从“心头好”到“心头痛” 盲盒乱象非治不可

来源：中国青年报

一入盲盒深似海，从此常成“冤大头”，这是不少盲盒玩家的切身感受。

“首抽仅0元，立即上车”“5抽必出智能手机”“每3发必出稀有/史诗/传说款”……7月18日，来自广西的梁先生在短视频App看到了这样的盲盒广告便踏上了一条“抽盲盒”的不归路。最终，他花费1600多元抽了10多个盲盒，并未见到手机的踪影。

虚假宣传、诱导消费、售假冒伪劣产品……当前，盲盒市场“泥沙俱下”，也让盲盒从一些年轻人的“心头好”变成了“心头痛”，与此同时，很多人也在期待：一个健康的盲盒市场早日到来。

“上当一个，算一个”

起初，梁先生在盲盒App上花费了198.01元(联抽首个为0.01元)购买了3个标价为99元的盲盒，按照规则，梁先生确实抽到了“隐藏款”，即一款标价为599元的空气炸锅。然而，他在多个电商平台均未搜到该款空气炸锅。

随后，刚刚打开盲盒“新世界大门”的梁先生又看到了“再买7次必出史诗/传说款”的提示，他又分别花费了271.33元、466.11元、59元、598.8元多次购买盲盒，抽中的商品主要是吹风机、数据线、项链等。

“在抽盲盒的过程中，存在诱导行为。”梁先生看来，平台一直在引导他，比如提示他再多抽一个，中奖概率将会倍增；达到一定金额就能解锁隐藏款盲盒。他说，自己就这样一直被平台“牵着走”。

在不少盲盒App上，商品标价都存在虚高的现象。梁先生最先抽中的一款吹风机在电商平台的售价仅为23元，在盲盒App上的标价却为158元，约为售价的6.8倍。

在10多个盲盒中，他仅兑换了4件商品，并且每件又分别支付了7.5元运费。梁先生表示，看到这些从未听说过的品牌，甚至在电商平台搜不到的商品，他都懒得拆开快递。“花了1600多元就得了这4样，你说闹心不闹心？”

不少盲盒平台声称，消费者抽中不想要的商品，可以兑换其他商品，然而，中奖商品却与商城商品的价值严重不对等。中青报·中青网记者在盲盒App上看到，消费者抽中价值60多元的商品可以兑换6000多个金币，然而，想要兑换679元的产品，却需要超过26万个金币。

“反正这种事，上当一个，算一个。”梁先生的经历并非孤例，他在黑猫投诉上看到，对同款盲盒App的投诉有93条，其中不少人花费的金额比他更高。

盲盒消费乱象已成为网络消费投诉举报的新热点。截至8月16日，在黑猫投诉平台，可以检索到超过2.6万条关于盲盒的投诉。其中，投诉的关键词主要是“欺骗消费者”“虚假广告”“骗局”“不能退款”“投诉无门”等。

值得关注的是，未成年人充值消费成为盲盒消费投诉的重灾区之一。一些家长在投诉平台上反映，未成年人通过广告链接下载盲盒App后进行充值消费，少则几十元，多则上千元，家长向平台申请退款，一些平台要求收取支付费用的30%作为服务费，还有一些平台直接置之不理或拒绝退款。

盲盒软件制作成本不高

当前，盲盒尤其受到年轻人的追捧，市场发展潜力巨大，不少投资者认为这是一片“新蓝海”。企查查最新数据显示，全国范围内潮玩相关现存企业超5000家，2021年共新注册近2000家相关企业，同比增长228.83%。截至8月中旬，2022年共新注册潮玩相关企业数量超2000家。

新的盲盒App、盲盒小程序层出不穷。专业盲盒软件制作人李明(化名)表示，从去年到今年，他所在的企业已经制作了二三百套盲盒小程序或软件。

关于盲盒App为什么会这么火？李明表示，当前，盲盒是企业“自救”的方式之一，特别是对于一些有困难的实体企业来说，“它是一个非常好的去库存的工具。”

盲盒软件收效好的消息在商家之间流传，吸引了更多人进入这一行业。另一家盲盒软件制作公司的相关负责人张琪(化名)表示，当下，一些运营盲盒软件的商家收效良好。“我们有的客户有时一天都是几百万元的营业额。”

盲盒软件的制作成本并不高。记者咨询了几家盲盒软件制作公司，他们给出的盲盒小程序的定制价格在1.6万元至3.6万元，盲盒App的价格在3万元至5万元，这些软件可以满足商家对盲盒运营的基本需求。如果商家需要定制个性化功能，价格另议。

“运营是最烧钱的。”李明表示，制作一个盲盒App并不难，难的是如何运营，这决定了一个盲盒App能否赚钱。他观察到，一些资金比较雄厚的商家，会将大量资金用于推广，比如直接在社交媒体、短视频平台以及流媒体上投放广告，或者找相关的运营公司或网红进行推广等。李明指出，“其实做软件的钱是很小的一部分，可能还不够有些人一天投入的运营费。”

针对新人不懂运营的问题，张琪表示，企业除了提供软件，还可以提供一套完整的商业模式，内容涉及前期拉新到中期流量留存再到长期如何让用户复购等。

然而，盲盒App、盲盒小程序进入门槛不高，在一定程度上给了不少投机者可乘之机，也间接让一些消费者成了“冤大头”。梁先生观察到，不少消费者都遇到过商家诱导消费、售卖假冒伪劣产品、虚假发货等问题，最后，投诉处理的结果都是不了了之。他说，“投诉反正都是石沉大海的。”

盲盒市场乱象如何画下“休止符”

“我的1000多元被‘骗’掉了，但是后面还有很多人往里面冲。”梁先生希望，相关方面能够加强治理盲盒乱象。他提醒，消费者遇到这种盲盒App一定要看清楚，不要盲目往上冲。他算了一笔账，如果像他一样，1个人花费1000多元，如果有100个人“被骗”，这个数量就不得了。

面对类似情况，消费者该如何维权？中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示，这需要根据不同情况选择具体维权路径。他指出，当前，盲盒经济的乱象主要可以分为三种情况：虚假宣传、商品价格虚高、产品以次充好或者售卖三无产品。

陈音江指出，盲盒App虚假宣传侵犯了消费者的知情权，误导了消费者。根据消费者权益保护法，消费者因经营者利用虚假广告或者其他虚假宣传方式提供商品或者服务，其合法权益受到损害的，消费者可以向经营者要求赔偿。

盲盒市场并不是法外之地。陈音江指出，根据反不正当竞争法，商家虚假宣传且情节严重者，相关部门可以对其处以罚款，情节严重者，甚至可以吊销其营业执照。

此前，已有一些地方的相关部门对盲盒市场的乱象进行整治。成都消费者协会通过“诉转案”向成都高新区市场监管局移交了一家盲盒公司涉嫌虚假宣传、消费欺诈等违法行为的相关线索。据统计，截至今年2月3日，该公司通过虚假或引人误解的中奖概率描述，共销售盲盒28万余个。因以其行为违反了反不正当竞争法的相关规定，高新区市场监管局依法对其处以60万元罚款，并督促其整改。

针对盲盒市场的乱象，监管部门正在“重拳出击”。8月16日，国家市场监管总局发布了《盲盒经营活动规范指引(试行)(征求意见稿)》意见的通知，对盲盒经济中的多个“痛点”都提出了针对性的要求。例如，其中提出盲盒经营者应将商品名称、商品种类、商品样式、抽取规则、商品分布、商品投放数量、隐藏款抽取概率、商品价值范围等关键信息以显著方式对外公示，保证消费者在购买前知晓。同时，还提出盲盒经营者不得通过后台操纵改变抽取结果、随意调整抽取概率等方式变相诱导消费。

针对低龄未成年人容易冲动消费购买盲盒的现象，《盲盒经营活动规范指引(试行)(征求意见稿)》也提出，盲盒经营者不得向8周岁以下未成年人销售盲盒。向8周岁以下未成年人销售盲盒，应通过销售现场询问或者网络身份识别等方式，确认已取得相关监护人的同意。

陈音江提醒，消费者一定要通过正规渠道购买盲盒，购买前，尽量全面了解商家和商品的信息，其中包括商家是否具备相应资质、盲盒中奖概率、能否兑换、如何兑换、能否退款等规则。此外，购买后，要保存好相关证据，包括宣传的资料、消费凭证等，及时与商家协商解决，协商不成，可以向当地消费者协会或者有关行政主管部门投诉，请求调解。如果还解决不了，可以通过申请仲裁或者向法院提起诉讼。