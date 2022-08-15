想靠中小学食堂赚钱？这个算盘今后不能再打了

来源：新京报

作者：熊丙奇

备受社会关注的中国中小学校食堂经营，今后必须是非营利性的了。

近日，财政部会同教育部印发了新修订的《中小学校财务制度》，其中要求，学校自主经营食堂为学生提供就餐服务的，财务活动纳入学校财务部门统一管理，可在学校现有账户下分账核算，真实反映收支状况，并定期公开账务。如有结余，应当转入下一会计年度继续使用。

这意味着，无论公办还是民办，所有中小学的食堂都不能营利，即便有结余也不能用于分红、转为他用，只能用于食堂的继续经营。这为中小学自主经营食堂，划定了红线。而确保中小学食堂的非营利性原则，可有力治理中小学的“食堂腐败”，防止部分学校办学者、管理者，通过经营食堂牟利，侵犯学生的合法权益。

近年来，屡屡发生的中小学“食堂腐败”，引发舆论广泛关注。如媒体报道，河南许昌某中学原校长，被查出在不到三年时间里，就利用职务之便，将102万元（人民币，下同，20万新元）学生餐费据为己有，涉嫌受贿罪、贪污罪以及挪用公款罪，被建议判处有期徒刑五年，并处罚金30万元。而在江苏江阴某小学午餐问题中，时任总务处主任更是一年多时间便贪污学生伙食费多达131万元，相当于每名学生每天8.5元的午餐费中有5元被克扣。

此次从财务制度上明确中小学食堂的非营利性，规定所有餐费必须用于食堂经营，所有经营者没有股份、不能分红，经营结余也不能作为“利润”收入用于发奖金、津贴等。简单来说，学生的餐费除抵扣食堂运营成本外，都应吃进学生嘴里。国家营养午餐计划，甚至还明确要求建设食堂、食堂服务人员工资等成本由各地政府部门解决。

公办学校执行食堂非营利这一要求，其关键在于公开财务账本，并发挥家长委员会的作用。

必须意识到，对于学校自主经营食堂，就是建立校长、班主任陪餐制度，也很难避免食堂经营者以次充好，通过收取回扣等方式牟利。因为，这背后可能存在利益共同体。因此，应由家长委员会参与学校食堂经营的监督，要求食堂保质保量供餐，并公布收支账本。

对那些希望通过后勤经营赚钱的民办学校来说，落实这一非营利要求，则需要办学者转变办学理念。

“不能通过收学费赚钱，主要通过提供后勤服务赚钱”，是近年来一些民办学校的经营之道。此次修订的《制度》进一步明确，义务教育阶段学校按照国家有关规定不得从事经营活动，这也要求所有义务教育民办学校必须全面坚持非营利办学。而对于非义务教育的民办高中来说，即便学校登记为营利性，其食堂经营也必须为非营利性。

考虑到为学生提供就餐服务的方式不同，此次新修订的《制度》对学校采取自主经营食堂、委托方式经营食堂、配餐或托餐等不同方式为学生供餐的实际情况，分类提出财务管理要求。

如《制度》明确要求，学校采用委托方式经营食堂为学生提供就餐服务的，应当加强监督管理，不得向被委托方转嫁建设、修缮等费用；学校采用配餐或托餐方式为学生提供就餐服务的，餐费可由学校统一收取并按照代收费管理等。

这有利于落实中小学食堂非营利性要求。但在食堂的具体经营过程中，仍需防止学校有关人员与被委托方、配餐方发生利益输送。近年来被媒体曝光的营养午餐卫生、质量问题，有不少就发生在委托供餐、配餐中，原因正是学校有关人员收取委托供餐、配餐方的好处，疏于监督。

此次《制度》规定，学校不得向被委托方转嫁建设、修缮等费用。这是对学校层面作出要求，防止“公开”的利益交易，避免“羊毛出在羊身上”，被委托方把建设、修缮费用转嫁到学生身上，提高餐费标准，或者降低服务质量。

而对于可能出现的学校有关负责人员与被委托方的“暗箱操作”“私下交易”，除严格落实财务制度外，还必须通过强化监督，加强信息公开加以遏制，尤其需要发挥家长委员会的监督作用。也只有如此，方能落实此次《制度》要求，切实办好中小学校的食堂。