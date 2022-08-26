鼓励老年再就业与解决青年就业难并不矛盾

来源：《北京青年报》

作者：熊炳奇

中国老年人才网8月24日正式上线，这标志着中国老年人才信息服务平台启动建设。从网页中看到，中国老年人才网挂出了总计81个岗位，岗位都在北京，包括养老机构院长、养老销售、医务社工、护士、养老客服等，工资水平集中在3K-30K不等。

这表明招聘已经退休，但有劳动意愿、劳动能力的老年人再就业已经全面启动。官方数据显示，截至2021年，中国60岁及以上人口逾2.67亿，占全国人口总数的18.9%，其中60岁到69岁的低龄老年人口占60岁及以上老年人口的半数以上。然而，对于老年人才再就业，有人担心会挤占年轻人的就业机会，加剧青年群体的就业难。

如果老年人才再就业的岗位是年轻人争抢的岗位，那么，老年人才再就业就会产生对青年就业的挤出效应。而如果老年人才就业的主要领域和年轻人不同，两者还具有互补关系，那么，老年人才再就业，不仅能丰富老年人的生活，发挥他们的余热，也能为社会经济发展做出贡献。同时，伴随着老年人的收入增加、消费增加，还会带来新的消费与就业需求。

在是否鼓励老年人再就业议题上，社会一直存在争议。赞成者认为，这是进入老龄化社会的必然选择，而反对者则质疑此举会加剧青年就业难，应该让老人安享晚年，把机会让给年轻人。不过，从现实角度来看，鼓励老年人再就业与解决青年就业难并不矛盾，老年人并不是在和年轻人“抢蛋糕”，而是共同“做大就业蛋糕”。比如，从本世纪初起，中国新增了一大批民办高校和独立院校，民办高校和独立院校的师资，就有约三分之一是来自高校的退休老教师，他们富有教学经验，也有工作能力。这些退休教师不仅没有挤占青年教师的机会，还成为这些民办高校办学、发展的重要力量。

目前，中国社区服务、养老服务面临很大的人才缺口，特别是这些行业和岗位对于年轻人仍缺乏足够的吸引力。不少高中毕业生在择校择业时，也很少会主动选择养老服务专业。在社区服务、养老服务领域，如何尽快解决人力不足的问题，就显得更为紧迫。在这种情况下，既要扩大青年人才培养规模，增设养老服务相关专业和课程，号召对口专业毕业生从事养老服务工作，也要鼓励有条件、有能力的退休老年人才再就业，及时补齐当下养老行业的人才缺口。

针对社会广泛关注的青年人就业问题，有观点认为重点是解决青年就业而不是关注老年再就业。这种观点看似合理，实则过于简单粗暴，因为二者本身不是对立关系。中国国家统计局近日公布的数据显示，7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，其中，25-59岁成年人失业率为4.3%，16-24岁城镇青年人失业率为19.9%。城镇青年失业率高，主要原因还是摩擦性失业，即部分劳动者已经不适合现在的工作岗位了，要重新找工作，在换工作的过程中形成的失业。鼓励老年人再就业，不会影响年轻人找工作。

针对一些招聘退休老年人的岗位，有人提出，这些岗位给青年人，不是可以解决青年人就业吗？可问题在于，这些岗位面向青年招聘，青年会踊跃去应聘吗？即便有一些青年会应聘，但更多将其作为一个实习工作、短期工作，而不是将其作为长期就业岗位。

在多元就业的就业环境中，老年人就业并不会挤占年轻人的就业机会，不存在与年轻人“抢饭碗”之说，而是各自有不同的择业和发展定位，利用自己所长从事适合自己的工作，并由此创造更多的就业机会，推进社会发展。