西被洪水带走了，很多人在说下面有被冲走的小孩，当地人已经在下游比较平坦的位置准备捞人了。

“到了5点多的时候，还陆续有消防救援上去，因为山区里都是车，一直被堵着，救援力量上不去，又没有信号”。他说。

从事发地到山脚下，他们撤了有半个小时。“我们撤离到公路的时候，跑都跑不了，全是人，就脚后跟挨着脚后跟绵延几公里。”

当晚10时许，一名当地人告诉中国新闻周刊，警车、消防车等救援车辆还陆续往山里赶。

野生“网红”打卡点

龙漕沟，位于四川省彭州市龙门山镇小鱼洞社区。有介绍称，大山深处奔流而出的雪水蜿蜒而下，流经的地方形成龙漕沟。中国新闻周刊检索发现，在一些社交平台上，龙漕沟被作为小众玩水、露营场地推荐，还冠上了“景区”的说法。

然而事实上，龙漕沟不仅是个不折不扣的“野生”河道，更是一条连同后山的沟渠，承担了泄洪的任务。目前，多个社交平台已经将龙漕沟的旅游攻略、游玩分享等内容下架。

早在去年7月，彭州市融媒体中心就曾在其短视频账号上发布提醒“网红打卡点暗藏危机”：“最近，某短视频平台关于我市龙漕沟的游玩攻略火了。不少游客被吸引前来打卡观光，但殊不知，龙漕沟属于山洪易发区，极大地威胁了游客的生命安全”。

此外，龙门镇人民政府也在其社交平台账号上多次发布相关提醒。一则《龙门山镇文明旅游倡议》中介绍，龙槽沟属于未开发景区，无任何旅游设施配套，环境承载能力有限。近期由于小红书、抖音等APP热议，龙槽沟成为了网红景点，游客陡增，导致沟内垃圾成堆，环境受到破坏。

上述《倡议》还表示，龙槽沟是小鱼洞社区村民饮用水水源地，村民生活、生产用水均来源于此。游客在沟内游泳、戏水、乱扔杂物等均会对水质造成一定影响。龙槽沟属于镇级河道，按照《中华人民共和国河道管理条例》、生态环境部《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》等规定，在河道管理范围内，禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等；水源保护范围内禁止从事洗涤、旅游、水产养殖或者其他可能污染饮用水水体的活动。

此外，《倡议》中称，龙槽沟属于三级地质灾害点位，易发生泥石流、山洪灾害，曾于2015、2017年爆发由齐头水造成的洪水灾害，造成护堤被冲毁100余米，直接经济损失累计超过150万元（人民币，30万新元）。按照彭州市防汛防灾要求，禁止一切人员进入河道内。（齐头水，是山区夏季局部暴雨后爆发的凶险山洪，水头声势浩大，来势凶猛，往往刚听到河道里传来轰鸣声，水头即刻就到达眼前。如果有人碰巧就在河道里或在河边，往往来不及逃脱，瞬间就被洪流卷走。一般河道下游是大好晴天，但溪流上游突降暴雨，爆发山洪）

“山上的天气和山下的不一样，所以我们一般都会跟游客建议，不要到山上，山野去耍。”陈师傅说，在山上，可能天突然就暗了，然后就会下大雨、下暴雨，没有人能预测到上面会发山洪。

“但造成人员伤亡的山洪，这么多年来还是第一次”，附近一名农家乐的老板李雁向中国新闻周刊介绍，龙漕沟是今年才真正“火”起来的，由于是周末，游客或有上千人。

虽已入秋，但四川多地仍旧酷热。天气软件显示，8月13日，成都的最高温度达到了37度。此外，在彭州当地，连日来都是晴天，并没有下雨的迹象。“如果是下雨天，就会‘封山’，严格限制人员进入”，李雁说，大晴天出现迅猛山洪在当地也很罕见。

多名村民向中国新闻周刊表示，当地人并不常到龙漕沟游玩。“尤其是6月到10月，这是我们这里的雨季”，附近一家餐馆的老板彭军介绍，在下水的路上，也有龙漕沟“河情”的警示牌。

李雁说，平常没有涨水的时候，水很清凉又干净。她店里的游客上午也去了龙漕沟游玩，碰到想去玩水的游客，她也会提醒，天黑了就不要往中间去，在边上玩一下就回家。“这次的事真的让人非常痛心”，她说。

（徐凯、李燕、彭军均为化名）