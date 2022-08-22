“网红路牌”的问题在于坏了市场法治规则

来源：澎湃新闻

作者：方圆

“网红路牌”，又是一个网红现象，近日引起了相关部门的重视。这种外形酷似道路名牌的“网红路牌”，其实多是商家的引流利器，已有不少“网红路牌”因设置在城市道路上涉嫌违规被拆除。

“我在重庆很想你”“想你的风还是吹到了重庆”“我在宁波很想你”“我在厦门很想你”……这样的“浪漫风”路牌有什么错吗？也许，弄这个路牌的商家觉得，在自己经营的门店口或者马路边，弄一块这样的所谓路牌并没有什么问题；而一些年轻人慕名前往这些地方拍照打卡，也觉得仅仅是好玩而已。

倘若只是这样看“网红路牌”，似乎不会觉得有问题。但是，问题是明摆着的。中国多地民政部门和城管部门提醒，路牌发挥指位作用，不恰当的路牌会造成误导，道路标志牌设置有严格的审批流程和标准，未经审批设置属于违规，不要因好玩、能引流等原因就随意设在路边。

“网红路牌”问题的症结，在于坏了市场法治规则。在市场中，不仅一切行为都有相应的、完善的国家法律和规章制度来规定，并给以法律保障，而且市场的正常有序运行要求法律具有至高无上的地位。

今年5月1日新修订实施的国务院《地名管理条例》规定，任何单位和个人不得擅自设置、拆除、移动、涂改、遮挡、损毁地名标志。另外，根据相关规定，道路标志是国家法定标志物。地名是社会基本公共信息，是历史文化的重要载体，在经济社会发展和人民群众生产生活中发挥着重要作用。

随意在路边设置路牌，不仅不能承担指位功能，还可能引起不必要的误导和混乱，涉嫌违法。有关部门依法处理，正是维护了市场法治规则。

“网红路牌”这一现象火起来，主要原因是一些商家的促销创意的助推。随着网络经济的蓬勃发展，促销活动日益普遍，促销手段日益多元，已成为引领市场竞争的新热点，而且在市场竞争中已经一种重要的经营方式。但是，这其中不正当的促销手段也日益多发，影响公平公正的市场竞争秩序，损害诚信经营者合法权益。

一些商家随意立一块“网红路牌”来引流促销，也是对守法经营者的一种不公平。从这个意义上说，那些生意人擅自立“网红路牌”，不仅涉嫌违反了《地名管理条例》，而且还可能被追究是否涉嫌违反《反不正当竞争法》和《消费者权益保护法》。

因此，有必要认识到，经营者利用互联网等新兴技术，使促销规则更加复杂，促销花样不断翻新，促销行为真假难辨。市场监管规则需要不断完善，形成监管合力。这次，“网红路牌”又给了我们一次警示。