海景房为什么不那么香了

来源：经济日报

多数中国消费者购买海景房直接目的并非自住，而是看好房子的长期增值功能。海景房的降温，说明房子正逐步回归居住功能，消费者对房子的预期逐渐实用化和理性化，投机投资行为降温，市场趋于平稳健康发展。

近一段时间以来，中国多地海景房价格出现明显下跌。一度受到热炒的海景房被市场冷落，引发社会关注。

部分海景房风光不再，看似有些意外，却也在情理之中。对不少购房者而言，海景房的投资属性要强于居住属性。海景房项目往往以度假和养老吸引眼球，而多数消费者购房的直接目的也非自住，而是更看好房子的长期增值功能。海景房的降温，恰恰说明房子正逐步回归居住功能，消费者对房子的预期逐渐实用化和理性化，投资房产的热情大不如以前，投机投资行为降温，市场趋于平稳健康发展。

前些年，在资本炒作下，海景房受到不少人追捧，价格居高不下，房企盲目大规模布局，部分地区供给出现过剩，由此产生了泡沫。曾经的价格高企，来源于市场的炒作和消费者的盲目跟风，并非是真实需求的反映。随着供需发生变化和购房者趋于理性，海景房消费后劲不足，并且暴露出一些短板和风险。

价格由价值决定。海景房降温，是市场对其真实价值的重新评估。相比于普通住房，中小城市海景房往往“好看不实用”。无论是教育、医疗等资源的配套，还是生活基础设施的投入，海景房往往都不具备竞争力。部分购房者仅仅把海景房当作家庭资产配置的工具，却忽略了长期空置带来的房屋管理、清理维护等问题。由于临海地段较为潮湿，海景房容易受到腐蚀，折旧力度往往更大。

现实中，不少购房者都是在旅游度假途中草草签订合同，但对于房屋预售许可、产权属性和具体细则并不知情，对房产长远价值缺少深入研判。实际上，不少海景房都存在价格陷阱，尤其是对异地购房者而言，买房后发现上当受骗的情况并不少见。

当然，海景房的降温，也集中体现出楼市调控政策逐渐显效。疫情发生以来，中国国内房地产市场分化趋势进一步加剧。对此，多地因势利导，出台调控政策，在因城施策背景下，实行差异化调控政策，坚决打击各种炒房行为。从市场反馈看，限制投机性购房调控政策的作用不容忽视。

这也再一次警示炒房客，房地产的投资属性不断弱化，而炒房带来的风险却在持续上升。在当前房地产市场中，房价涨跌互现是非常正常的现象，押注房价只涨不跌注定只能自食苦果。

从长远看，产业和人口是支撑楼市回暖的核心要素。要想真正提振楼市，一些沿海中小城市只有苦练内功，摆脱地产路径依赖，大力发展特色产业，切实改善人居环境，如此才能不断提升城市吸引力。此外，楼市调控的实践表明，从源头上减少房地产的财富属性，让其回归居住属性，方能从根本上促进房地产市场长期健康发展。