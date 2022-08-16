共享单车企业脱困不能光靠涨价

来源：中国《经济日报》

作者：王明昊

近日，美团单车发布公告上调骑行卡价格。相比前两年，目前中国各大单车品牌价格出现了普涨，不少网友表示，共享单车正失去性价比优势，且价格涨了，“服务并未跟涨”。

从共享单车企业角度看，价格上调有一定合理性。一方面，前期靠价格补贴打开市场，占有一定市场份额后再提价盈利，已成为共享经济行业普遍做法；另一方面，原材料价格上涨和运营维护成本增加，也倒逼企业涨价。此外，公开财务数据显示，哈啰单车、美团单车均处于亏损状态，涨价似乎也成了企业发展的主要选项。

而从消费者角度看，更关注产品和服务是否满足生活需求，是否有性价比优势。有网友作了综合比较，目前大的单车平台一小时骑行费用普遍达到4.5元（人民币，0.91新元）以上。在不少消费者看来，即使仍有便利性，但共享单车的性价比优势正在失去，共享单车企业面临一定的用户流失风险。此次涨价引发的热议，对于企业来说有哪些启示？

企业价格上调幅度要在用户可接受的区间。无论共享单车企业拥有多么庞大的市场份额和用户数量，有一点必须清楚，共享单车的生存价值就是以方便快捷、经济实惠的方式，补上公共交通系统“最先一公里”和“最后一公里”的短板。共享单车企业应重视用户反馈，始终守护好便捷与实惠这两个落脚点。

企业的配套服务和保障要与上涨的价格匹配。用户除了诟病涨价，还纷纷吐槽，共享单车如今普遍存在故障车过多、归还点位少、骑行体验不佳等问题，这些都暴露了企业在运营和维护方面的不足。共享单车用户每次出行，都是一次体验测评。如果价格上调，而用户体验却没有明显改善，甚至持续下滑，谁都会觉得钱花得不值当。

随着近年的广泛普及，共享单车已成为许多人离不开的代步工具，在近距离出行上仍具优势。从这点来看，共享单车行业的用户群体仍然庞大，依然具有较大市场前景。而走过了竞争激烈的市场开拓阶段的企业，要想在赛道后半程跑出“加速度”，就需在用户诉求和企业盈利间寻找到平衡点。坚守便捷与实惠，持续提升配套服务和保障，在不断满足用户需求中实现盈利，才是共享单车企业改善经营状况、实现持续发展的正道。