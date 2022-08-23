年轻人崇尚的无痕生活不应成为生意密码

来源：中国青年报

以前在蚂蚁森林积攒能量，比拼谁“种树”多的年轻人，日常生活中是怎么做的？

“最近喝奶茶没有用一次性吸管，也没有拿装奶茶的塑料袋子”“我找到了空瓶回收的地方”“这个夏天的空调都保持在了26度”……95后环保博主“壹个袋子”创建的“无痕生活”豆瓣小组中，一些年轻人分享了自己用力所能及的方式参与微环保的经历。如今，组内成员已有3万余人。

这一届年轻人的环保理念，正在融入吃、穿、住、行、用、游的方方面面，绿色、低碳、可持续的生活方式贴上了时尚标签，近年来受到诸多行业的关注。

根据DT财经发布的《2021中国青年绿色行为报告》，对于大多数人来说，环保不是为了他人的眼光，也不是给自己立人设，而是真切希望自己和世界能变得更好。超七成用户会主动关注绿色消费属性，更青睐具有环保意识的品牌与产品。其中，00后、90后绿色消费意识最强。

43%的受访者愿意为环保付费

北京北锣鼓巷胡同里，一家零浪费无包装商店的绿色简约门牌十分醒目。作为北京首家聚焦“零浪费”生活场景的商店，很多年轻人将这里视为新的打卡地：和象征环保的绿色大门合个影，购买一袋“可持续咖啡”，带走一只天然除臭膏的同时开启可持续生活之旅……

前不久，中青报·中青网记者来到这家零浪费无包装商店探店。店里的物品分场景陈列着，从“零浪费厨房”里的各种食器、厨具，“零浪费浴室”里的沐浴刷、香皂，再到“零浪费旅游”可便捷携带的东西，每个区域都有手写标签展现商品背后的可持续理念。一名店员告诉记者：“零浪费是一种生活方式。店内很多产品都是主理人团队研发生产的，用料天然环保，使用后产生的污染大大降低，这样从源头开始减少垃圾的产生，物尽其用，也让大家的生活更加精简和高品质。”

95后北京女孩杨乐在网上晒过在这家商店打卡的照片，她十分认同零浪费生活理念，她说：“在未来，材料应来源于自然并终归于自然，把生态理念融入设计的过程，就是人类反哺自然的过程。这是我第一次了解这样的可持续生活理念，原来触手可及的一些小事也可以很环保，能一起给地球‘减负’真的很酷。”

与“零浪费”一样持有环保理念的可持续集合商店“禾希有物”平台上，集合了百余种可持续好物，他们的口号是“为美好生活做对的选择”。最近，由他们自主设计生产的咖啡渣随行杯、花盆等成了爆款，还和不同品牌推出了联名款，受到年轻消费者的喜爱。

根据国际咖啡组织的数据，每年全世界生产的咖啡渣超过600万吨，咖啡渣处理是个问题。“这么庞大的数字能带来多少影响，是我们无法想象的。咖啡渣如果得不到合理的处理，会产生大量甲烷气体，在一定程度上导致气温上升，产生温室效应。”“禾希有物”创始人、CEO邹维维对中青报·中青网记者说，基于这样的社会问题，他们希望通过咖啡渣系列产品，给出回收利用的一种新答案。

不仅是生活用品，记者浏览购物网站还发现，无论是知名国际品牌还是小众设计师服饰，采用环保棉、环保丝绸等天然面料的企业越来越多，“可持续生活”逐渐开始流行。从埃森哲发布的《2022中国消费者洞察》报告也可以看出，43%的受访者愿意为环保产品或包装支付溢价，且收入水平越高，为环保特质付费的意愿越强烈。

每一个行业都值得用绿色赋能

创办“禾希有物”之前，邹维维曾在一家广告公司从事品牌策略相关工作近6年。偶然间她了解了两个女留学生回国创业的故事，靠着牦牛绒生产围巾、帽子等服饰，她们把专卖店开到了全世界，还解决了牦牛产地牧民的就业问题。“原来还有这样的社会企业，既可以卖优质的产品，又解决了社会问题”。邹维维把这个故事视为“自己职业生涯的转机”。在深入了解来自世界各地的社会企业创新项目后，2018年年底，“禾希有物”成立的时机成熟了，“我想把经过筛选的全球范围内的可持续好物，推荐给更多消费者，带动可持续消费”。

中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。越来越多的年轻创业者，不仅自己关注可持续发展，还在用专业技术和内心的热爱去赋能。

“我们关心你的宠物，也关心这个地球”，这是自然创造(北京)科技有限公司创始人兼CEO许岳虎的初心。他在中国农业大学上学时加入环保协会，一直希望做些事情让地球变得更好。2011年前后，他在北京周边租了一家农场，试图探索城乡互助的可持续生活方式。“城市厨余垃圾太多了，但当时，怎么把厨余垃圾变为农业中的有机肥，这是一个难题”。直到许岳虎在国外环保圈了解到昆虫黑水虻，不仅在自然界广泛存在，无毒无害，还“不挑食”——瓜果蔬菜、剩菜剩饭等各种厨余都是它的食物，“这是地地道道的变废为宝的小能手”。2016年，他决定专注研发黑水虻生物技术，解决以餐厨垃圾为代表的有机固体废弃物问题。如今，公司不仅完成了从品种选育、自动化养殖、原料产品加工、产品应用以及全流程质量标准化体系的全产业链布局，还在国内多地筹备和落地了昆虫蛋白工厂，拥有自主技术专利30余项。

“如何在保护环境的同时，让宠物得到更好的食物，更加健康？”许岳虎基于此启动了“昆虫计划”，去年6月推出了国内第一款以昆虫作为主原料的昆虫蛋白犬粮，至今已生产了三批30多吨犬粮。今年，昆虫蛋白猫粮也已上市，“经估算，猫咪每食用一袋‘昆虫计划’猫粮减少的碳排放量，和以牛肉为主原料的猫粮相比，相当于节约了4度电”。

和许岳虎一样，在中国石油大学(华东)读书时白煜琦就加入了学校的绿色环保协会。2017年，他和团队成员开始进行青少年的生态文明教育，后来正式成立地球有鸭(青岛)教育科技有限公司，打造了针对青少年的生态文明和可持续发展教育一体化解决方案。2019年，22岁的他作为中华全国青年联合会选派的中国青年代表，在联合国青年气候峰会上分享了环保经验。其实白煜琦选择到山东青岛读书，也是因为家乡的污染曾经十分严重，“为了看一看、学一学，怎样让环境变好一些”。

“包括课程包开发，人工智能软硬件设施研发，数字教育资源建设和师资培训等，其中也有研学课程，从课堂到实践，让当代和下一代的地球公民有意识地与地球一起变得更好。”在白煜琦看来，不仅是教育行业，每一个行业都值得用绿色可持续发展理念赋能。

可持续理念不应成为“生意密码”

尽管当下的可持续生活消费逐渐升温，但时间退回到“禾希有物”成立之初，“社会上对可持续生活的关注氛围并不像如今这样浓厚，大家谈论环保也不是特别的多”。

邹维维坦言，最初作为好物集合平台，“是希望提供一些更好设计的产品给大家使用，至今为止我们的选品标准一直是关注产品质量、价格、性价比、使用感和价值感，最后才是哪个品牌或生产商生产产品，要解决什么样的社会问题或者环境问题。”

在与消费者接触过程中，邹维维认为，普通消费者观念中，好产品往往是指可以长久有效使用的，“然后才会看到好产品背后解决的环境问题、社会问题，或在某一个领域的可持续属性，那就是更好的产品了。如果空有理念，但产品本身的设计、使用感不好，也不能称为好产品”。

正是如此，环保或可持续属性不应一味被设置成“生意密码”。pta植物联盟(pta即plant technology alliance——记者注)共同发起人程丹认为，“可持续发展是全行业、全人类的目标，很多年轻的创业者会把保护环境的可持续发展当作自己创业的基石”。作为专注于环境可持续发展的学习社区，他们还创建了原子基金，既陪伴创业者成长又提供资金支持。她说：“面向市场、面向用户消费者时，环保不能当作标签去售卖。可持续发展是未来所有创业者都需要融入企业血液的关键因素，只有这样才能够走得更长久。”