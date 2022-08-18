“嘉陵江干了”？抗旱保粮就是保民生

来源：新京报

作者：耶律

8月16日，针对近日关于“嘉陵江被晒干了”的传闻，长江委相关人士回应称，重庆现已升级为抗旱Ⅲ级应急响应，今年尚未出现超大规模洪水，水位下降浅滩便会露出，属正常现象。

嘉陵江当然没有干涸，但其水位出现“汛期反枯”的现象，也是实情。这背后，是今年南方多年未遇的大旱。来自水利部的消息显示，截至目前，长江流域部分地区连续无雨日超过20天；流域大部高温日超过15天，中下游部分地区超过30天。

受降雨偏少和持续高温共同影响，长江流域四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西等6省市耕地受旱面积967万亩。180座中小型水库水位低于或接近死水位，小型水库及塘坝蓄水严重不足。

数字或许是笼统的，在抗旱面前，个体的努力更有触动人心的力量。据新京报报道，重庆涪陵区南沱镇农民秦兵，是一位拥有约200亩土地的种植户，也是一位短视频UP主，往年这个时候，他会晒他的柑橘、火龙果、桃和荔枝，分享丰收的喜悦。如今，网友在视频中看到的只有“晒得发干的柑橘树，枯在地里已经变脆的花生苗，还有大片死去的红苕”。

大旱之下，唯有迅速行动，激活各种资源，动员各方力量，自救加外力，全力投入到抗旱中去。

小而言之，这是为了保障一个个像秦兵那样的种植户、普通农民的收入，让他们在高温炙烤下辛辛苦苦的劳动不能白费。千千万万的小农生计有了保障，不仅会巩固脱贫攻坚的成果，防止农民返贫，也会进一步夯实中国经济的基础，稳住蔬菜水果等生活必需品的价格，也稳住农村这个广阔的市场。

往大里说，则关系到国家的粮食安全。目前我们的夏粮已经丰收，但全年粮食生产的大头在秋粮——占75%。因此，能否实现全年粮食丰收，关键还得看秋粮。尽管东北粮食占了秋粮的1/3以上，今年东北大部分地区雨水好、墒情足，但南方地区的水稻、玉米等在整个秋粮大盘中同样占有举足轻重的作用。当前，南方中稻陆续进入抽穗扬花期，夏玉米进入抽雄吐丝期，正是产量形成的关键期。此时遇旱，影响极大。

事实上，为应对南方大旱，8月11日，国家防总已针对四川等长江流域六省份启动抗旱四级应急响应。像前述重庆的种植户秦兵，已开始利用输水管道从长江抽水灌溉。他的40亩火龙果之前已“全军覆没”，剩下的柑橘树、桃树等不能再出事了。

此外，农业农村部也紧急下发通知，进一步部署防范高温干旱保秋粮丰收工作。并派出25个包省包片联系工作组和12个科技小分队赴秋粮重点省份和受高温干旱影响重点地区，指导关键措施落实。

从各地的报道看，也有各自抗旱的高招，比如人工增雨、抽水抗旱、深水调温、根外喷施调节剂、加强病虫害防控等。所有的努力，都是为了保住这一季作物，让农民有一个好收成。

近年来，随着气候变化的加剧，水旱灾害等极端天气越来越频繁，也给农业生产带来重大困扰。天灾属于不可抗力，但人力可以在具体的场景中缓解灾情。大旱当前，唯有以“时时放心不下”的责任感，众志成城，勠力作为，才能取得抗旱保粮的胜利。