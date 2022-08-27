踹影院椅背家长被拘：当我们谈论熊孩子时，困扰在何处？

来源：澎湃新闻

吵闹的孩子和陌生的大人之间，冲突一再上演。

一女子8月25日在微博发帖称，8月22日，自己在上海泗泾一影院观影期间，遭遇后排一男孩多次踢椅座持续20分钟，数次制止未果。

在最后一次制止时，男孩父亲用力踹椅背导致其头部受磕碰，“眼冒金星”。

针对上述事件，女子提出诉求：“我不需要对方道歉和赔偿我医药费了。我要他被行政拘留。”

帖文发出后在网络迅速传播，众多网友对该女子遭遇表达同情与愤慨，相关话题“熊孩子家长电影院踢人导致观众疑似脑震荡”迅速登上微博全国热榜。

8月26日凌晨，澎湃新闻从上海松江警方获悉，8月22日，松江公安分局接一女子报警称：其在一影院观影期间，遭后排一男子踢踹椅背后感到头晕，肇事男子已离开。接报后民警当即依法受理，为报警人开具验伤通知书，传唤了肇事人甘某某（男，32岁）。经医院对报警人进行头颅CT检查，其颅内未见明显异常。8月25日，公安机关对甘某某的违法行为作出行政拘留的处罚决定。

26日，该女子再次发布帖文称，其于凌晨一点多拿到对施暴者的《行政处罚决定书》，“行政拘留3天”。

类似的事情屡见不鲜。记者查询发现，在各大网络平台上，相关的话题如“博物馆14岁以下免进”“高铁设儿童车厢”等引发持续讨论。

公共空间如何规范“熊孩子”，家长应承担何种义务，个人如何合理维权，公众该如何界定“熊孩子”，种种问题值得进一步关注。

打噗噗熊、按紧急制动按钮……

2021年5月6日，一条“上海迪士尼噗噗熊被打”的视频在社交媒体上刷屏。

据媒体报道，视频中的小熊在结束与观众近距离互动之后准备离开，突然一个小男孩从人群中冲了出来，扑到它的身上用双手猛锤它的肚子。

随后，迪士尼工作人员和孩子父亲交流时，对方却表示，如有损坏他们会赔偿，孩子已经道歉了还想怎么样。

据央视网报道，近日，广东深圳一男孩乘坐扶梯故意按下紧急制动按钮，导致身后小女孩头朝下重重滚落。

视频中，男孩跳下扶梯后返身蹲下，按下按钮，男孩母亲见儿子闯祸，也没有任何表示，母子二人置身事外围观了一番，随后离开。

女孩家长没有找到闯祸者，只好寻求商场帮助，得到的回复是：“孩子嬉闹，保安不好过多干涉”，无奈之下，女孩家长选择了报警，在警方的介入下，人找到了。

在男孩家长的道歉和承诺下，双方达成了和解。商场管理处也作出承诺，将加强场所的安全管理，全力保障顾客乘梯安全。

有网友曾总结公共场合小朋友的“十大顽劣”，如公共场合大声喧哗，电影院打扰他人，破坏绿化损坏公物，乱扔杂物高空抛物，电梯内不文明行为等。

治理“熊孩子”需多方合力

针对孩子在公共场合的一些不文明行为，舆论几乎形成共识，背后更亟待规范的是“熊家长”。

北京青年报曾刊文指出，类似的困扰，事在儿童，根在大人。

前不久，一则因孩子在高铁吵闹，家长和乘客互怼的新闻，持续引发争议。网友有的吐槽，有的支招，“真的建议高铁出个带孩子车厢”冲上了热搜。

据澎湃新闻报道，从流传的视频片段显示，家长多次“推卸责任”，表示：“我的孩子我管不好，我控制不了他！”“孩子在车上，没有法律限制我们不让我们喊吧？嫌吵你们坐高级的去，我们坐的是大众的车。”

“归根结底，这种不良行为与家庭的日常教育不到位是脱不开关系的。”暨南大学公共管理学院、应急管理学院副教授卢文刚在接受极目新闻采访时表示，家长应在日常的教育中，教导孩子在公共场合讲文明。同时，列车承运方也可以在列车内、车票上张贴相关文明标语，以此警示家长。

北京青年报也表示，治理儿童吵闹还需多方合力。家长要尽到教育、安抚、疏导孩子的责任，学会与孩子沟通，了解其诉求；公众对待这一阶段的孩子及其家长应尽量多些宽容和接纳，抑或是自备些“防噪音”工具；铁路部门应从“儿童车厢”建议中悟出民众对“精细化管理”的诉求。可参照国外一些有益做法。比如为孩子设置“游乐园”车厢，以玩玩具、看童书、放动画片等活动，纾解孩子情绪、分散孩子注意力或发泄其过剩精力。

澎湃新闻也曾发表评论，孩子到底是孩子，难免会有不成熟的地方，难免会有做错事的时候。又有谁不是从童年时的不懂事一路成长起来的呢？孩子的问题终究也是大人的问题，一位成熟的大人不光应该有对孩子基本的宽容，更应该做到以身作则、言传身教。说到底，小朋友会不会成为“熊孩子”，主要还是取决于身处的环境、看到的榜样。