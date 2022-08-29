拔出民众身边的陈某志，填以满满的安全感

来源：澎湃新闻

作者：与归

8月29日上午，河北省人民检察院通报了陈某志等涉嫌恶势力组织违法犯罪案件的新进展。

细看通报，回应了社会关注的很多细节：比如，陈某志一开始对王某某的言行，被明确定性为“骚扰”，而王某某和李某的应对行为则是“反抗”，这有力回击了此前舆论场上出现的一些“受害者有错”论；再如，王某某、刘某某已于7月1日出院；网传四名被害人在小胡同内遭性侵害、从楼上被扔下、被汽车碾压等均为虚假信息。

当然，更值得一看的，是两个多月来对陈某志团伙的查处结果。据查，2012年以来，陈某志等长期纠集在一起，在唐山市等地涉嫌以暴力、威胁等手段，实施非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动、寻衅滋事等刑事犯罪11起，实施寻衅滋事、故意伤害等行政违法四起。

在具体情节上，有三个数字值得关注。一个是2012年以来，陈某志等人的违法犯罪活动就开始了；第二个是，陈某志等人涉嫌的刑事犯罪就多达11起；第三个是，这次涉及的被告人多达28人。这三个数字，分别反映了长期性、严重性和团伙性质。坦白讲，大众虽然有所预判，但这些数据还是令人吃惊。

在“保护伞”问题上，数字同样具有警示意义。目前，河北省纪委监委组织已经协调唐山、廊坊、衡水等地纪委监委对15名相关人员立案审查调查，其中八名公职人员被采取留置措施。所谓蛇打七寸，拔“伞”才能断“根”。只有深挖恶势力保护伞，把“背后的力量”连根拔起，才算是彻底清除了一股涉恶势力。

结合这个结果回头看，陈某志等人恐怕没想到，自己“只是”殴打了几名女子，居然引发这么大关注，居然被查出这么多“过往”。从网友的反应来看，很多人也没有想到，一起打人案件，居然牵出这么多人的这么多起违法犯罪活动。所谓一杆子插到底，拔出萝卜带出泥，这种牵动性其实很值得玩味，它充分体现了“一查到底”的必要性。

通报已经明确，陈某志团伙被定性为恶势力组织。他们的嚣张跋扈，并不是“突然的自我”，而是长期我行我素惯了。某种程度上可以说，陈某志等人如此恶劣的行径，本身就是一种“自我举报”的线索，只有顺藤摸瓜，把他们的违法犯罪活动查出个底朝天，才能对潜在的违法犯罪团伙形成威慑效应。

另外，人们怀疑可能是黑恶势力，然后真的查出来是恶势力，这种应验，同样值得玩味。这说明，大众的感知和预判并不只是一种想象力，而是基于日常的生活经验和对人性的了解。陈某志等人的违法犯罪活动，有其隐匿性的一面，也有其张扬外放的一面，在烧烤店公然暴力行凶，就是后者的显见反映。

也正因为这种“显现”，打击黑恶势力，我们要依靠民众的力量。纵观这起事件，民众的舆论监督不容忽视。6月15日的唐山市委召开常委会（扩大）会议就曾指出，“当前社会公众的热切关注是对我市政法工作强有力的监督和鞭策。”广泛的、强大的舆论关注，全面的、强有力的深入查处，这种良性互动，值得继续发扬下去。

目前，廊坊市广阳区人民检察院，已对陈某志等人依法提起公诉。接下来，陈某志等人还将面临审判。这仍然需要舆论保持关注，在每一起涉嫌黑恶犯罪的问题上都应如此。

正如唐山当地所宣示的，要以扎扎实实的工作为全市人民安居乐业创造安宁、祥和的幸福家园。拔出民众身边的每一个陈某志和每一把保护伞，填以满满的安全感，是幸福家园的前提。