柬埔寨骗案：什么驱使人被骗？是贫穷啊！

来源：香港01

近日愈来愈多网上消息，指台湾民众赴柬埔寨工作后失踪或被骗，事主大部分都因受高薪诱使赴柬埔寨工作，及后发现被诈骗而遭人口贩卖，期间被禁锢、暴力对待、性侵，更有人发布活摘器官的传闻。媒体披露多个诈骗集团于幕后操作，而且势力遍及柬埔寨、泰国及缅甸等中南半岛国家。

近年台湾年青人出外打工愈来愈普及，当中早已夹杂了不少在外被骗的故事。数年前，台湾人流行到澳洲及新西兰等地方工作旅行，当时就屡屡有新闻报道台湾人到当地被骗的案件，包括被强迫无薪劳动，以及被迫当妓女卖淫等。例如2015年8月澳洲布里斯本警方就破获了一宗台湾人奴隶屋案，共救出58名被强迫无薪工作的台湾人。然而台湾如今还是爆出柬埔寨骗案，成因值得我们思考。

台湾人往外找寻发展机会

台湾年青人赴外地工作近年愈来愈普遍，按台湾当局的统计，在2019年爆发冠病疫情前有73.9万台湾人赴外地工作（包括中国大陆），占台湾的劳动人口接近6.2%，即使冠病爆发后的2020年数字减少至50.1万，但仍占总劳动人口近4.2%。相较之下，香港在2016年的人口普查显示只有约3.0%的劳动人口在外地工作（包括中国大陆），而在冠病后的2021年人口普查则更大幅减少至1.3%。

台湾人往外地找寻机会，可以分成内部的“推力”及外部的“拉力”。就内部的推力而言，近年台湾经济长期欠缺实际发展，年青一代在岛内欠缺发展机会，自然更愿意赴外地工作“淘金”。以2020年的数据为例，台湾人的收入中位数折合约为1万1000元（港元，下同，1940新元），毕业生收入中位数更只有约7300元。外部的拉力则是其他地区相对吸引的收入，近者包括中国大陆、日本，远者有如东南亚、澳纽、甚至美国，有不少台湾人为了追求更好的发展机会，便尝试到邻近发展较好的地区工作。

虽然台湾物价比较低，但这仍不足以弥补收入的差距。例如以比较物价常用较简单的“巨无霸指数”而言，台湾的巨无霸售价是香港的92%，但收入中位数却只有六成（香港2020年为1万8400元）。而且，在消费全球化的情况下，台湾人要购买如iPhone等国际品牌或是到外国旅行便无可避免要与外地物价和收入直接比较，这容易使台湾人的收入显得捉襟见肘。

台湾人非特别易受骗

台湾人出外工作的机会较多，相应遇到骗案的机会率也上升。诈骗集团没有什么理由会针对台湾人作欺诈，我们也不认为台湾人特别笨而易上当受骗，尤其是台湾人出外工作受骗已非首次。但台湾内部的“推力”太大使年轻人离乡别井的机会成本相对较低，也使诈骗集团很容易便能包装出一个具有很大“拉力”的诈骗陷阱。

近日台媒引述消息就指，贩卖人口的诈骗集团一般针对30岁以下有学贷的年青人，例如一个在缅甸名为“KK园区”，其常用的诈骗手法是提供约2万6000元的月薪及包食宿引诱台人到外地当客服。这些条件对台湾年青人而言可能已是三四倍的薪金，具有相当大的吸引力。同样的条件换在香港，便很难吸引到多少人。

当然，诈骗集团可以不断提高诈骗套餐的待遇，使其对香港人也更有吸引力，反正它们并不需要真正付出薪金。然而，诈骗愈是夸张，便愈会引人怀疑，能成功的机会便愈低。如果有诈骗集团在香港开出在柬埔寨工作的客服岗位能达10万月薪，虽然很具吸引力，但正常人也不会轻易相信。事实上，香港也有类似的骗案，但入境处今年至今只接获了17宗港人家属求助，当中12人已从东南亚安全回港，只属于个别案例。

有论者将台湾人被骗比喻为晚清中国人“被卖猪仔”至国外做苦工。被骗的人不是笨，但生活迫人，在家乡甚至会饿死，只能无奈铤而走险。台湾的情况并没有晚清这么差，但假如在本地能找到合理回报的工作，又怎会有这么多台湾年轻人冒着被骗的风险也要出外工作呢？这也难怪周三（17日）台湾国民党召开记者会回应台人被骗事件，就直指台湾人成海外诈骗集团的“肥羊”，因为年轻人在低薪结构下追梦无望，只能往海外发展。香港虽然暂时没有相关的问题，但我们也应记着，经济不进则退，假如香港人对未来日渐失去希望，将来成为“肥羊”的可能就是香港年轻人。