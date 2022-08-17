打破世界纪录缘何越来越难

来源：工人日报

作者：朱亚男

从46秒91到46秒86，男子100米自由泳的世界纪录在尘封13年后终于被改写——日前，在意大利罗马举行的欧洲游泳锦标赛男子100米自由泳比赛中，来自罗马尼亚的17岁小将大卫·波波维奇以46秒86的成绩强势夺冠，一举打破了巴西选手塞萨尔·西埃洛在2009年快速泳衣时代创造的世界纪录。

0.05秒的提升，男子自由泳100米的一代代选手们走过了13年。但对于波波维奇来说，从男子100米自由泳世界青年纪录创造者到如今世界纪录的拥有者，他仅花了53天。

今年6月的布达佩斯游泳世锦赛上，波波维奇一鸣惊人，连续拿下男子自由泳100米和200米冠军。此次欧锦赛上又以破世界纪录的优异表现夺冠，如今的波波维奇，已将他的名字深深刻在男子短距离自由泳的群星谱上。

值得一提的是，历史总会在不经意间留下巧合。2009年，西埃洛正是在罗马的这片泳池中创造了男子100米自由泳世界纪录。如今，一位年轻小将在同一片池水中突破人类极限，标志着男子100米自由泳进入了新的纪元。

国际泳坛曾是世界纪录“批量”产生的舞台。从2000年悉尼奥运会开始，快速泳衣“鲨鱼皮”的出现和风靡，让世界泳坛的池水被疯狂搅动。从2000年到2009年，每年的泳池中都会产生大量世界纪录。单是在2008年，世界泳坛就诞生了108次新纪录。其中就包括美国名将菲尔普斯在北京奥运会上借助“鲨鱼皮”泳衣，揽8金破4项世界纪录的“神迹”。

面对愈发疯狂的“高科技外挂”，国际泳联自2010年起禁止使用高科技泳衣。自那时起，国际泳坛就面临着艰巨的破纪录难题。完全靠身体和技术，确实很难打破那些有高科技泳衣加持的世界纪录。由此可见，此次波波维奇能够打破快速泳衣时代的世界纪录，值得惊喜。

纵观体育发展的历史，除了游泳，田径等基础大项的世界纪录，在近年来被改写的难度也在逐渐加大。

例如男子百米传奇名将博尔特，从2008年第一次突破男子百米速度极限开始，他在13年的职业生涯中，一次又一次挑战着人类短跑的速度极限。无论是百米还是200米的赛场上，9秒58和19秒19的两项世界纪录，在未来的很长时间都会让追赶者望尘莫及。

与此同时，田径赛场上还存在着一些由于技术原因“永远”无法被改写的纪录。

1984年前民主德国运动员乌威霍恩成为世界上第一个突破百米的男子标枪运动员。但是随着世界田联出于安全考虑，自1986年4月1日起把男子标枪的重心前移4厘米，以此限制标枪的滑翔性能，霍恩所创造的 104.80米的男子标枪世界纪录，也就成了“永久世界纪录”。

根据世界田联的统计，目前国际田径界最“古早”的世界纪录是1983年由前捷克斯洛伐克名将克拉托赫维诺娃创造的女子800米世界纪录(1分53秒28)，已近40年还无人能破。此外，男子链球(1986年)，女子跳远(1988年)等项目的世界纪录，也一直难以被改写。

国家体育总局体科所期刊《中国体育科技》曾撰文指出，体育项目纪录的产生背后，有着社会、经济、文化、历史及科技等综合因素在发挥作用。而未来30年各项世界纪录被打破的概率，会稳定在一个较低的可能中。“在人类现有的基因、形态、科技等条件没有改变的前提下，体育世界纪录很难会再有爆发式的增长”。

体育运动在每一次突破人类的身体极限后，都会用一个又一个标签将这次伟大的壮举进行记录。而每一个新纪录的出现，都让人类在体育运动发展的“绳结”上写下新的刻度。在创造和打破之中，运动的极限被反复挑战，这是体育纪录赋予人类生命的重要意义。