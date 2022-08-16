来源：新民网

作者：赵红玲

不到五年，中国杭州一家医美公司隐匿收入超47.55亿元（人民币，下同，9.66亿新元），偷逃税被罚8800多万元……近日，一则消息引起公众广泛关注。与此同时，另一则消息更震撼人心——西安整形外科医生小丽，在自己门诊接受“自体脂肪面颊填充术”时，意外死亡。

医美暴利，安全何期？一台美容手术，动辄收费数万、数十万元？做医美手术者都很有钱吗？恐怕不一定。在一台医美手术的暴利后面，往往是消费者沉重的贷款债务、甚至高利贷。最近，上海黄浦警方破获了一起内外勾结骗取医美贷款案，涉案金额达人民币1000余万元。像这样以提供“免费美容整形项目”为诱饵，诱骗消费者签订虚构贷款申请的案例，很是典型。

应该说，当下公众的经济条件越来越好，对美容有一定的要求，合情合理。但问题是，许多医美医案带有诱骗性质。你要找工作，“五步曲”来了，第一步高薪聘请，报销路费。第二步洗脑式面试，引诱整形。第三步，承诺全额报销，诱使接受整形方案。第四步，协助伪造材料，骗取贷款。第五步，拒绝兑现，拒不支付手术费。更为可恨的是，犯罪分子甚至把罪恶之手伸向校园。打着“毕业季，美容季”的旗号，致使消费能力弱，却面临求职压力的女学生，精准入坑“美容贷”。一旦被骗，又还不出贷款，她们有可能面对更大的罪恶。

医美行业的生态，必须得到有效治理。暴利下的罪恶，不能任由其“霉变”。只有让医美行业回到正常状态，才可能有等值的服务，和可期的行业前景。非法行医机构、假针剂、假设备，必须淘汰那些不具备资质的从业机构。医美越是“赚钱”，越要合法合规经营，不能连蒙带骗、偷税漏税、一地鸡毛。

医美，美是目的，医是手段。涉医，就必须讲医德医规、以安全为底线。利令智昏，缺乏专业性、欠缺守规矩的意识，正是让西安整形外科医生小丽丧命的缘由。她所在的门诊并无全麻资质，只有半麻资质，但小丽却做了全麻。这一次，一位医美工作者，因为对医美事业的不敬畏，付出了生命代价。

如果有更为严格的监管，或许，小丽不会死。医美本无罪，人们对美的追求，需求一个健康的医美业。