掘金千亿人民币“睡眠经济” 养生消费成热门赛道

来源：《中国经营报》

熬夜已然成为中国年轻人的常态，如何保证睡眠和缓解熬夜造成的疲劳成为当下年轻人的诉求，助眠水、熬夜水、褪黑素也成为了很多年轻人耳熟能详的产品，在这背后催生了巨大的“睡眠经济”。

围绕着如何入睡、熬夜后如何补救的相关产业在近年来迅速发展，尤其是针对年轻消费者的各类新潮的食品、保健品纷纷出现，诸如褪黑素，还有新兴的养生类熬夜水等。在品牌和资本的助力下，“睡眠经济”成为了潜在的万亿市场。

虽然“睡眠经济”发展前景宽阔，但业内人士以及相关专家指出，无论是保健品还是添加了相应物质的普通食品，实际上均不具备代替药品的能力和功效，很多产品起到的作用并不明显，因此，消费者们需要谨慎选择和使用相关产品。

千亿求睡眠

中国睡眠研究会等机构联合发布的《2022中国国民健康睡眠白皮书》显示，44%的19~25岁年轻人熬夜至零点以后；19~35岁青壮年是睡眠问题高发年龄段，失眠率占总人数的30%。另外，根据艾媒咨询数据，2021年，中国睡眠经济市场规模将超过4000亿元（人民币，下同），2030年预计将突破万亿元。

《中国经营报》记者了解到，艾媒咨询调查显示，2021年购买助眠工具的中国网民中，43.5%的网民购买眼罩或眼贴；30.1%的网民购买决明子枕头或乳胶枕头；25.8%的网民选择购买隔音耳塞。消费者选择上述家居用品可能是因为其使用便捷，且使用周期较长，不像药物或保健品那样需要持续购买。

在大量的市场需求之下，如何辅助消费者睡眠成为了商机，除了在睡眠用品上下功夫之外，助眠水、助眠糖、褪黑素等保健品、食品类产品无疑成为近年来增长最快的品类之一。华经产业研究院在2021年的一项统计数据显示，就增长规模而言，褪黑素相关市场自2015年起快速增长，到2020年已达5.43亿元，同比增长10.1%。

除了老牌的保健品公司汤臣倍健、康恩贝等，娃哈哈等快消企业也推出了相应的褪黑素产品。中研产业研究院在2021年发布的《2021-2026年中国褪黑素行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示，褪黑素原药、HPMC和维生素B6等褪黑素关键原材料国内商占比皆超过八成。在上游供应稳定的前提下，品牌方在产品的表现形式上下足功夫，诸如褪黑素软糖、喷雾等不同口味的产品比比皆是。

中国食品产业分析师朱丹蓬曾表示，由于新生代生活习惯的改变，睡眠质量已成为消费者健康需求的重点。借助饮料和药物改善失眠成为刚需，也催生了产业端机遇。

记者查阅了目前市场上的主流助眠水、助眠软糖等产品，其主要助眠成分为γ-氨基丁酸（简称GABA）或者茶叶茶氨酸。根据知网的文献显示，现已证实，作为小分子量非蛋白质氨基酸的GABA具备食用安全性，并可用于饮料等食品的生产。根据《保健食品检验与评价技术规范》对改善睡眠保健食品的判定依据，酪蛋白水解物与y-氨基丁酸的复配制剂具有一定的改善睡眠作用。

至于褪黑素，实际上是中国消费者非常熟悉的一类产品，早在20多年前风靡一时的脑黄金，其主要成分就包括褪黑素。褪黑素无论是在保健品或者是处方药领域，均有非常广泛的应用。

目前，在市场的褪黑素类产品包括了咀嚼片、胶囊、软糖乃至喷雾，适应了各类消费者的需求多样性，相比较于上述的助眠水、助眠软糖，褪黑素在产品表现上有保健品标识的加持，产品力上具备更强的说服力。

从上述文献资料不难看出，无论是y-氨基丁酸还是褪黑素，均具备强调的科学理论基础，这也更能被年轻一代的消费者所接受。科信食品与营养信息交流中心主任钟凯对此告诉记者，目前市面上很多助眠产品，其主要成分确实能够起到辅助睡眠的作用，但是部分产品存在让消费者产生依赖性的隐患。

公开资料显示，目前世界范围内，除美国、中国香港等少数国家和地区把褪黑素视为保健食品外，加拿大、英国、法国、意大利、爱尔兰等绝大多数国家（地区）均对褪黑素的使用持谨慎态度，作为处方药严格控制，不得在药店里自由销售。

食品药品监督管理总局官网显示，在中国，褪黑素被允许作为保健食品原料使用，要求纯度为99.5%以上，每日推荐用量为1-3mg，申报的保健功能限定为改善睡眠。

另外，γ-氨基丁酸、茶叶茶氨酸在2009年和2014年，卫生部分别批准了以上两种成分作为新资源食品与新食品原料用于食品生产加工，为“助眠饮料”的安全性提供了权威支持。与此同时，诸如养乐多、蒙牛等快消巨头均推出含有上述物质的助眠饮品，但这些产品均为普通食品，并不具备被官方认可的助眠属性。

华东理工大学生物工程学院食品科学与工程系教授刘少伟告诉记者，市场上的很多饮料确实添加有γ-氨基丁酸、茶叶茶氨酸等有助睡眠的物质，但是其含量是多少，是否能够起到助眠作用，甚至长期服用是否有副作用，仍旧是未知数。

“熬夜养生经济”

在睡眠成为问题的前提下，如何减少熬夜的损耗也成为了消费者更为关注的话题。在此背景下，熬夜类产品开始出现在市场之中，熬夜类的茶饮咖啡、饮料、保健品、食品纷纷出现。

记者注意到，包括同仁堂在内的众多品牌，均推出了带有自身特色的熬夜水。值得注意的是，熬夜水并不是一个新品类，这一概念存在已久，同仁堂、王老吉等传统品牌围绕熬夜场景，推出过类似产品，网友们也将其简称为“熬夜水”，其成分中多加入蜂王浆、人参、红枣等食补材料，并打着“针对熬夜后的状态修复”“草本养生”等口号进行宣传。

据了解，同仁堂熬夜水由同仁堂旗下国潮养生馆“知嘛健康”推出。根据其官方介绍，“知嘛健康”是同仁堂的新业务品牌，2019年1月正式上线，线下打造全新概念超级体验店、线上提供健康生活方式，目的则是为现代年轻人提供亚健康一体化解决方案。

而熬夜水等产品作为新兴形式主打养生的新茶饮品牌，是一个在庞大市场里寻找增量的新机会。在资本眼里，其增量和潜力都是巨大的。

据了解，推崇即时养生的“荷田水铺”于2020年12月在青岛开出第一家店，首月外卖销量就达到了3000余单，并在此后的三个月内获得梅花创投参与的两轮融资，融资额累计已达千万元；杭州本土的主打中式养生茶饮品牌“椿风”，继今年3月完成数千万元Pre-A轮融资后，目前已启动A轮融资。

“熬夜养生的茶饮具备更强的毛利空间，在添加了诸如人参、西洋参等中药材，能够提高茶饮的定价空间。”快消行业专家高剑锋说，在熬夜的焦虑下，养生成为了茶饮的新赛道。

在保健品方面，目前较火的熬夜保健品为奶蓟草片。奶蓟草片官方宣传的功效为养肝护肝，但在“熬夜伤肝”的传统想法下，奶蓟草片开始在电商平台成为熬夜保健品的产品之一。除此之外，年轻人热衷的熬夜补救单品涵盖洗护用品、护肤品、食品等多个品类。

“从整个养生产业来看，熬夜加剧了年轻人对于健康的担忧，熬夜养生确实成为了很多食品、饮品的新赛道，在资本的助力下，消费者开始不自觉地为此买单。先抛开其是否真的能够缓解熬夜带来的损害，但在这种经济思潮下，熬夜养生经济还会继续催生出新的业态。”朱丹蓬说。