一个落魄神仙的冒险，一部国漫电影的成长

来源：中国青年报

作者：蒋肖斌

在中国传统神话故事中，有两个“劈山救母”的故事，一个主角是杨戬，一个是沉香。在近日上映的动画电影《新神榜：杨戬》(以下简称《杨戬》)中，两个故事融为一体，首周票房1.34亿元（人民币，2700亿新元），豆瓣评分7.1。

以往影视作品中，杨戬很帅气，战斗力也是顶级，但《杨戬》中的他初登场，颜值倒依然是高的，却成了一个“落魄神仙”——伤了天眼，战力大减，靠做“赏银捕手”过活，连买“混元气”都捉襟见肘。

导演赵霁说：“《杨戬》的外壳是‘劈山救母’的故事，内核是为亲人的赴汤蹈火。杨戬、沉香的行为动机都基于亲情，希望大家能感受到一种克制的思念与情感。”

电影中的杨戬和沉香，共赴一场惊心动魄的奇幻冒险之旅；国产动画电影，也继续走在成长的路上。

源于神话，并不代表重复神话

《杨戬》中有很多神奇生物，原型大部分来源于《山海经》：“混元气”加气站的监工大妖怪来自“刑天”；警卫蒲牢是龙之九子之一，史书记载其声如洪钟，于是片中有人来犯，它能敲响警钟；比翼鸟被设计成几只并排站的小鸟，喜欢聊天，也会吵架……

原始文本中的申公豹是“助纣为虐”的一人一虎形象，而在电影中，他是一个有才华却无法施展的形象，颓废不羁但心存抱负。“他的性格部分参考了竹林七贤中的‘酒仙’刘伶。申公豹的处事方式与价值观，就像魏晋名士，在乱世中不得志，所以找到了一种更潇洒的生活方式。”赵霁说。

总之，有出处，但不照抄；电影源于神话，并不代表重复神话。在神话与传统的基础之上，《杨戬》也会脑洞大开。

比如，咱们的神仙到底住在什么样的地方？“最初想到的是类似星球、岛屿的概念，那神仙的科技水平肯定比普通人高，不同的岛屿之间，可以用飞船穿行……”赵霁说。中国的神仙和人之间并不是泾渭分明，人可以变成神仙，神仙也能下凡成人，于是，我们看到，神仙的飞船也要加“油”——混元气。

影片还为观众呈现了一个瑰丽奇妙的神话世界，那些只存在于文字描述的仙岛有了视觉落地。《杨戬》艺术总监龟爷介绍，片中的瀛洲属于旅游文化中心，灵感来源于敦煌郡；仙乐坊内部参考了曹植的《铜雀台赋》，并结合敦煌壁画的色调，飞天舞则参考了飞天壁画；角色服饰参考了魏晋南北朝的风格，建筑风格则参考了秦汉时期和五代十国。团队还去过一个小众博物馆，那里能看到各个朝代的窗户以及窗户之间衔接的结构变化。这些都在片中得到了应用，古老的，又是新鲜的。

赵霁说：“敦煌对我们的影响很大，敦煌太神奇了，进入洞窟的那一刻，感觉穿越到了古代，那些壁画里有无数故事，可以拍出无数电影。甚至可以说，整部《杨戬》的色卡就是敦煌的色卡，比如，杨戬的蓝色系就是敦煌壁画中的蓝，而且是经过时间沉淀的蓝。”

如何让动画中的角色活起来

作为一部3D动画，片中有一场太极图大战，却是从三维场景过渡到二维水墨风，这对主创团队提出了挑战。古籍记载的太极图是一个厉害的法宝，在影片中，太极图的设定不是一个具体的场景，而是一个虚幻的空间，将人打入一种幻境。

“为了突出东方质感，我们舍弃了几个三维结构更强的概念，而是采用了水墨和二维风格的呈现。从设计到最后制作，共花费23个月的时间。”赵霁说，“其中，平面的纸和立体的桥无法衔接，我们把三维的桥做了大幅度的卷曲动作。”

片中巫山神女的化身婉罗在仙乐坊跳的飞天舞，难度则在于舞蹈本身——需要在失重的状态下去呈现舞蹈。团队请了北京舞蹈学院的专业演员，先在地面演绎敦煌舞，再用动捕技术呈现在立体的空间中，并增加了360度的空间变化和摄像机运动，如此反复调整。

“演员跳的时候没有无重力飘带，制作的时候要把飘带加上去，既要考虑如何配合角色，又要符合科学的物理状态。”赵霁介绍，其中一环是需要处理人物动起来的飘带和头发，“一个镜头中的一个角色，就需要花费至少一个月，是普通镜头的20到30倍的工作量；仅飞天舞这场戏，就花了一年时间。”

动画中的人物要活起来，还需要他们的声音与灵魂匹配。杨天翔曾在动画电影《白蛇：缘起》中为阿宣和许仙配音，在《新神榜：哪吒重生》中为李云祥配音，这次成为《杨戬》的配音指导。

“真人影视作品因为有现场演员的表演基础在，配音演员要做的是想尽办法贴合他们的表演，让观众觉得不突兀；而动画配音更强调演员的创作力，尤其是大体量的电影，角色形象其实一开始都是不确定的，配音演员是第一个创作表演的人，只要符合角色、符合情感，就可以自由发挥。”杨天翔说。

曾为小龙女、赵敏、甄嬛、芈月等角色“代言”的配音演员季冠霖，这次在《杨戬》中为婉罗配音。“仙气、美丽、深邃”，是季冠霖眼中的婉罗。而片子还有一个角色“葫芦小仙”，说天津话，身为天津人的季冠霖还担负起教配音演员说天津话的工作。

赵霁透露，他也为片中一个角色配了音——顺风耳，“这个角色是有依据的，是一个‘正经’的妖怪。为什么把它的声音设计成那样，身上为什么搭毛巾，脸上为什么画着京剧脸谱，就是给它的身份做更多暗示”。也许观众不一定发现，但创作者必须去注意这些细节，“这是我们的职责”。

做中国的动画，核心是文化血液

中国传媒大学动画与数字艺术学院副教授、“动画学术趴”创始人刘书亮曾说：“中国动画的创作非常倚仗中国的神话故事和古代文学改编；这反过来也说明，这条路经得住市场的考验。近年来成绩比较靠前的中国动画电影，走的都是这条路。”

据灯塔专业版数据，国产动画电影票房排名前三分别是《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《西游记之大圣归来》，都源于古代经典。追光动画的“新神榜”系列，显然也意在神话。

“动画电影是一种特殊的艺术表现形式，会很集中地展现文化性，也有相对固定的观影群体。所以一方面，创作者不断投入自己的想法和表达；另一方面在电影上映后，观众的反馈也会反哺创作。”赵霁认为，是创作者和观众在共同创作一种中国独有的艺术表现形式。

“做中国的动画，不代表有固定的画风或类型，核心是创作者身上的文化血液。”赵霁觉得，有的外国作品尽管也使用中国的典型元素，比如熊猫、仙鹤，做得也认真考究，但骨子里流淌的不是中华的文化血液，“一看那个角色，就知道那不是中国的，比如，‘哇哦’的夸张的面部表情。有人说咱们的动画做得不如人家夸张，其实做夸张不难，难的是内敛。《杨戬》希望做出中国人本质上的精气神。”

“客观评价，在技术水平和生产力上，中国动画的水平正在飞速接近世界的顶尖水平，而且生产效率远高于国外。我们跟国外同行交流，他们非常惊讶我们的成长速度。当然，从创作经验和行业人才的角度，我们还需要继续努力。”赵霁说。