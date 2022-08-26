来源：中时新闻网

作者：施正锋

约翰韦恩自导自演的美国史诗电影《边城英烈传》，描写185名来自田纳西的屯兵如何死守德克萨斯小城阿拉莫，在7000名墨西哥大军围攻下，弹尽援绝沦陷、壮烈牺牲。由于领导者大卫·克洛科特是传奇的西部英雄，配上四兄弟合唱团的金奖民谣《夏日绿叶》，呈现美国人开疆辟土的艰苦卓绝，特别是在最后一幕，炮兵上尉狄更森妻儿在断壁残垣死里逃生，墨军将领圣塔‧安那致敬放行，令人动容，原来，美国人的民主自由是国人奋不顾身捍卫而来。

等到美国念书，修习美国在19世纪的领土拓展，由孤立主义到扩张主义，才发现事实与好莱坞电影的描述相反。墨西哥在1821年脱离西班牙独立，北疆鞭长莫及，为了遏止印第安人的骚动，鼓励天主教徒前往开垦，没有想到却是引狼入室。一批美国新教徒闻风而至，蚕食鲸吞、制造争端，而且食言而肥拒绝改宗，甚至伺机追求独立、进而要求加入美国，宛如委婉的帝国主义。

美国最早由北美洲13块殖民地于1776年宣布独立所建，也就是德拉瓦等13州，日后增设缅因等五州；国会在1789年确认西北领地，亦即中西部俄亥俄等六州。接着在1803年透过路易斯安那购地，囊括日后的路易斯安那等15州大部分，又在1821年获得西属佛罗里达。在1845年美国纳入德克萨斯共和国、引发美墨战争，强取加利福尼亚等八州土地。奥勒冈领地在1846年确立，即日后奥勒冈等五州，阿拉斯加在1867年自帝俄购买，夏威夷则于1898年吞噬。

美国自从开国揭橥不干预主义，不用卷入欧洲大陆强权的竞逐，加上老百姓对于国际事务冷漠，一时孤立主义高涨。然而，为满足既崇高又有几分社会达尔文主义的传教使命感，企盼透过基督文明散播民主的种子。此外，第二次工业革命带来生产过剩的制造物，也必须透过海外市场来消化，同时又要寻觅原料，而海权则是确保航线及贸易协定的后盾。

美国积极展开领土的扩张，除了加紧大西部边疆的开发，还咨意在太平洋及加勒比海大展身手，更介入拉丁美洲的政争。美国在美西战争后迎头赶上，顺手牵羊波多黎各、菲律宾及关岛等三块殖民地，俨然晋身世界级的强权。表面上，美国鼓励这些领地走向民主、赋予自治，实际上视之为殖民地，认为必须经过教化才能独立，因此，不仅菲律宾的独立运动惨遭打压，连古巴的独立也不过是名目上的而已，迄今不得翻身。

我在1990年代中期，美南台湾同乡会邀请前往圣安东尼奥的夏令营演讲，人生唯一听众起立鼓掌激励，一个年轻教授，无上光荣；会后，同乡载我去参观阿拉莫故地，这是美国人爱国主义的圣地，却是愁上心头。站在墨西哥人的立场来看，无疑美国帝国主义的烙印，奇耻大辱；然而，那些生下来就是美国人的墨西哥裔，应该是爱恨交织吧？