领取生育津贴无需结婚证，意义不只是照顾少数

来源：澎湃新闻

作者：与归

未婚已育女性办理生育津贴，不需要结婚证！

8月17日，在中国国家卫健委新闻发布会上，有媒体提问“生育津贴的发放有地区提出了结婚证等前置条件，让一些未结婚但已生育的女性办理生育津贴可能存在障碍”，国家医保局待遇保障司副司长刘娟回应称，“只要履行了生育保险的缴费责任，国家层面在待遇享受方面是没有门槛的，而且在经办服务清单上，关于享受生育保险生育津贴，也不需要刚才您说的那些材料。”

近些年，随着人口出生率走低，中国出台了不少鼓励和便利生育的政策。这些政策在具体执行环节，有必要化繁为简，尽可能地方便和照顾育龄夫妇。如果为了拿到该有的生育补贴，还需要提交诸多证明材料，这无疑会耗费大量的精力和时间，让本就因生育而忙碌奔波的夫妇少一些烦恼和操心。更何况，有些已育女性确实存在未领结婚证的情况。

此前，“未婚妈妈申领生育保险金遭拒”曾一度登上微博热搜。2016年，一位刚和男友分手不久的女性，意外发现自己怀孕，在家人的支持下选择生下孩子，但申领生育保险待遇却遭到拒绝。不久前，也曾出现过非婚妈妈诉地方卫健委的案例，经过法院调解，当事人最终领取到生育医疗和生育津贴。

在网络检索可以发现，针对生育津贴领取材料，不少网友的经验建议里，甚至还有律师和相关行政人员的建议里，也都列出了“个人身证明、结婚证、户口簿、生育医学证明”等证明材料。这说明，“需要提供结婚证”在一些地方还是相当普遍的，这可能是一种办事惯性。现在需要的，就是打破这种惯性，真正树立起服务思维。

要知道，生育津贴是生育保险待遇的重要内容，国家明确规定由生育保险来支付国家法定产假期间的生育津贴。从权利与义务对等的角度讲，申请人员既然缴纳过生育保险，就理当享受相应的生育福利。

当然，也许有人会说，未婚已育的情况，在生育人群中并不占主流，可能只是极少的一部分。正常的情侣或准夫妻，哪怕未婚先孕，也可以及时补办结婚证，这并不是难事。但是为什么要在发布会上专门强调“少数人的需求”呢？

其一，这是一种言简意赅的权利明确。以往，在领取生育津贴事项上，不同的地方可能有不同的要求，而广大民众对此心里没有底，处于一种较为迷惘的状态。现在，通过权威而具有关注度的平台释放清晰的执行标准，就提供了明确的参照。今后，再有地方索要结婚证明，大可以根据国家医保局要求据理力争，甚至监督投诉。

其二，明确不需要结婚证明，同时也释放出一种态度：尽最大努力建设生育友好型社会。态度，往往体现在细节上。在生育保障方面，只有尽可能地照顾所有群体，不漏掉一些有着特殊情况和特殊需求的群体，想她们之所想，提前把她们的需求和困难填补到位，才能让她们生得安心，养得省心。

现在，不少地方都开通了线上领取生育津贴的通道，也就顺便解决了异地办理难的问题。类似的优化服务，还可以有很多。少一些不必要的证明，多一些人性化的便利，“生吧”才会成为更多人的选择。