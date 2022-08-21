高温持续 各行各业该如何应对？

来源：中国央视新闻客户端

今年夏天，如果用一个关键字来形容，那就是“热”。到昨天为止，中央气象台已经连续发布了整整30天高温预警，而最近更是连续8天最高级别的高温红色预警。伴随着热的就是旱，长江流域部分地区已经超过20天没有有效降水，长江干流洞庭、湖鄱阳湖水位比往年低了5—6米，今年的高温已经达到1961年以来有完整气象观测记录的最大强度，它带来的方方面面影响是什么？我们又该如何应对？

如何应对部分地区的不同程度干旱情况？

长江岳阳航道处航道科科长 卢平：今年我们的水位退落到5.95米，造成这种现象主要原因是长江流域两岸雨量偏少，高温干旱的持续时间比较长，水位一直不能反弹。

拥有20多年水上工作经验，在卢平看来，今夏湖南岳阳持续不降的高温，以及汛期反枯的现象实属罕见。本周，他和同事在航道实时更新，因水位下降而调整的航标位置数据。白色和红色航标连起的区域，便是船舶行驶的安全航道。受到持续高强度蒸发和来水补给量少等因素影响，水位距警戒线越来越近。

上游来水少，加上持续晴热和降水不足，“反枯”现象出现在长江流域多处。在重庆，嘉陵江大片滩涂露出水面，市民能徒步走到江心桥墩下，嘉陵江旱成“嘉陵工”；到了本周五，江西鄱阳湖星子站水位退至9.99米，为1951年有记录以来同期最低水位，鞋山岛全部露出水面，湖床变绿洲。

晴热高温天气还在持续，湖北部分地区出现不同程度干旱，为此，气象部门将开展为期三个月的人工增雨作业。经过近8个小时的等待，发射点的雷达拼图变成了黄色，在马超看来，此刻增雨火箭弹最佳发射时机已到。很快，随县包括吴山镇在内的部分地区降下了久违的甘露。

随州市人工影响天气办公室主任 马超：我们的火箭主要就是通过在云层中播撒催化剂，使云中的水滴凝聚增大，达到人工增雨的效果。作业点的选取主要是要远离居民区，远离公路、铁路。我们一般会选择在大型的水库周围，增雨的时候可以达到增加水库蓄水的作用。

事实上，这场综合强度达到1961年以来最强的高温，仍然在中国大面积国土上发挥余威，多地高温预警还在继续。其中，一些具有针对性的预警信息露出了身影。上周五，重庆首次发布了“高温中暑一级预警”，依据温度、湿度等气象条件，预报高温对人体中暑的潜在影响。

重庆市气象台副台长 张焱：重庆境内8个以上的区县日最高气温连续5天超过40℃，就可以发布高温中暑一级预警。

本周五，江苏气象与交警部门联合发布省级路面高温预报，提醒人们高温天，地表温度过高时，会有爆胎危险。此份预报，被冠以全国首个的称号。事实上，中国一直在尝试建立更具针对性的高温与健康风险预警系统。专家表示，仅靠目前提供的大众化公共预报已不能满足需求。未来，还需要有更多对于不同群体发表的有针对性的预报服务。

如何化解高温给农业带来的挑战？

高温干旱给农业带来了巨大的挑战，对夏收和秋粮都有影响，为了保障农民不减产，农业农村部专门派出了25个联系工作组和12个科技小分队，这将如何化解高温给农业带来的挑战呢？

7月以来，南方部分灌区末端、丘陵岗地出现旱情，未来两周南方高温天气仍将持续，给秋粮生产带来严峻考验，农业农村部派出10个专家组，赴重点省份开展巡回指导。

本周三，距离秋粮大面积收获还有50天左右时间，农业农村部派出的专家组和科技小分队已在重点地区开展了指导抗旱工作。水资源紧张是受灾地区目前主要面临的问题。

蔬菜种植户 任登秀：以前遮一层遮阳网，现在遮两层遮阳网，两层遮阳网现在能保一半的秧苗。

任登秀在重庆市开州区竹溪镇赵家坝，做种植专业合作社已有17年。种有茄子、苦瓜、辣椒、丝瓜等蔬菜，受今年的高温天气影响，本来能收获到9月上旬的蔬菜，到8月上旬就不再结果。

任登秀说，除了苦瓜田、冬瓜田外，受影响的还有茄子40亩、丝瓜10亩。在经过打井，引来附近河流里的水后，重庆市开州区的农户解决了之前的灌溉问题，但是持续的高温变成了继缺水后，当地菜农的首要难题。

为了挽回损失，任登秀只能寻找一些抗旱并且符合目前季节适合种植的“替代型”蔬菜，虽然任登秀努力挽回损失，补育冬天、秋天的苗子，但是迟迟不降温的天气，对菜苗补育同样不利。

通过与农业专家的讨论，对于目前还在生长期的幼苗，任登秀不再按照之前的浇水习惯，白天尽量不浇，晚上浇水。

任登秀估计，她家的损失在50万以上。 如何让更多类似任登秀一样的农民减少损失，本周四，针对当前中国“南旱北涝”，财政部、应急管理部紧急下达4.7亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方做好防汛抗旱工作。截至目前，财政部、应急管理部已预拨地方防汛抗旱资金13.5亿元，其中抗旱救灾资金3亿元。

开州区农业发展服务中心经作服务站副站长 李洪：我们区农委面对今年这种极端天气情况，我们在积极对接保险公司，争取在明年把高温干旱灾害纳入保险范围。

用电量急剧增长 如何在民生与生产之间取得平衡？

随着高温到来，大家的用电量急剧增长，毕竟很多家庭都开着空调，加在一起用电的峰值就屡屡突破上限。那么，如何在民生与生产之间取得平衡？

成都市民 杜女士：最近是高温天气，每天早上10:00左右，我们就开一到一个半小时的空调，家里面的温度降到27℃左右的时候，我们就把空调关了。我们会从冰箱里面取一部分冰块，放在风扇前面，让吹出来的风更凉快一些。

面对高温带来的极限用电负荷，生活在川渝地区的人们发明了不少节电小妙招，比如，一个人生活的骆小姐，她的节电关键词就是“蹭”。

成都市民 骆女士：“蹭”是因为我创业，很多时候我会外出谈事，我就带上我的电脑，在公共的商场或者咖啡厅，把当天的事都在外面办了。回家睡觉的时候，用3—4小时的空调，基本上就满足了。

四川是水力发电大省，此轮的超长干旱，正给它带来前所未有的供电压力。数据显示，今年四川平均降水量比常年减少51%，主要江河来水量也少了两到五成。目前，水力发电工程可用总蓄水量仅12亿立方米，比往年少了近40亿。

国网四川省电力公司、电力调度控制中心副总工程师 周剑：四川电力供应的80%来源于水电，目前猴子岩、长河坝等主力水库已见底。全省水电发电能力下降五成以上。

为保证民生用电不受影响，四川紧急加大了火力发电，并向外省请求输电。从本周一零时到周六24时，除保安负荷外，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停，城市的路灯实行“隔一亮一”，商场、地铁、写字楼，关闭了广告牌、景观灯、长明灯等，整个社会开始了低能耗运转。

面对电力供应严峻的不止四川一地。位于长江下游的宁波，从7月份开始，每当测算出电网即将出现较大缺口时，就会向企业发出错峰用电生产的邀请，按照每少用1度电，最高补贴4元电费的形式进行奖励。作为余姚耗电量较大的工业之一，一家生产消防设备的公司的厂里一天错峰5小时，能让出15000度电，可供2000台1.5匹的空调工作5小时。

浙江欧伦泰防火设备有限公司总经理 杨俊：错峰用电之后，只是调整了生产时间，对生产的进度、效率、产量都不会产生影响，调整到每天上午6点。在七月末，我们就收到了一笔3.6万的用电补贴。

另一方面，早在今年4月，重庆就开始探索搭建物联网平台，将1300余栋商场、写字楼、政府行政大楼公共区域的中央空调，接入电网统一调控。在重庆中央空调最集中的观音桥商圈，用电需求量最大的中午到来之前，31栋楼宇空调已经提前被智能化管理系统统一调高1—2℃，可暂时减少电力负荷7050千瓦。

国网重庆市电力公司新型电力系统专项工作组副组长 王皓宇：为了保障用电负荷尖峰这一短暂的时段供电，传统的方法需要修建大量的发电、输配电设施，这将会形成大量的和低效的资源。

如果把眼光放眼全球就会发现，无论欧洲还是北美洲，也正在经历有记录以来，最热的一个夏天。许多气候变化专家都在强调，1.5℃是全球平均温度升高的临界值，目前，已经升高了1.11℃，人类正走在非常危险的边缘。今年夏天，北极圈的温度曾一度飙升到32.5℃，冰盖正在加速融化，有外国记者、研究人员甚至直接在北极穿起了T恤，“环球同此酷热”已经成为人类的共同挑战。

北京交通大学碳中和科技与战略研究中心主任 王元丰：我们可以一方面通过不断减缓温室气体排放，减少高温，把气候影响降到最低；另一方面我们也要建设高温适应型社会，有预警，有评估，把我们的资源准备好，有更好的提前安排，让它科学合理有序，长远建设。

根据预报，预计下周三开始，随着冷空气南下，南方的酷暑热浪将明显缓解。未来的夏天，面对这样的酷暑，个人可以把空调开到合适的温度、人不在的时候关灯断电……我们个人能做的是过更节能环保的日子。