那些上有老、下有小的中年人失业后都怎么样了？

来源：“后浪研究所”微信公众号

作者：骆若男

这是一个朋友的真实故事，他的妈妈失业了，管事儿的给她开了，找了个更年轻的人，他的原话是这样说的：“妈妈现在才不到50，连个扫大街的活都找不着了……”

今年6月份，中国16-24岁城镇调查失业率达到了惊人的19.3%，但实际上，除了刚毕业的年轻人，还有一类人群也面临着极高的失业风险：45岁以上的大龄劳动者，也就是我们爸妈那一辈人。

大龄失业者，在数据和报道中都很少被关注，但在我们的身边随处可见。

他们或许是企业下岗，或许是做生意失败，或许是打了一辈子零工、但由于年龄限制而迟迟找不到下一份工作。

“失业”这个词，他们甚至不怎么提起，而是说“没活儿干了”，“没人要了”，“生意做不下去了”。总之，还没到领养老金的年纪，就先断了经济来源。

现实生活中，这部分人群可能比你想得要多得多。

庞大的中年失业群体

中年失业人群，目前还没有完整数据，但很可能远高于城镇调查失业率公布的4.5%。

统计指标里定义的“失业”是指：没工作；能工作；且在找工作。

这就意味着，没有积极寻找工作的人，比如在家啃老的，不算失业；农民工回老家务农的，也不算失业；今年一季度，中国农民工外出务工数比去年减少了5000万，其中有部分是在城市找不到工作、不得不回家务农的，但在失业率统计中，没有他们的身影。

以广州这个全国劳务输入主要地区为例，2021年第二季度在公共就业服务机构登记的求职者，近一半都是45岁以上。就连互联网从业者比较集中的BOSS直聘上，40岁以上大龄求职者的数量也在迅速增加。

要知道，对县城和乡镇的父母们来说，找工作主要还是靠亲戚朋友打听介绍，没有登记、也不会用招聘软件的，还有许许多多。

他们中的很多人，有着共同的成长经历。

60年代末70年代初，他们出生，那时正值中国第二次婴儿潮，每年新生儿数量超过2000万，而当时的城镇化率只有10%出头。

所以，绝大多数人都是在农村和兄弟姐妹一起长大，童年记忆里充满着匮乏和一穷二白，过年也吃不上几口肉。

80年代末90年代初，他们进入社会，职业和家庭的起步都伴随着工业化、城镇化的快速发展。

当时很多沿海地区的家庭都是妈妈去就近的服装厂上班，爸爸在工地忙碌，或者是开个夫妻店、做点小买卖；东北很多人去了集体农场、矿区、国企；四川、湖南等内陆地区的很多人，则背井离乡加入了轰轰烈烈的“民工潮”。

虽然中间遇上了包分配和福利分房制度的取消，也经历了国企下岗潮的冲击，但他们秉承着幼年时期艰苦朴素的生活方式，相信只要肯吃苦，日子就有盼头，未来一定是一年比一年好。

他们的生活经验也确实如此，改革开放40年，城镇率从10%出头快速上升到65%，有7亿多人从农村人口转为城镇人口，这背后的主力军，正是这一代爸爸妈妈。

他们未必积累了多少财富，却也凭借着自己的努力，成家立业，生儿育女，过上了还算安稳的生活。

但，进入最近的10年，时代的变化，年龄的增长，让他们开始有些手足无措。

快速变化的时代，和落后的中年人

关于职校的那期稿子里我们提到过，在爸爸妈妈们的中学时期，很多人的梦想就是读中专和技校、成为一名光荣的工人。

根据第七次人口普查，45岁到59岁的劳动人口中，本科及以上学历的只有7%。大多数人初中读完，十六七岁，就直接进入了社会，能做的也就是采矿、制造、建筑业和基础服务业，一些我们现在认为的“苦活脏活”。

他们也很少想什么跳槽、转行，很多工作，一做就是一辈子。

曾经，工业化的高速电梯一路向上，捎带过他们一程。但如今，产业结构已经发生了巨大变化，低技能行业带来的就业机会越来越少。

21世纪以来，制造业新增就业机会主要集中在航空航天、电子设备等对技能要求较高的行业，而金融、房地产、教育、文化传媒等服务业，也对知识水平有更高的要求，目前的从业者主要还是集中在二三十岁。

当行业变化的速度远超过了自身知识和技能更新的速度，逐渐步入中年的爸爸妈妈们，只能被时代的洪流往前推，进入信息社会。

要说对互联网的接受程度，也不是一点没有。爸爸妈妈们或许在手机上学会了拍视频、发红包，但很少通过网络述说自己的处境和困难。能替他们发声的往往是他们的孩子。

在一些社交网站上，“父母失业了怎么办”“爸爸妈妈找工作有多难”已经成了热门词条。这个年纪面对的，一方面，是自身知识和技能的不匹配，另一方面，是无处不在的年龄歧视。

我们老开玩笑说失业了就去送外卖，但对大龄失业来说，这个玩笑也开不起。美团外卖的年龄限制卡在50岁，顺丰招聘的快递员，也多在25到37岁之间。

出了大城市，在乡镇和县城的体制外，就几乎没有退休的概念，只要干得动，就得继续干。四五十岁，在村里乡下明明还是干活儿的主力，在城市，却仅仅因为年龄被排斥在外。

能去做什么呢？连保洁、保安、服务员这些岗位，也是能招到30岁，就不要50岁。武汉的一家菜场甚至曾经规定45岁以上不能摆摊。

不解、无力，但他们也没有办法停下。大龄人群失业后，35%的家庭储蓄只能维系三个月的生活开支。

他们上有七八十岁的老人，生个病就可能拖垮全家，下有二十出头的孩子可能还在上学，就算已经工作，也很难开口向子女要些什么，更何况孩子可能也是上面说的那19.3%里的一份子；大龄失业的父母们，只能顶着生活压力继续奔波。

睁开眼，周围都是依赖他们的人，却没有他们可以依赖的人。

他们的愿望很简单，一是看着孩子成家立业，尽全力给他们备套婚房首付；二是趁着自己还能干点啥，多攒些养老钱，不要给孩子添负担。

然而，很多人攒钱的方式只是简单地存进银行，却没有缴纳养老保险的意识。

跟小区装修队的几个泥瓦匠师傅聊过天，他们在城里打工赚的钱，除了保障基本生活，还有一项重大支出是应付老家各种人情随礼。

青岛一个普通县城的婚礼份子钱大概是800块（人民币，下同，163新元），南方一些小镇甚至要包2000块的红包。但问他们养老保险交了没，回答却是：钱不够，不交了。

如果你的家人是自己做小生意或者打零工的，不妨也去问问他们的社保情况。因为信息不对称，我们所认为的常识，对父母辈来说，却是空白。

如果父母的社保没有缴满15年的、或者之前缴费额度很少，最好的方法还是能补则补。如果现在已经处于失业状态，还可以去申请大龄失业社保补贴，补贴比例最高可以达到2/3。

除此之外，政府还会给大龄失业人群提供一些公益性岗位，更具体的保障措施和申请方法，可以帮父母去当地的人力资源社会保障部门和公共就业服务机构咨询一下。

现在的他们，未来的我们

我们知道肯定会有人说上面这些措施，比起大龄失业实际面临的困境，不过是杯水车薪。毕竟实际生活中的挑战，比起我们说的这些要复杂得多。

但，问题只有被看到，才有被解决的可能。

中国从2000年进入老龄化社会，今年老龄化比率已经达到了14.1%，50岁以上有4亿人，40-50岁之间还有4亿人，都会在未来10年陆续进入退休年龄，在创投圈，银发经济、养老产业是近五年的热门，但除了把老年人和预备退休人士当成流量与营收来源之外，各种产业也应该开放更多机会给他们。

比如，国内有个中老年人内容平台，上面有很多五六十岁的版主、运营和审核员。上海有个做电吹管的公司，也找了很多中老年人来写中老年版说明书。

毕竟，年轻人还真不一定搞得定这些事，中老年人的使用体验和人生阅历，也是宝贵的财富。

在我们的社会，工作不仅仅是经济上的保障，还意味着被尊重、被认同，很大程度上，我们用“你是做什么的”来定义“你是谁”。

大龄失业不只是我们正在面临的问题。很多国家都越来越重视40+、50+群体的就业，大龄就业和年轻人就业也不是个零和游戏，什么是工作机会？说白了，别人的消费才能变为我们的收入。

中老年人更多参与工作，就有更多的人参与到社会交换，整体购买力上去了，年轻人的机会自然也会更多。

更何况，现在的“他们”，就是未来的“我们”。

还记得开头朋友的故事吗？他说，妈妈她现在在村子里找了个包袜子的活儿，计件给钱，一双袜子三四分，从早上六点做到晚上八点，能挣50块。

其实，他和妈妈都知道，这点钱要改善生活基本不现实，但爸妈辛苦了半辈子，到这个年纪也很难真的闲下来。

对他们来说，有活儿干，有事儿做，有人惦记，心里就踏实。