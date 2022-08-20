“葡萄中的爱马仕”坠落 价格从“百元档”掉入“十元档”

来源：中新网

阳光玫瑰葡萄，被坊间誉为“葡萄中的爱马仕”。曾经它只在高端水果区出现，上百元（人民币，下同）一斤的价格，让不少人直呼，“太贵了！”

但近年来，阳光玫瑰开始走下“神坛”，在超市里，常和其他品种的葡萄放在一起，接受人们的挑选。

阳光玫瑰价格“跳水”

很多人第一次认识阳光玫瑰，可能还是大名鼎鼎的日本“晴王”。

在日本，阳光玫瑰被称为Shine Muscat（夏音马斯卡特），晴王只是其中一种，只有日本冈山出产的可叫做晴王。

在海外购物平台上，中新财经记者注意到，一串晴王（700克）的价格接近400元。

该品种后来被引入到中国和韩国。即使是在韩国，作为高端水果，其售价也多在百元以上。

但在中国，近年来阳光玫瑰价格遭遇“滑铁卢”。

“前两年在超市逛的时候，阳光玫瑰还是四五十块，最近发现家附近超市的阳光玫瑰都不到20元了。”北京丰台的一位消费者表示。

中新财经记者走访北京多家超市发现，不同超市阳光玫瑰的标价相差较大，有超市每斤已降到20元以下。

另，记者在电商平台注意到，阳光玫瑰每斤价格集中在10元-30元之间。

在微博上，还有消费者留言称，买到了9.9元一斤的阳光玫瑰。

供应增加推动整体价格下降

曾经价格“高高在上”的阳光玫瑰，为何如今“泯然众人矣”？

“当初引进的时候量少，人们也觉得新鲜、口感好，供应满足不了需求，价格自然就偏高。”中国果品流通协会会长鲁芳校说，“经过这些年的推广后，种植面积增大，供应增加，整体价格也就下降了。”

某市场机构发布的《2022年中国阳光玫瑰葡萄产业数据分析报告》（以下简称《报告》）显示，2021年，全国阳光玫瑰种植面积约31.21万亩，收获面积约20.42万亩。与相关报道显示的2016年全国阳光玫瑰种植面积10.01万亩相比，近5年间种植面积增长了21.2万亩，增幅达211.79%。

上述《报告》称，从种植区域分布来看，阳光玫瑰种植区域遍及全国各地。目前，在国内种植大面积铺开的情况下，“阳光玫瑰”基本上实现了全年不间断供应。

不过，鲁芳校也表示，“阳光玫瑰不同档次，在市场上价格也有差别，一些优质的精品阳光玫瑰每斤仍然卖50元以上。”

“同时，阳光玫瑰因产区、季节的变化，价格上也会出现波动。云南上市是最早的，然后逐渐向北推移。”鲁芳校补充道。

价廉后，质量参差不齐

受益于种植面积增大等，阳光玫瑰的价格已与其他品种的葡萄相差无几，但不少网友却反映，品质没有以前好了。

“味道吃不出惊艳的感觉，还不如其他品种的葡萄。”有网友称，“以前价格虽然贵了点，但是皮薄肉脆无核，有很浓的香气，现在市面上的阳光玫瑰都烂大街了，但皮巨厚。”

还有部分网友疑问，是不是现在市面上好多都不是真正的阳光玫瑰。

一位来自四川的阳光玫瑰卖家告诉记者，阳光玫瑰的品质跟天气、水分和产地都有关系。

“消费者吃得多了，对品质要求也就更高了，但目前整体的种植质量不是往上走的，种植面积大了，中低档的果反而多了。”鲁芳校则表示，“或因为阳光玫瑰比较好卖，一些种植户一味追求效益而忽视质量，种植技术上也存在参差。”

一位电商卖家称，果农若要产量的话，要大量使用化学肥料。如用噻苯隆膨大剂处理，用了不用担心果长不大，不用担心串形稀疏不美观，万一日灼、气灼了，留的果粒多，还有退路。

“亩产8000斤的话，卖10元一斤，亩产值8万元。就算再不好吃，卖5元一斤，亩产值也有4万元，最关键的是不愁卖，果商认为性价比极高，争着要。”该电商卖家说。

据业内透露，为了提前上市抢占市场，一些果农糖度13-14就采果，有的甚至还没脱酸。

“增量”的同时还需“提质”

资料显示，中国是世界果业大国，果树种植面积和产量均居世界第1位，果业市场规模近2.5万亿。但与此同时，中国并不是果业强国，果品质量和果业效益与发达国家相比还有差距。

怎样在“增量”的同时“提质”，成为萦绕在中国果业心头的一道“待答题”，这不仅适用于阳光玫瑰种植，也适用于其他水果品种。

“我们都知道，质量是第一位的，但当真正做起来，管理技术、种植技术包括品种的退化问题，我们很多都跟不上，还是要从多方面下功夫。”鲁芳校表示。

中国农业科学院果树研究所所长曹永生在接受媒体采访时也称，应持续开展关键技术和产品研究，构建轻简、优质、高效果树栽培技术体系，推动果业高质量发展。提升果品及其加工品的商品品质、风味品质、营养品质和功能组分，推进果品的优质化、高值化和品牌化。

你有买过阳光玫瑰葡萄吗，价格怎么样？