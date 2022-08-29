保电力稳生产，“虚拟电厂”可否解忧

来源：中国《国际商报》

作者：吴力

最近，中国多地陆续发布高温红色预警，持续的干旱与高温让电力供应受到挑战，引发企业对“拉闸限电”的隐忧。

面对挑战，吉林、四川、浙江等多个省市主要负责人密集进行调研部署，全力做好保供电、保民生、保安全工作。与此同时，虚拟电厂也在走红。这种新的供电方式可否破解用电难题？

虚拟电厂建设提速

8月26日，深圳虚拟电厂管理中心成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。目前，深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。

深圳将持续推进虚拟电厂建设。预计到2025年，深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

这一创新要消除的痛点是近两年发生的用电难问题。所谓虚拟电厂，是一种通过先进信息通信技术和软件系统，实现DG、储能系统、可控负荷、电动汽车等DER的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统，其核心在于“通信”和“聚合”，关键技术主要包括协调控制技术、智能计量技术以及信息通信技术。

行业资深研究人士王剑辉在接受国际商报记者采访时表示，虚拟电厂并非传统意义上的电站，而是用数字化和智能化手段更好实现调度余缺，更好地配置电力资源。

其实，从国外来看，虚拟电厂的概念21世纪初就已在德国、英国、法国、荷兰等欧洲国家兴起，并已拥有多个成熟的示范项目，主要关注分布式能源的可靠并网，同时构筑电力市场中稳定的商业模式。

中国正在加快虚拟电厂的研究和应用。《“十四五”现代能源体系规划》明确提出“推动储能设施、虚拟电厂、用户可中断负荷等灵活性资源参与辅助服务”。

各地加快虚拟电厂建设的步伐也在提速。6月，山西省印发了首份省级《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、技术要求、参与市场、建设及入市流程等。《北京市“十四五”时期电力发展规划》也表示要出台北京市虚拟电厂建设指导意见，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建。浙江、上海等地也在积极探索相关项目的落地。

标本兼治保供电

基于大数据属性的虚拟电厂在加快应用，其投资前景受到社会广泛关注。以满足5%的峰值负荷为例，相比火力发电厂动辄几千亿元的投资，虚拟电厂的投资额仅为其1/8至1/7。

“虚拟电厂的大数据属性，在生产端可以促进新能源发电消纳和降低企业生产成本，在需求端可以精准控制用电，从而降低企业用电负荷。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，虚拟电厂可以让实体电厂电力得到更有效的配置，部分由于信息不对称而被压制的产能也可以得到充分释放。

不过，王剑辉表示，虚拟电厂主要解决电力流通领域的问题，可在一定程度上解决局部性问题，有发展的必要，但并不能增加电力总供给，无法从根本上解决电力短缺问题。此外，虚拟电厂建设实现电站等各方并网，还需要较好地解决电网安全问题。

此外，有业内人士认为，目前中国在虚拟电厂交易运行规则、新能源协调控制策略和调度算法等方面尚未构建统一标准，再加上其盈利模式尚处于探索期，建设主体的市场参与度不够高，如何进一步推广应用仍是一个现实课题。

“当前电力短缺问题的解决需要系统施策，才能标本兼治。”王剑辉表示，在发展虚拟电厂调节用电的同时，需要在电力供应上下功夫，既需要把握火电退出的节奏，也要加快能源结构优化调整的步伐，加大力度发展多元化的新能源。