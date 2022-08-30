8万多条投诉 共享充电宝“刺伤”多少人？

来源：豹变微信公众号

作者：张梦依

逼哭一个现代人很简单，让他手机只剩1%电量，或者跑遍满大街还不了共享充电宝。

林凡对此深有感触。不久前的周末，他在餐厅扫了一个街电充电宝，聚完餐打算叫车回家时，发现充电宝还没还。循着小程序地理指示，林凡找遍了侨福芳草地B1层到三层的充电桩，但所有充电口都已经插满。直到走到两公里外的三里屯商业区，他才找到有空槽的充电桩。此时距离充满电已经过去一个小时，“折腾了一个小时就为了还充电宝，还耗费了我9块钱。”

不过，花几块送走充电宝已经算幸运了。如果找遍满大街还不上，又不想一直扣费，就只能花99元买下了。在小红书上，网友“MocoMama”买下的28只共享充电宝堆成了三大摞，街电、美团、小电、怪兽等常见品牌应有尽有。有网友替她算了一笔账，这一堆一共2772元，有人劝她干脆去充电宝公司买个充电桩，给这些充电宝一个家。

在社交媒体上，被充电宝“刺客”刺伤的消费者比比皆是。8月22日，“共享充电宝涨至4元每小时”“共享充电宝又默默涨价了”等话题冲上微博热搜，在评论区，网友们纷纷倒起了苦水——“充电半个小时3块钱，充了10%，怎么不直接抢钱呢？”“我充20%的电花了5块钱”“充的时候都不敢点亮屏幕，生怕浪费电”。

不仅如此，共享充电宝充电速度慢、不退押金、无法归还等问题，也遭到网友的连番吐槽。在黑猫投诉上，搜索关键词“充电宝”，相关投诉多达8万多条。

各大充电宝品牌涨价了吗？《豹变》发现，以北京为例，不同品牌的充电宝一小时租借价格大多在3-4元之间，一些人流量大的娱乐场所或景区，价格可以达到6-10元每小时。而在2020年时，主流品牌共享充电宝的价格集中在2-3元。

涨价背后，一边是吐槽的消费者，一边是不赚钱的品牌方，共享充电宝这门生意到底应该怎么做？

共享充电宝刺客 逼疯消费者

还剩3分钟，吴瑞两脚狂奔，心脏突突地跳。她需要在4分钟内到达200米外的涮肉饭馆，归还充电宝。按照计费规则，每半个小时3元，不足30分钟按照30分钟计算。现在吴瑞租借了2小时56分钟，也就是说，这4分钟价值三块钱。

2小时59分，吴瑞准时推开涮肉店大门，大步迈向收银台上的黄色充电桩，将充电宝插进空槽的那一瞬间，她感觉自己的手在微微颤抖。她还没来得及喘气，就听到店员的声音飘过来，“你插反了”。吴瑞以最快速度拔出充电宝，换个方向插了进去，手机依旧显示“租借中”，1分钟之后，页面终于刷新成“归还成功”。

太迟了，已经超时。使用时长3小时2分钟，订单金额21元，吴瑞被这份昂贵的账单吓了一跳，她找出了近两年来充电宝订单记录，发现2020年充一小时只要3元，2022年涨到了一小时4元，在北京部分地段，充一小时甚至要6元。“没想到充一次手机花20块钱”，吴瑞后悔还得太晚，跑得不够快。

李星也感同身受。她喜欢出门社交，是各大共享充电宝品牌的常客，但最近也感觉用不起充电宝了，“刚开始是半小时免费，然后15分钟免费，现在只有前5分钟免费，价格从五毛1小时，到1元一小时，再到1.5元一小时，那天我就吃了一顿饭，发现充电扣了10块钱。现在共享充电宝贵到要我发脾气的程度。”被充电宝狠狠宰了一刀后，李星当天就在网上下单购买了充电宝。

对很多充电宝用户来说，这类被充电宝“刺伤”的经历恐怕并不陌生。一则768人参与的“你觉得现在充电宝贵吗”的小调查中，670人认为“贵，快用不起了”，只有17人认为“不太贵”。

据澎湃新闻报道，在南京，租借一小时共享充电宝，费用4元左右。在上海，充电宝的价格大多在3-4元/小时，一些热门景区达到5元/小时，有些充电宝品牌即使多使用一分钟，也按1小时收费。

对于充电宝价格上涨等问题，多家充电宝客服回复称，各门店收费标准不一，价格是综合考虑成本的结果，用户租借前需认可收费标准。还有客服表示，共享充电宝是一种刚需，现在年轻人对4元、8元、十几元的消费不太在意。

早在2021年，共享充电宝涨价一事就曾引发监管关注。2021年6月3日，市场监管总局价监竞争局会同反垄断局、网监司召开行政指导会，要求怪兽、小电、来电、街电、搜电等8个共享消费品牌经营企业限期整改，严格执行明码标价，规范市场价格行为和竞争行为。

在市场监管总局指导监督下，6个共享充电宝品牌共426万台机柜、约80%的市场份额参与了整改。整改后，各品牌平均价格为2.2-3.3元/小时。不过，目前来看，共享充电宝价格又迎来了一波涨势。

不仅价格越来越高不可攀，充电宝归还难、充电速度慢、收费标准不统一、胡乱扣费等问题也困扰着消费者。在黑猫投诉上搜索关键词“充电宝”，相关投诉多达8万多条。多名消费者反映，使用充电宝时出现无故扣费、不退押金、无法归还等情况。

一个无可否认的事实是，共享充电宝，这个曾经令所有人享受到便利的互联网发明，无论是消费体验还是用户口碑，都在直线下滑。那么，这些被外界认为暴利的充电宝企业，到底活得好吗？

共享充电宝风口破灭？

乘着共享经济、懒人经济和消费升级的东风，共享充电宝行业也曾引发资本热钱的大量押注。共享充电宝行业的第一波高潮是在2017年，据不完全统计，这一年行业融资超过30笔，随后三年时间里，超过300多家充电宝公司相继成立。

和共享单车一样，共享充电宝玩的也是一场金钱游戏，即先烧钱换取规模，成为行业头部后，再考虑盈利问题。各路玩家中，怪兽、小电、街电、来电获得的融资金额最多，这些企业也得以迅速扩张，换来了流量和市场份额。

经过几年的行业厮杀和洗牌，2021年4月1日，怪兽充电在纳斯达克上市，就在同一天，街电和搜电宣布正式合并，双方共同组建全新的集团公司，并于5月6日正式更名为竹芒科技。行业逐渐形成街电、小电、怪兽为代表的“小竹兽”竞争格局，不过在疫情影响下，“竹兽”后来居上，与美团充电宝继续瓜分着这块市场。

共享充电宝的确是赚过钱的。早在2017年，来电就正式宣布实现盈亏平衡，成为行业首家实现盈亏平衡的企业。聚美优品2018年财报显示，其投资控股的街电已实现连续三个月的盈利，并贡献了1.96亿元的利润，同年，小电也宣布实现盈利。怪兽充电招股书显示，怪兽充电2019年和2020年的净利润分别为1.66亿元、7540万元，连续两年实现盈利。

但随着资本热潮的冷却，烧钱换规模的时代已经过去，隐藏在行业中的问题逐渐暴露。共享充电宝行业本身技术门槛低，产品高度同质化，用户粘性差，加上高频小额的消费特性，很难涨价。

而在B端市场，各大品牌需要争夺好地段的点位和商户，面临着高昂的分成费和营销费用。在成本和低价的双向夹击下，共享充电宝的生存空间越来越狭小。而疫情到来后，各大商圈、景区的人流、客流大大减少，这对本就水深火热的共享充电宝企业，无异于当头一棒。

据招股书，小电科技年分成费率从2018年的24.2%增长至2020年的38.2%，而进场费率则从1%增长至16.3%。怪兽充电入场总成本从2019年的1.06亿元增长至2020年的3.8亿元，入场费成本占比由5.5%上升至14%。

巨大的成本压力下，即使点位和用户数量持续增长，几家头部公司的日子依旧过得不好。财报显示，“共享充电宝第一股”怪兽充电2021年营收35.85亿元，同比增长27.62%，净亏损1.25亿元，同比由盈转亏。2022年一季度，怪兽充电实现营收7.372亿元，净亏损为9640万元。

增收不增利的同时，怪兽充电的股价一路下行，截至2022年8月29日，怪兽充电股价为0.92美元，较上市当天8.54美元/股的收盘价，跌去了近九成。

曾于2021年4月递交港股招股书的小电科技，在招股书失效后，被曝出裁员消息。今年3月，据蓝鲸财经报道，小电科技计划裁员2000人，多个部门裁员比例达50%，主要为商务拓展员工。随后，小电科技回应称，爆料消息不属实，公司正在将直营转为代理模式。

竹芒科技早在2021年底合并的过程中，就裁撤了一批原街电市场部员工。就连对共享充电宝高举高打的美团也放慢了脚步，据Donews报道，2021年7月，美团共享充电宝负责人高程已经离职创业，该部门诸多BD转岗至美团优选，旗下33个自营城市点位被代理商接手。

经过多年的点位争夺战后，共享充电宝的行业红利正在消退，市场增速不断下滑，行业头部效应十分明显，但运营成本高，盈利难的顽疾仍然无法解决。提价，似乎成了赚钱唯一的解决方案，但真的救得了共享充电宝企业吗？

涨价之后，出路在哪？

在调查过程中，不止一位消费者告诉《豹变》，共享充电宝价格太贵，自己已经购入了充电宝随身携带。对于共享充电宝提价是否会影响使用频率等疑问，艾媒咨询CEO张毅认为，共享充电宝的提价实际上带着要挟性质，用户没电的时候，非充不可，价格高一点不得不接受。

“而且价格贵了，充电速度并没有提升，给消费者的体验是下滑的。如果共享充电宝的快充技术没有同步提升，这个市场的用户口碑就会一直很差。价格的提升一定要和服务的提升幅度成正比，才能令消费者真正满意。”张毅表示。

浙江大学国际联合商学院研究员盘和林认为，C端涨价的确是提高利润率的途径，也可以提高B端的回报，进而让共享充电宝排布密度更大，但也会丢失客户和影响口碑。他建议“共享充电宝在主业稳固的基础上，可以向广告和金融领域去谋求多元化突破，利用APP的基础流量来做一些导流，前期以培养客户习惯为主，等到流量增多后可以谋求变现。这是互联网企业比较通行的做法。”

实际上，除了提价，共享充电宝也在设法开源节流进行自救。今年以来，怪兽充电和小电纷纷从过去的以直营为主，转为直营和代理相结合的模式，而竹芒科技和美团共享充电宝已经转为了纯代理模式。两者的区别在于，前者企业需要负责生产、选点，自负点位盈亏，而代理模式下企业将设备卖给代理商，靠平台服务费获利。

在盘和林看来，代理模式的主要目的在于减小资金压力和分摊风险。“采取直营模式，需要付给场地所有人一定的租金来租用空间，所以直营模式的经营风险完全在共享充电宝企业。而通过代理可以转嫁风险给商家，由商家来支付充电宝的设备成本，采取分润和固定收费的模式，一方面规避共享充电宝闲置的风险，另一方面也让共享充电宝企业能够从代理商那里获得稳定的收益。”

但转型代理模式能否扭转共享充电宝行业目前的局面，还要打个问号，本就吐槽不断的服务质量、售后问题，在代理商接管后，或许仍然难以得到解决。

另一方面，共享充电宝也在开拓新的收入来源，白酒、口罩、短视频这些与共享充电宝毫无关联的新赛道，都成了企业跃跃欲试的第二增长曲线。

2021年7月，竹芒科技就对外宣称，已研发推出口罩机、AED体外除颤仪一体机等产品，公司还计划推出包括体温检测仪在内的消费类硬件产品。小电科技也在招股书中透露，要与短视频公司进行战略合作，提供短视频及直播营销解决方案。怪兽充电则表示，要布局白酒、礼品机、智能零售柜、电子烟、IP玩具柜等行业。

2021年年初，怪兽充电推出的白酒品牌“开欢”正式上线天猫，但市场反响令人尴尬。今年8月，开欢天猫店部分产品的月销量只有个位数，可见第二增长曲线进展得没有预期般顺利。

张毅认为：“如果布局的这些业务没有直接解决市场痛点，满足不了消费需求，布局得越多，越消耗成本，给企业的运营也会带来越多负担”。

无论是IP玩具、白酒还是口罩，要在这些已经足够成熟的垄断行业开垦一片土壤，难度或许不亚于做好主业。如今看来，共享充电宝这个看似聪明的发明，既输了自己，也没能赢得消费者的心。