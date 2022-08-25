网店评论区不能成为“泛黄区”

来源：北京青年报

作者：李英锋

“来选妃！”“兄弟们，这个可以”……看到这些评论，北京的高中生小刘有些不知所措。她经常在电商平台上购买衣物，下单之前习惯先去问答区或者评论区看看。可是在这里，她常常会“不小心看到”一些低俗、色情内容。据《法治日报》报道，目前部分售卖女性内衣的商品问答区和高赞买家秀下，存在贩卖色情内容的现象。此外，在受青少年青睐的手办商品评论区，也经常有性暗示等问答内容。

网店的评论区应该是消费者真实体验的反馈区以及消费者与商家、消费者与消费者之间的交流互动区，而不少低俗、色情内容的出现，污染了评论区，让评论区变成了辣眼睛的“泛黄区”，变成了令人别扭、反感的不适区，让评论区的实质评价、交流功能被异化、弱化甚至被遮蔽。网店评论区的低俗、色情内容不仅会对未成年人造成负面影响，不利于未成年人的健康成长，也会给成年消费者带来困扰，拉低成年消费者的评论体验。

网店评论区之所以充斥着不少低俗色情内容，主要是因为评论区不是低俗色情信息的传统重灾区，不太显眼，未引起网络平台、监管部门以及家庭监护人等责任主体的重视。而一些违法者或存有不良倾向的商家对评论区的注意力不足，使得失去监督的评论区成了低俗色情内容的生存土壤。

之前，媒体曝光过不少商家在评论区存在虚假夸大宣传广告、销售违禁商品或不合格商品等问题的广告，揭开了评论区广告乱象的盖子，让社会注意到了评论区的另类“功能”。而一些违法者或商家、网友等在评论区发布低俗色情信息，进一步挖掘出了评论区的空间“价值”，开发出了评论区的负面“功能”。对此，社会应高度警惕，并采取有效的防治措施。

不论哪片网络空间都不能成为低俗色情内容的藏污纳垢区，不能成为“泛黄区”。在网店评论区和在其他网络区域发布、传播低俗色情信息的性质和危害是一样的，所应承担的法律后果也是一样的。在网店评论区发布低俗色情信息，既违背了网络文明建设的要求，也涉嫌违反治安管理处罚法甚至涉嫌犯罪。

网店评论区理应被纳入净网行动的视野和射程，各购物平台应加强对评论区的审核管理，利用大数据系统对一些敏感的图片、文字进行识别、屏蔽，畅通投诉反映渠道，建立抽查机制，积极收集有关在评论区发布低俗色情信息的问题线索，并根据核查结果对一些账号进行封限处理，向监管部门报告。

公安、网信、工信等部门有必要以问题为导向，把网店评论区列为低俗色情信息的治理重点，设定治理目标，明确治理措施，形成长效常态治理态势，并像通报违规APP治理那样定期通报各购物平台的治理进度和存在问题，接受社会监督。

针对未成年人浏览网店评论区低俗色情信息的问题，父母等监护人应拓宽注意力范围，增强监护敏感性，对未成年人购物过程加强关注，发现未成年人浏览低俗色情信息的行为，及时干预，教育未成年人了解低俗色情信息的危害性，引导未成年人自觉抵制低俗色情信息。同时，监护人应鼓励、支持未成年人积极参与体育锻炼、课外阅读、社会实践等活动，丰富未成年人的生活内容，培养未成年人的良好生活情趣，引导未成年人把注意力集中到健康有益的事情上。

只要社会各界把注意力聚焦网店评论区，并输出对应的治理责任，那些低俗色情信息就会被挤出生存的模糊区、舒适区，就会逐渐失去生存的土壤，消费者就能拥有“绿色购物、绿色评价、绿色交流”的健康消费环境。