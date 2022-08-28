气候变暖正在偷走我们的睡眠

来源：国家地理中文网微信公号

从19世纪算起，人类造成的全球变暖，平均使地球升温了1.1℃。听起来并不是很多。但是，这一点温度的影响可能事关重大。

在睡觉之前，我们会把血液流往肢端，稍微减少身体中心的温度。如果周围的气温太高，人体的热量很难散发出去，睡眠质量就会变差。所以，在酷热的夜晚，睡觉成为了“不可能的任务”。

今年，《细胞》子刊《一个地球》（One Earth）上发表的一篇论文，研究了睡眠质量和气温的关系。第一作者是哥本哈根大学社会数据科学中心的博士候选人，凯尔顿•麦纳尔（Kelton Minor），专业研究人类对于技术和气候的适应。

研究者给68个国家的近5万人佩戴了腕带追踪设备，这一设备可以测量人们的入睡和醒来时间。同时对照了2015~2017年的气温数据。这样，他们就可以知道，在不同的温度条件下，人们会睡多少觉。

研究人员发现，只要室外气温高于10℃，睡眠时间就会减少。随着温度上升，人们睡得会更晚，醒得会更早。超过30℃，每晚的睡眠时间会减少15分钟。70岁以上的老人损失的睡眠时间，是年轻人的两倍。

这是人们第一次在全球范围内进行调查，证明了“天气热会让人难以入睡”。

研究人员估计，全球变暖已经使人们每年损失了44小时的休息时间，并增加了11天睡眠不足（睡眠时间不到7小时）的日子。每年44小时似乎不多，但这段时间很可能是慢波睡眠阶段，慢波睡眠每晚只有约一个小时，所以即使少了几分钟，也会失去一大块身体恢复所需的时间。

到了2099年，炎热可能会夺走每人每年50至58小时的睡眠。

我们早已知道，全球变暖会影响健康。但这是第一次，我们知道，全球变暖正在影响全球人的健康，而且是通过影响睡眠这种每个人都绕不开的途径。

说到这里，很多人都会抢答了：睡不着？那开空调呀！

研究人员没有记录被试者有没有空调，但他们发现，炎热对发达国家人民睡眠的影响，要低于发展中国家，这里显然有空调的功劳。

虽然人们都说“夏天，我这条命就是空调给的”，但空调消耗的大部分电力来自于燃烧化石燃料，会增加碳排放，从而加剧气候变暖。所以空调只是治标不治本，让我们暂时舒服一会。

麦纳尔说：“为了在未来做出更明智的气候政策决定，我们需要更全面、更好地考虑今天的温室气体排放问题。”要想睡个好觉，减碳减排才是根本的解决方法。