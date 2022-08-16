彭州山洪敲响警钟，堵住“野游”风险敞口

来源：《新京报》社论

8月13日下午，中国四川彭州市龙门山镇龙漕沟附近突发山洪。8月14日，新京报记者从彭州市应急管理局获悉，截至目前，此次山洪已造成七人死亡。这一突发事故，也再次引发了人们对于“野游”景点安全问题的关注。

此次山洪悲剧的发生地，就是一处“野生”网红地，有着“露营”“徒步”“玩水”等标签。近年来，随着城市化加速，一些“野游”景区因为契合了人们对于“山系生活”的向往，受到追捧。尤其在审美、文化认同和生活方式的共鸣下，“露营”成为潮流，大量游客涌入暗藏着危险的狭窄山谷、泄洪河道，最终酿成悲剧。

值得注意的是，此次事故发生地本有拦网等预防穿越的设施和明显的警示标志，山洪到来前，当地管理部门也发出多次警告和提醒，进行了劝离，遗憾的是这些预防工作没有发挥期望中的作用。事实上，与之类似的安全事故此前也多有发生。

“露营”等“野游”方式成为潮流，也就意味着相关风险敞口几何级数的增长。这起悲剧再次警示我们，如果不采取有力措施防范，未来的安全事故，就会像是随机打开的盲盒，不确定因素和随之而来的风险将成为不可承受之重。

其实，针对景区和露营地都有明确的安全要求。比如，早在2015年推出的《休闲露营地建设与服务规范GB/T 31710-2015》中，就对露营地提出明确要求，“应不易发生自然灾害”。在安全保障方面，明确要求“应针对突发性事件（如地质灾害、气象灾害、火灾等）制定紧急预案，事故处理及时、妥当，档案记录准确、齐全”，“应有紧急疏散方案”，“应结合场地环境类型配备救生员和救生设备”等。

遗憾的是，这一标准目前还是推荐性的，难以对露营地等“野游”场地建设形成强制性约束。此次事故地点并非规范的景区或者露营地，而是“野生”网红地，更在规范管理视野之外。

因此，要让“荒野求生”的悲剧不再反复发生，规章制度的完善和相关管理的加强必不可少。

不过，也需认识到，人们热衷于去“野生”景点，形成大量的自发型“野游地”，是因为现有供给无法在数量、质量和性价比上满足需求。这有总量上的不足，更有结构上的不均衡，其基本解题思路还是要增加有效供给。

人们对美好生活的需求，实际上就体现在对包括露营在内的旅游产品和服务的渴求上。应当看到，可以与这些“不得已求其次”野游地相匹敌的，一定是那些能够满足人们的个性化需求，提供时尚和社交的美好体验，费用上可承受，在便捷度和安全上有充分保障的旅游景区。以合理适时的引导和扶持，形成充足的有效供给，才能够最大程度减少风险敞口。

当然，针对目前存在的问题，全面有效的预案设置也是题中之义。识别和确认管理的空白点，将“野生网红”景点等纳入到公共安全管理视野内，评估现有措施的效果，明确有效的优化更新路径。在此基础上，尽快构建有效的预警体系和信息沟通机制，提高整个安全系统的响应速度等，都应列在防范风险的措施之列。

此外，也需考虑发掘、提供和整合必要的资源，引入社会力量参与，与公共部门一起织密风险防控网，从而切实提升安全保障体系应急、应变、应战能力。

此次山洪事故中还发现，一些旅游相关平台上，此前有大量宣传龙漕沟徒步、露营、玩水的推荐信息。这也提示，平台应对这些“野生网红”景点的资质和条件有必要的调查和风险提示，而不能只遵循流量算法，凸显野山野水的惬意，对安全隐患少有提及。

而对游客自身而言，向往“野外求生”之时，掌握一些基本安全常识，遵循景区应该规定和提示要求，最大限度保护好自身安全，才是对自己负责任的正确态度。