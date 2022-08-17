商家打擦边球？“499元月饼”也应纳入重点监管

来源：北京青年报

作者：唐传艳

距离今年中秋节不足一个月，各式各样的月饼礼盒开始在线下商超、电商平台等渠道上线。据报道，目前市场上，有不少月饼礼盒的售价在500元监管红线下徘徊，部分商家于是打“擦边球”，将礼盒标价定为499.99元，但运费却高达600元；甚至还有商家在线下偷偷卖着价格高达2000元的月饼礼盒。

标价略低于500元的月饼，成为今年月饼市场的一道独特风景。有报道披露，“冠病”牌月饼礼盒标价499.99元，“天伦”牌月饼礼盒标价为499.99元。另有媒体调查发现，一款“美心七星伴月”月饼售价为499.8元；一家此前做过昂贵定制月饼的企业，今年推出的月饼礼盒价格为498元；一家曾售卖过昂贵月饼礼盒的酒店，今年的月饼礼盒售价也为499元。许多网友无奈地感叹：标价499的月饼，今年为何特别多？

今年6月，国家发展改革委、工信部、商务部、市场监管总局等四部门联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，明确要对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管，并要求经营者应当将销售单价超过500元的盒装月饼的交易信息妥善保存两年，以备有关部门依法查核等。在此政策背景下，“499元月饼”成为一种现象，说明部分月饼生产企业响应号召，自觉远离豪华包装，走简约平价路线，主动把价格控制了下来。

但同时也要看到，让价格略低于500元，也是一种应对监管的手段。因为这些月饼不仅不会因价格高昂而招致重点监管，而且也不必将交易信息保存2年备查，既相对安全，又减少了不少麻烦。而几元钱的差价，对于利润的影响不大，如此“让利”何乐而不为？更关键的是，在价格上搞变通，在质量、剩余月饼回收等方面也可能搞变通。也就是说，“499元月饼”未必比价格略超500元的月饼问题少，反而因为存在投机取巧等行为，导致月饼更加没有质量保障，更可能暗藏猫腻。

表面上的低价，还可能是一种假象。比如一款月饼虽然标价为499.99元，但需要消费者另外支付600元运费，并且客服人员毫不讳言，运费就是用来补差价。这就意味着，所谓低价，不过是逃避监管的伎俩而已，实际价格却要远超500元。这样的“499元月饼”，其实与价格500元以上的月饼并无太大区别，理应被纳入监管的重点名单。

月饼奢华包装，甚至内含有名烟、名酒、名贵中药材等高档礼品，既导致了奢侈浪费和攀比，也可能败坏风气和催生腐败。为此，每到中秋节前，相关治理举措就会如期而至，今天的治理不仅力度大，而且还提前布局。但再有力的治理，一旦遭遇变通式对待，效果也会大打折扣。今年“499元月饼”大量出现提醒我们，月饼奢华包装要整治，但面对规定耍滑头、搞“下有对策”等做法，也需得到重点监管和严肃处理。