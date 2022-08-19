废弃矿洞成网红景点，不是什么地方都是“打卡圣地”

来源：新京报

作者：刘昀昀

“废弃矿洞，地下世界探索，能满足内心探索欲又带点小刺激。”今年夏天炎热，部分社交媒体的博主们致力于寻找各种“看起来很美”的小众避暑胜地。

随着彭州龙漕沟山洪事故的发生，那些未经开发而被推荐的“野生景点”也开始出现在公众视野中。近日，不少人发现在某些社交平台搜索“矿坑避暑”，就能看到博主们安利的各地矿坑。尤其是杭州一处在建德与桐庐交界的“矿洞”，频频被网红博主们推荐。但从相关报道看，该“矿洞”位于建德钦堂乡谢田村，属于未开发的天然溶洞，并非网传的“矿洞”。

目前，当地工作人员已经将五个矿洞的洞口全部封死。此前，网上推荐较多的1号矿洞原本是有铁门的，但有游客为了进入洞口，已经将铁门扒开。

对美景的追逐是大多数人的天性，也因此，社交平台中对旅行、探险胜地的推荐也格外有市场。这本是一个你情我愿、互动交流的良性过程，但许是出于追求刺激的心态，许是为了获得更多目光与关注，不少人开始推荐未经过开发、没有任何安全保障的地点。

有人推荐，有人关注，有人前往，再加上平台疏于审核，如此一来二去，一个如“废弃矿洞”般危险的地点就“升级”成了网红，甚至被描述为“不二之选”。

这样的一个个“景点”火了，不能忽略背后平台推波助澜的作用。当“第一次进废弃矿洞是种什么体验”等词条出现在平台首页，很难说不是其推荐机制在起作用。而这当中，平台又尽到了几分审核责任？

只关注滤镜下的美景，无视美景之外的危险，甚至一再将不那么有趣的地方夸张为绝无仅有、不容错过的景点，也在无形中成了不少平台面临的共同困境。但当推荐的内容一再失实，甚至造成事故发生，平台不得不反思自身的社会责任，绝不能只顾流量一路“狂奔”。

当然，不只平台，游客也有着很大的责任。种种不假思索、不做勘探与攻略的“探险”，不仅会给当地工作人员造成管理上的困难，也会危及自身的健康与安全。前几日彭州山洪事故导致七死八伤，就是一个典型的教训。再往前看，2009年也曾有一家三口在杭州临安大明山“伯温石阵”附近游玩时，翻过石墙进入非游览区，也就是一个废弃钨矿洞，因洞内漆黑，父子俩坠入30多米深的竖井，经抢救无效遇难。

无论是发生过的伤亡事故，还是无处不在的警示牌，都在提醒“慕名前来”的游客，不是所有地方都是“打卡圣地”，也不是所有“探险”都可以心向往之。外出游玩时，游客有必要承担起个人责任，不能过于心存侥幸心理，做一些无谓的、没有规则意识的尝试。

其实可以看到，很多地方已经关注到游客对于“小众”“探险”等方面的需求，也逐步开发了相关景点。比如，这些年杭州一批“网红矿洞”出圈，它们有的已经开发，配备了游乐设施，可以满足游客需求。

因此，面临已经发生过的悲剧和潜在的风险，无论是游客还是平台，都不能再假装看不见。承担起相应的责任，理性“打卡”，才能让一切不止“看起来很美”。