旅游博主称因雇轿上山遭网暴后，轿夫几乎失业

来源：都市快报

作者：王海峰

近日一旅游博主在网络上发视频称，自己在重庆武隆天坑游玩时，选择了坐轿子（当地叫滑竿）上山，遭遇网暴。有键盘侠指责：“大家都生而为人，你凭什么花钱践踏他的尊严。”

记者翻到此视频，视频中这位旅游博主在半个小时内见没人选择坐轿子上山，几位轿夫都坐一起在闲聊等生意，快到中午，博主决定去帮他们，雇了其中两位抬轿子上山，途中得知其中一位大叔儿子快毕业了，得多赚点钱，即使每天这么出力干活，一个月也只能赚个三四千元（人民币，612至817新元）。但这比在家种地强多了。最后博主没坐完全程，转了600元给轿夫。

有网友留言：

“每个职业都值得被尊重，每个人为生活的努力都值得被肯定。”

“你不坐，我不坐，他们拿什么养家糊口？”

“凭本事赚钱，劳动最光荣，扛不起家庭的男人才丢人。”

“每一个行业都应该值得去尊重。”

“你只不过是用了他们需要的方式帮助了他们。”

据上游新闻报道，视频拍摄地为重庆武隆天坑，景区负责人称，滑竿师傅都是附近农民，共有68人，他们年人均收入在5万元左右，他们在景区凭力气挣钱吃饭。从事滑竿生意的倪先生是此次视频中的一位师傅，他每月抬滑竿能赚三四千，他表示：“肯定想大家都来坐，工作赚钱么。”

橙友雪利两年前去天坑玩过，同样也是选择了坐滑竿上山，她说，当时儿子才1岁多，需要抱着，在朋友的怂恿下享受了这一过程，“其实并不怎么享受，坐在上面心惊胆颤。还要享受来自别人异样的目光。”雪利说，那次她付了150元，没到山顶。

橙柿互动记者联系到当地一位导游王小姐，她暑期每天能接到中国各地过来重庆玩的游客团。王小姐称，武隆天坑是重庆最出名的景区，每个过来玩的都会到天坑看看。爬上山大概需要两个小时，关于滑竿，王小姐说：“费用大概在200元左右，主要还是看行程，服务到哪就算到哪的钱。主要是一些上了年纪或别的因素才选择坐滑竿，个人建议自己爬，还可以沿途欣赏风景。”

据了解滑竿服务在全国各地的景区普遍存在，已经作为一种特色服务，老赵在某景区从事了15年的滑竿服务，他总结了下经验：“游客多生意反而不好，大家都觉的不好意思坐，游客少的时候生意倒是有。”

老赵这几年靠抬滑竿也赚下了点钱，供两个子女上了大学。他不记得抬滑竿是从什么时候起的，好像一直有，他说：“我们进景区也是要交钱的，管理费、保险费、保洁费。还得交三个人的保险费，一位游客两位师傅。上山容易下山难，抬上去主要是喘息困难，抬下来是往前冲，比较危险。”赵师傅最后说：“不要怕难为情，我们就是靠这个养家糊口，这是我们的生计。”

记者随机采访了身边几个年轻人，大多说不会坐，但会考虑让女朋友或老爸老妈享受这个服务。