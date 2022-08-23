站在“人口悬崖”：韩国老龄化速度将超日本？

来源：第一财经

作者：潘寅茹

作为亚洲第四大经济体的韩国，正面临可能比全球老龄化最严重国家日本还要严峻的人口问题。

韩国统计厅的最新数据显示，截至2021年11月1日，韩国总人口为5173.8万，比前一年减少9.1万，降幅为0.2%。这是韩国1949年开始这项统计以来首次出现人口负增长。

据韩媒报道，韩国人口(自然)增长率在1960年达到峰值，为3%，此后便持续下降，1995年起降至1%以下。

对此，首尔科学综合研究生院大学主任教授黄菲并不意外。她告诉第一财经记者，“韩国的老龄化、少子化已经持续了好几年了，新闻媒体也经常出现类似话题，所以出生人口少于死亡人口，也就是人口出现负增长，是早晚的事情。”

韩国统计厅推算，按当前趋势，到2070年，韩国人口将减少到3766万人，劳动人口则将从目前的3700万人缩减至1700万人。

黄菲强调，人口负增长对一个国家而言最突出的隐患就是人口老龄化和劳动力减少，对经济构成直接的冲击。目前，韩国新政府的人口政策基调已由应对低生育率向适应人口减少时代转变。

全球最低总和生育率

此前，有韩媒预计，韩国要到2028年才会出现包括外国人在内的总人口数的下降。但是，新冠疫情的突如其来，导致外国人入境受限，使得总人口数下降的现实提前到来。

而除去外国人口减少的因素，韩国总人口数下降的主因还是出生人口的骤降。

据韩国人口保健福祉协会和联合国人口基金7月20日联合发布的《2022年世界人口状况》报告，韩国总和生育率为1.1，与去年和前年的数据持平，排名全球第198位，连续三年垫底。

根据联合国的定义，总和生育率指平均每位育龄妇女的生育子女数，而2.1的总和生育率是维持代际更替、人口稳定的基本条件。

上述报告显示，尽管日本的新生儿数量也在连年下降，但日本2021年的总和生育率为1.28，依旧高于韩国。

韩国统计厅的最新数据显示，今年5月韩国新生儿规模为2.0007万，同比减少1928人(-8.8%)。该数字创1981年起进行相关统计来的新低，也是2016年4月起连续74个月减少。

此外，上述数据显示，韩国单人家庭数量也在快速增长。去年这一数字为717万户，比前一年增加7.9%，占全部家庭数量的33.4%，首次超过三分之一；两人家庭数量占比达到28.3%，比前一年增长3.6%。单人和两人家庭数量合计占比达到61.7%。

早在2006年，英国牛津大学人口学教授科尔曼(DavidColeman)就对韩国人口问题作出预警，由于韩国生育率的持续下跌，韩国可能会成为地球上第一个“自然消失”的国家。

为缓解出生率下降带来劳动人口减少的危机，韩国政府此前试图推进下调小学生入学年龄等教育改革，比如将小学入学年龄从6岁下调至5岁。韩国政府希望通过此举可以让青年学生提前毕业，增加劳动力人口；同时，提前毕业就业也可能让青年婚育年龄提前，这将有助于提高出生率，缓解人口老龄化问题。但上述方案在征求社会意见阶段就遭到韩国民众的强烈反对。僵持多日之后，上任仅34天的韩国副总理兼教育部长官朴顺爱引咎辞职，为这一未尽的改革画上句号。

跑步进入“超老社会”

在人口结构的另一端，韩国已不再“年轻”。上述数据显示，2021年韩国青少年人口在总人口中所占比重为11.8%，比一年前下降了0.3个百分点；老年人口比重从16.0%上升到了16.8%。与2005年(青少年比重19.0%、老年人比重9.2%)相比，青少年比重减少了近一半，老年人比重则接近翻番。

此外，韩国人口平均年龄从2020年的42.9岁上升到了去年的43.5岁，老龄化指数(每100名青少年中老年人所占比例)在此期间从132.5上升到了143。每100名处于劳动年龄的人(15~64岁)需承担的赡养老人数量从2020年的22.2上升到了去年的23.6。

按照联合国相关标准，社会人口中65岁以上的老人比率占7%以上为“老龄化”；65岁以上人口超过14%就意味着进入“老龄社会”，超过20%则为“超老龄社会”。

韩国劳动研究院曾在《为引进退休年金制度的最终报告书》中预测到，韩国自1999年开始呈现老龄化态势，到23年后的2022年将彻底成为“老龄社会”。上述研究指出，法国从老龄化社会转变为老龄社会的时间大约为115年、瑞典为85年、美国为75年、英国和德国均为45年，即便是当前全球老龄化占比第一(28.8%)的日本也用了26年进入“老龄社会”。

而现实中，韩国老龄化的速度比预期更快。根据韩国政府公布的数据，韩国进入“老龄社会”的速度其实用了23年不到的时间。还有韩媒认为，韩国可能在4年内“跑步”进入“超老龄社会”。

日本亚细亚大学教授大泉启一郎告诉第一财经，韩国的出生率多年一直低于日本，未来老龄化速度会迅速上升，估计会在2050年超过日本。

老年人就业率和贫困率双高

尽管韩国的老龄化速度在加快，但一个不可忽视的事实是，韩国老年人的就业率却是全球最高。经合组织(OECD)去年末发布的数据显示，去年韩国65岁以上人口的就业率为34.1%，比2019年上升1.2个百分点，创历史新高。34.1%是OECD成员国平均水平(14.7%)的两倍多，韩国也因此凭借这一数据在38个成员国中首次排名第一，第二名为冰岛(31%)，第三名是日本(25.1%)。

黄菲表示，的确在韩国可以看到还在工作的老年人非常多，有白发苍苍的老大爷在开出租，有奔忙在小区里的老年警卫员，路边也随处可见一些直不起腰的老奶奶在售卖蔬菜和年糕。

“上一任文在寅政府时期就大量推动增加‘银发就业’，让一些身子骨还硬朗的退休老人干一些快递分拣、垃圾分拣、社区服务等不是特别繁重的劳动，以获取一定的生活来源收入，减轻养老的负担。”黄菲说道。

尽管60岁以上老年人就业的人数在文在寅政府时期远远超过青年就业的人数，但黄菲认为，这种对银发就业的扶持仅是“治标不治本”。“一方面，政府提供的职位都是属于‘临时工’，每个月只有30万韩元(约合人民币1600元)的收入，无需每天工作8小时，只是让这些能够自理的老年人有事可干，而且也有给他们增加晚年所得的名目，比直接发钱补贴要强得多。”她说道，“但企业可能不太买账，尽管一些大企业也出现了返聘的个别现象(返聘在韩国大学里还是比较常见的)，但企业终究是营利组织，如果退休职工不能创造更多的附加价值，那么也没有余力‘养闲人’。”

有韩媒认为，韩国老年就业率高主要是因为“缺钱”，即老人缺少退休金等收入，不得不上了年纪仍要工作挣钱，不给儿女增添负担。韩国统计厅去年公布的调查结果显示，韩国半数以上(57.7%)超过60岁的老年人仍在靠自己赚取生活费，比2015年的49.7%高出8个百分点。OECD的数据显示，韩国65岁以上人口的贫困率达43.4%，在OECD国家中最高，是成员国平均水平的近3倍。

对此，黄菲并不认同。她表示，韩国65岁退休以后“再就业”也很普遍，“有很多韩国人的观念是‘闲着才会生毛病’，所以他们总是找事情做，也不一定是为了钱。”

目前，正面临“人口悬崖”危机的韩国已开始针对延长或取消退休年龄制度开展社会讨论。不过她认为，当前韩国的确面临人口老龄化和少子化的双重压力，而且随着预期寿命的延长，延迟退休是注定要发生的。“如何给更多有能力、有想法的老年人提供更多施展能力的空间，才是政府和企业应该思考的。”她说道。