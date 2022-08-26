高温正在给我们上生态课

来源：澎湃新闻

作者：曾颖

这次折磨川渝两地多日的极端天气，不仅让我第一次在“丰水期”看到了扬尘的嘉陵江江滩，也让身在四川的我不得不去思考：地球上不断变化的气候及其趋势，不只和基里巴斯共和国的那些即将被淹没的小岛上的居民有关。我们离灾害，一点都不远。

其实，此前包括雾霾、水污染在内的许多自然环境恶化的现象，都曾一次又一次敲击我们的窗棂。大家在灾情发生时，会感同身受地发几声感叹，但危机一过，就似乎好了伤疤忘了痛，得过且过。殊不知，许多不可逆转的伤害已成隐患，深深地​埋进我们的前进之路。

人们总是对不马上致命的东西，抱以侥幸和掉以轻心的态度。如果烟一抽就立即引发咽喉或者肺部病变、让人感受到疼痛，相信世界上不会有那么多天天和烟瘾较劲的人。关于地球气候变化和生态环境恶化的警示和危机，其实也是这样。

对于很多人来说，哪怕短视频上，天天都有臭氧层空洞和冰川融化的不好消息，但仿佛青春痘长在别人的脸上。而这个夏天，没亲身经历过在44℃的气温下停水限电，又有多少人对极端天气有那么锥心透骨的感知呢？​

种种迹象表明，有些灾害似乎越来越严重、越来越频密地影响到我们的日常生活。这从某种意义上为人类敲响了警钟——我们已到了非关注环境和生态不可的时候。我们唯恐车的排量太小、电灯开得不够亮、空调开得不够冷的生活方式，是不是到了应该反思的时候了？地球已经非常脆弱了。

我们曾经嘲笑过在游泳池里撒尿的蠢人，也曾讪笑过寓言故事中，那些取自己船底用来烧火做饭取暖且挥霍无度的短视者。但我们唯一不明白的，便是我们脚下的地球，很可能也是那只弱不禁风的小船。

但我们并没有警觉这样一个事实：我们仍被无度的欲望烧红了眼睛，在拼命地做着竭泽而渔的一件件“小事”。也不要说我们每个个体弱小无力，须知地球不堪的现状，就是由这些小小个体造成的伤害累积起来的。

因此，我们应该从生活细节着手，我们可以多走路少开车，可以多用自然生态洗涤用品，拒绝含磷洗涤剂；将空调温度开得更合理，不用一次性的筷子和纸杯，不吃发菜和野生动物……这些，不是挟泰山过北海之类不可为的事情，而是在生活中一念之间便可以做到的。

人，终究是生物圈的一部分。我们离不开健康的、可持续的生存环境，也离不开其他生物。我们应该努力做生命链条上的有益者，而不是破坏者。

我们常说拯救地球，地球也许并不需要拯救，即使遍地硫酸，气温再升高500℃，它也可以叫地球。真正需要拯救的，是人类自己，如果我们再不反省自己的行为，并且行之有效地做出努力，把争斗与攫取变成为团结和建设的话，极端天气或许会越来越频繁。

这是在44℃的高温中，我想到的。高温正在给我们上课，但愿我们能从中学到些有用的东西。