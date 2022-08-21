广州一门店禁止上班说粤语？不妨碍沟通不必一刀切

来源：成都商报

作者：熊志

近日，一张关于寿司郎广州一门店聊天记录截图引发争议，内容显示，该门店禁止员工上班期间说粤语，违反者会被严格处理。对此，广州寿司郎餐饮有限公司发布声明称，公司从未禁止员工以粤语与客人沟通，鼓励员工基于自身条件，根据客人语言习惯，进行自由舒适的沟通。但在内部交流中，由于公司员工来自不同的地区，为了工作沟通更顺畅，建议员工之间以普通话作为首要语言。目前已对相关人员进行了严肃教育，对因内部信息传递表述不当引发的争议和不适，向大家报以诚挚的歉意。

禁止员工上班说粤语？此事曝光后，不少网友批评这家餐厅管太宽，涉事餐厅第一时间回应道歉，算是知错能改，来自外界的批评无疑是一个教训——讲什么语言，不适合也不应该简单粗暴地一刀切。

的确，广州这样的大城市，有很多五湖四海的外来人口，不会讲也听不懂粤语，一个都讲普通话的氛围当然会对他们更加友好。而从餐馆内部看，统一语言，确实能方便管理。但也得看到，语言应该是开放包容、海纳百川的，既要方便沟通交流，也应体现本地特色——地方语言和地域文化都是密不可分的，这正是普通话普及了如此之久，方言一直未消失的原因。

粤语本身是广州一带的方言，很多当地人从小耳濡目染，相较于普通话，粤语反而可能是他们的第一语言。所以，员工在私下交流时说粤语，再正常不过了。就像有网友说的，要“入乡随俗”，在当地开店，也该尊重当地的地域文化。

再者，以是否讲普通话为由头，对员工进行严格处理，这种内部管理的一刀切，何尝不是在挤压劳动者的合法权益呢？

公共机构比如政府部门、学校等，在一些场合，可能会要求统一讲普通话，但餐馆本身是服务行业，语言上进行统一的必要性并不充足，在适合普通话的场景讲普通话，适合方言的场景讲方言，随机应变，这就足够了。

因此，语言应该开放包容，有海纳百川的气度，公司管理更不能任性胡来。尊重方言，尊重员工的意愿和合法权益，一个餐馆才能在本地更持久地生存发展下去。