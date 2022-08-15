“中国咖啡之都”云南普洱：“小咖啡”走上“精致路线”

来源：中国新闻网

作者：罗婕、缪超

进入雨季，中国西南边陲的云南普洱阴雨连绵。清晨，81岁的廖秀桂一如既往地巡护庄园中的咖啡树，查看咖啡果长势。在一代代咖农的耕耘中，云南咖啡逐渐走上“精致路线”。

普洱地处北回归线附近的“世界咖啡种植黄金带”，是中国咖啡主产区，咖啡种植面积、产量、农业产值均占全国的98%以上。自20世纪90年代大规模发展咖啡产业以来，普洱成了雀巢、星巴克等咖啡巨头在中国的原料主产区。

在云南省普洱市思茅区南岛河村，廖秀桂一家三代人经营着小凹子咖啡庄园。作为云南最早从事咖啡种植与加工的专业技术人员，他见证了云南三十余年咖啡种植业的发展。“咖啡规模化种植承载了咖农对发展和致富的期待，通过学习先进的种植技术、人工精细化管理，咖啡产量逐步提高。”

云南咖啡多为阿拉比卡种，在国内有云南小粒咖啡之称，且云南咖啡的话语权也“小”。长期以来，云南咖啡被定义为商业咖啡，其品种、加工处理方法、销售市场都较为单一，咖啡品质不稳定，常用作速溶咖啡原料。由于云南咖农难有议价权，一旦国际咖啡价格低落，咖农便举步维艰。

普洱野鸭塘河谷庄园的“90后”主理人杨鸿简认为，要改变“每公斤生豆没有一杯精品咖啡贵”的窘境，云南咖啡的产业需要革新，从速溶咖啡原料，转变成精品咖啡产业。

如今，杨鸿简在普洱探索创新“咖旅”深度融合模式。“我辞去教师工作回乡创业，搭建咖啡义工平台，希望更多人来到中国咖啡原产地研学，了解云南咖啡的成长故事。”他说。

“中国咖啡之都”不是一日炼成。云南咖啡从无人问津到如今的产业化、规模化、品牌化，是政府、业界人士、咖农、消费者们的共同努力。

云南国际咖啡交易中心于2014年成立，八年来，着力于建设云南咖啡的质量体系标准，打造线上线下交易模式，举办多个国际性咖啡展会及赛事，让云南咖啡融入世界咖啡的“朋友圈”。

“当前，中国国内咖啡消费市场迅猛增长，2021年，中国咖啡豆消费量25万余吨，较上一年增长超过25%。”云南国际咖啡交易中心副总经理刘海峰表示，中国咖啡在国际上的话语权逐渐提高。

刘海峰表示，云南咖啡行业专业化程度越来越高，咖啡豆精品率有大幅提升。今后，将通过咖啡庄园提升改造、咖啡精细化管养、优势产品的研发等方面逐步提升云南精品咖啡产业的打造。他认为，随着中老铁路通车，云南精品咖啡加工园区建设完成后，普洱有机会成为中国面向东南亚国家咖啡进口落地加工“第一站”。

从籍籍无名到世界闻名，在一代代咖农们的坚守与创新中，云南咖啡正走向精品化发展道路。