你说没吃过预制菜？餐馆老板表示“我不信”

来源：中国市场监管报

作者：云歌

说起预制菜，很多消费者可能会说只听说过但没吃到过。实际上，只要你下过馆子或者点过外卖，就很可能吃到过预制菜。

预制菜也叫料理包，就是将可食用原料经过预加工，制成的半成品或成品产品。这些半成品或成品可能会使用食品添加剂，因此，具有保质期长、食用方便等特点。

日前，中国消费者协会发布《2022年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》，预制菜菜品标识不详细，外卖、堂食中使用预制菜未告知等成为投诉热点，消费者知情权、选择权受到损害等问题突出。

江苏省消保委近日开展的一项调查显示，74%的受访消费者不知道自己点餐吃的可能是预制菜，87%的受访者不愿意在外卖和餐厅里吃到预制菜，高达93%的受访者认为商家应在点餐前告知使用了预制菜。

在北京一家以“鱼头”为特色的餐厅，有记者曾询问“鱼头”和“竹林鸡”等菜品的上餐时间。该店服务员表示，20分钟内即可上菜，这些都是上午做好的半成品，只需再加工一下。

你就说气不气？下馆子就是为了吃个新鲜现做的“锅气”，结果呢，饭馆居然就是把预制菜回了个锅。问题在于，使用预制菜也不是不可，但选择权在消费者手中，如果商家不提前告知，相当于无形中剥夺了消费者的选择权。

对此，北京市京师律师事务所合伙人李宝莲律师表示：“餐饮经营者在堂食、外卖中使用预制菜未提前告知消费者，涉嫌欺诈消费者，更是侵害了消费者的知情权、选择权。”

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。

对于商家来说，虽然预制菜具有可以缩短烹饪时间，节省人力、空间等成本的优点，但是其缺点也显而易见。比如，消费者最担心的问题是，预制菜在品质、营养、口味和口感等方面不如现炒菜肴。这也是消费者不愿选择预制菜的主要原因。

现实的情况是，消费者的质疑对预制菜产业的发展似乎没有产生太大影响。数据显示，截至2022年1月27日，中国预制菜相关企业已达到6.81万家。这比两年前增加了数万家。一方面是产业的高歌猛进，一方面是消费者的疑虑，预制菜产业该何去何从？

从长远看，预制菜想要实现“真香”，不仅需要尽快走出圈地自萌的怪圈，还需要强制性国家标准的规范和加持。

近年来，部分地方政府和行业协会已在紧锣密鼓陆续出台相关规范。今年4月，全国首部《预制菜点质量评价规范》团体标准在南京正式发布，从食品原料采购、制作加工、包装要求、保质期及最佳品尝期、贮存、配送等环节进行规范，还鼓励食品原料可溯源。6月，中国烹饪协会团体标准发布会发布了包括《预制菜》在内的四项团体标准。其中，《预制菜》团体标准明确规定了餐饮消费场景下的预制菜定义、原辅料要求、标签、包装、贮存要求等，并将预制菜明确分为即食/即热预制菜、即烹预制菜和预制净菜三大类……

我们有理由相信，相关标准和规范的出台，将引导预制菜产业朝着健康、专业的方向发展，并逐步化解消费者的疑虑。