美国流行“安静辞职” 人未离职但拒绝无偿加班

来源：新京报

下午5点准时打卡下班，只做指定的日常工作，对加班说不……这是美国职场近期新词“安静辞职”（Quiet Quitting）的显著特征。

这个词用来描述美国职员应对职业倦怠的“躺平”状态，他们并不会真正地递上辞呈离开原有岗位，但会在完成分内之事后不再接手更多额外工作。

据多家美媒报道，“安静辞职”俨然成为美国职场新趋势，但在这趋势背后是更加严峻的事实，美国职员希望，加班要有加班工资，同时要能平衡好工作和生活，但现实是，如果选择“安静辞职”，少数族裔或被美国劳动力市场边缘化，更多人可能卷入继“大辞职潮”之后的裁员潮。

“安静辞职”并非真的辞职

“安静辞职”一词始于社交媒体TikTok上的一段视频。视频中，一位名叫扎伊德·汗的软件工程师提到了何为“安静辞职”。

“你没有直接辞掉工作，但放弃了超越自我的想法。你仍在完成分内的工作，只是不再认同‘生活重心是工作’的喧嚣文化。此外，你的价值不是由你的劳动定义的。”扎伊德·汗说。

“安静辞职”折射出来的“躺平”心态引起了美国许多职员的共鸣，引起热议。有些人认为，“安静辞职”可以腾出更多时间与家人朋友共度时光，抑或是平衡自己的生活，可以减轻自己的精神压力，也有些人认为，“安静辞职”意味着对没有加班工资的加班工作说不。

而热议背后，是美国千禧一代、Z世代年轻人的职场观念发生了变化。

彭博社、CNN等美媒报道称，具体而言，他们原本认为，只要坚持不懈地追逐梦想，就可以成为他们想成为的人。只要加班，就能有机会获得奖励。

然而，许多美国职员，尤其是年轻一代的职员看不到希望，工资跟不上通胀，租金飙升和住房负担加重，他们已经无法保证基本的生活质量，像买房、晋升等重大目标也变得遥不可及。可他们却要因休假而感到内疚、本该朝九晚五的生活里密集地完成朝七晚八的工作，还要在半夜为一封语气可能不恰当的电子邮件而惊慌失措。

因而，有些人选择了“安静辞职”，以此摆脱所有可能因工作而产生的额外情绪包袱。CNN指出，“安静辞职”的本质是对“喧嚣文化”的反击。《华尔街日报》进一步指出，“安静辞职”是别把工作看得太重的新表达。

24岁的佩奇·韦斯特告诉《华尔街日报》，之前她在华盛顿担任运输分析员时因压力过大而辞职。她表示，这份工作压力巨大，导致她脱发、失眠。后来，她试图不再每周工作超过40小时，不参加额外的培训，也不再尝试与同事打交道。

“我只是在工作时间完成理应完成的工作，获得相应的报酬。除此之外，我不会做额外的事情。”韦斯特说，经过调整，她能更加投入到工作当中，也收到了更多正向反馈。去年韦斯特辞去了运输分析员的工作，今年她已经是一名全职自由职业者的虚拟助理，收入约为上份工作的75%。

像这样抱着“安静辞职”心态工作的美国职员不只韦斯特一个人。

当听到“安静辞职”在社交媒体上流行开来，职员法里斯意识到自己的工作状态和这个流行词相近。

“我还是和往常一样努力工作，但我不会给自己太大的压力。”法里斯在社交媒体上发的视频中说，现在的他不愿让工作上的烦恼像以前那样支配他。

美国民调机构Gallup近期报告显示，自2021年下半年起，美国员工的工作积极性和敬业程度出现十年来的首次下降，34%的受访者对工作持积极态度，其中，Z世代和千禧一代的工作积极性最差，仅为31%，创下历史新低。

与千禧一代、Z世代的人不同，一些年长的职员反对“安静辞职”的想法。美国哥伦比亚广播公司（CBS）称，老一辈打工人嘲笑“安静辞职”是消极怠工、自我放纵和缺乏专业精神的状态。

美国少数族裔被裁员风险最大

在美国，“安静辞职”在“大辞职潮”之后成为一种趋势并非巧合。

在“大辞职潮”影响下，美国劳动力市场职位空缺的量很大，辞职或换工作的人拥有大量求职机会，可以寻求薪酬更高的工作，改善福利待遇。

但情况在发生变化。美国锡拉丘兹大学心理学教授凯文·安特谢尔指出，随着美国经济出现放缓迹象，通货膨胀率达到40年来的最高水平，许多工人目前可能没有足够的安全感离开工作岗位，“因此，美国有一场‘完美风暴’推动‘安静辞职’形成趋势”。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）的报道指出，在某种程度上，“安静辞职”可能是“大辞职潮”的新范式，美职员不愿再迎合雇主的乐观期望，即他们每周会乖乖地投入更多时间在工作中而无需额外补偿。至于这一趋势是否会由“星星之火”形成“燎原之势”‘，改变美国的工作文化，可能还得看未来职员能否比雇主更有优势。

以目前情况来看，不是每个人都适合“安静辞职”。

彭博社指出，人们要不惜一切代价地保住工作，原因有很多。无论是医疗保障，还是稳定薪水，传统企业提供的任何福利都很有可能因“安静辞职”而失去，职员如果选择这么做，赌注未免太大。

38岁的贾尼·卡特提供人力资源服务，她在社交平台上的一段视频中表示，“安静辞职”增加了美国边缘化群体的风险，“美国企业对少数族裔带有偏见，少数族裔必须超越自我才能成功。 ”

在美国，许多行业仍然存在结构性不平等，包括性别和种族薪酬差距、以及高管构成普遍缺乏多样性。

美国劳工部2022年公布的数据显示，全美范围内，2020年（即可用数据的年份），所有女性的报酬是男性的83%，即男性每挣1美元，女性能赚83美分。

许多有色人种女性的报酬甚至更低。非洲裔女性的薪酬为非洲裔男性的64%，西班牙裔女性（任何种族）的薪酬为非西班牙裔白人男性的57%。

非洲裔和西班牙裔的高管也很少甚至没有。根据美国平等就业机会委员会的数据，就在2018年，非洲裔和西班牙裔工人担任的高管职位还不到5%。专家们一致认为，此后进展甚微。

卡特在视频中说，如果少数族裔“安静辞职”，又没有超越自我，有可能成为第一批被裁员的人。

美国劳动力市场已出现裁员的迹象。

CBS援引经济专家的分析称，在高通胀和利率上升的情况下，美国经济可能会陷入衰退。这种低迷通常与失业率上升有关，因为企业需要裁员以应对需求放缓。

美国《时代周刊》称，随着对经济放缓的担忧加剧，各大公司现在把生产力水平作为衡量员工是否优秀的标准。类似谷歌等主要科技公司已释放信号，不仅放缓招聘，还有可能裁员。

咨询公司普华永道的一项新调查更是发现，美国一半受访企业表示，他们正在裁员或计划裁员。美国求职平台Joblist7月份的一份报告发现，高达80%的人预计美国明年经济将进入衰退，在经济状况发生变化之前，60%的求职者现在更加迫切地想要找到一份新的工作。

“如果裁员，那些‘安静辞职’的人将是第一拨被裁的对象。”美国职业教练公司Inflection Point Partners的总教练斯皮尔曼对CBS表示。