柬埔寨“庞氏骗局” 谁才是被害人

来源：联合新闻网

作者：颜廷栋

台湾人被骗前往柬埔寨遭受监禁凌辱、活摘器官的骇人听闻消息，震惊台湾社会。亡羊补牢，警政署出动员警在机场举牌示警，劝阻台湾人勿入险境。吊诡的是，仍有不少旅客怀着淘金梦，充耳不闻，有如飞蛾扑火般的前往一探究竟。

整起事件起因，出于犯罪集团以高薪征才广告诱骗台湾人出境，然后要求应征者广拉亲友入伙，如此犯罪手法类似老鼠会的“庞氏骗局”；受害者接续利诱再拉下一只小老鼠进入骗局，生生不息，最大获利者终究是犯罪集团首脑。这种骗局运用到商品行销手法，就是不肖传销商收入来源，主要靠拉人头入会赚取佣金，并非来自于推广销售商品业绩，依照多层次传销管理法规定，最重处行为人七年有期徒刑，并科新台币一亿元（460万新元）以下罚金。问题是，同法采取“报备制”管制原则，合法报备设立的传销事业，有可能挂羊头卖狗肉的从事拉人头违法吸金行为，是以有赖公平会持续不定期抽查传销事业业务，及时抓出祸首大老鼠，防止小老鼠前仆后继跳入陷阱。

从目前营救回台的“被害人”来看，有人当初已经意识到在海外从事诈骗工作，甚至最后成为犯罪集团的干部，严格来说这些人也是加害人，主观具有犯罪故意或不确定故意。如此共犯，共同实施诈术使人交付财物，或使人到海外的犯罪行为，依照刑法规定最重可处七年或十年有期徒刑。不过，由于台湾与柬埔寨政府并无签订司法互助协议，如何取得事证以辨别何者为兼具被害人及加害人双重身分，是为侦查工作一大难题。可行办法是透过国际刑警组织成立跨境联合专案，进入当地瓦解犯罪集团，借由查扣犯罪物证及救出被害人证词，挑出混在其中的加害人。

政府当局及民间团体刻正积极跨海救援，只是陷于“一中原则”外交困境，致使救援工作窒碍难行。更令人担忧的是，如果这种庞氏骗局的金钱诱因持续下去，恐怕被害人有增无减，不是单靠警察举牌就可惊醒梦中人，政府应有积极打击犯罪的方法。

有效杜绝此类犯罪发生，治本之道必须切断人蛇集团犯罪链。源头方面，揪出刊登重利征才广告主，严惩幕后主使者，斩草以除根；底层方面，从被害人末端溯源追查，对于拉人头抽佣中介人，均以共犯论处，一网打尽。