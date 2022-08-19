奶茶炒到200元人民币，还是用来喝的吗？

来源：澎湃新闻

作者：土土绒

又是一条让人看不懂的新闻。8月18日，网红奶茶茶颜悦色在南京开业，一大早还没开门店铺外就排起长队。开业大约半小时左右，就因人流量过大造成拥堵，不得不暂停营业。

因为生意过于火爆而关门已经足够匪夷所思了。而在部分交易平台上，可以看到该奶茶代购代排服务，代购一杯奶茶的价格最高达200元（人民币，下同，40新元）。换句话说，光代购费就是奶茶本身价格的10倍了。什么样的奶茶有这样的吸引力？此情此景，让人不禁问一句：“它会魔法吧？”

作为一个喝了多年奶茶的人，我仍然表示不能理解这种狂热。价格炒到这个高度，这一杯奶茶早已不是奶茶本身了。这个时候，谈论这杯奶茶有多好喝，或许已经没有意义，人们追捧的，不再是“喝奶茶”本身，而更多的是拥有“南京第一杯茶颜悦色”的感觉。

这与很多“网红”的逻辑都是一样的——吃到什么味道、看到什么风景，未必有那么重要，能在社交媒体上展示出来，让自己受到关注，树立一种或时尚、或优秀、或富裕的形象，才是更重要的。为此，有人“吃饭五分钟，拍照一小时”，还有人不顾危险前往未开发的“景区”旅游。自然，也有人排队数小时、花费数百元只为一杯奶茶。

不过，在网络上，也有人晒出疑似黄牛发布“8月18日排队兼职”的截图，声称“工资日结，买到奶茶交给我”。因此，在这支挤爆商家的队伍里，有多少是消费者自发排队，有多少是黄牛在炒作，目前还不得而知。

总之，作为一名奶茶爱好者，我这个时候一点也不着急。根据我的经验，再红的奶茶也红不过一星期。此前，喜茶、奈雪等网红品牌刚开的时候，都曾经引起过排队潮，但现在再看，店铺前早就基本没人排队了，甚至还不时传出降价、关店等新闻。而今年6月，茶颜悦色在重庆开业时，第一天也是排队四小时，有黄牛加价180元；但到了第二天，热度就断崖式下跌，普通消费者排队二三十分钟就拿到了奶茶。

所以，何必为了一杯奶茶跟风排队几小时呢？何必为黄牛的生意推波助澜呢？只要稍微有点耐心，早晚能够喝上——如果你真的只是为了喝奶茶本身的话。

其实，对于网红品牌，完全没有必要如此崇拜。就在去年年底，茶颜悦色老板与员工在群里“开撕”的消息被炒上热搜，有员工吐槽被减工时、降薪，老板则亲自下场与员工激烈互怼，引发舆论大哗。而在此之前，则是茶颜悦色的于当年第三次集中临时闭店，对此，品牌官微直言“活得不那么好是肯定的”。而在社交媒体上，有消费者在分享茶颜悦色哪些奶茶好喝，也同样有人表示“不过如此”。

所以，茶颜悦色其实没有想象中那么“红”，也没有那么稀缺。或许它真的好喝，或许它一时真的很难买，或许它的品牌营销做得真的很好，但是，作为一个成熟的消费者，最应该保持的就是理性的消费心态。需要，可以买；但千万不要被某些人为营造的“潮流”“风尚”所裹挟，忘了自己的真实需求。