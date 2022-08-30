用免费鸡蛋吸引老年“潜在客户” 这些“养老投资”只亏不赚

来源：检察日报

作者：管莹 魏巍 林嘉欣

“你们讲的内容很好，防诈宣传扇也很实用，我以后要更加小心，看好自己的养老钱。”7月25日，在江苏省丹阳市检察院开展的以案释法宣传活动中，市民王大妈对检察官说道。

宣传内容中有该院办理的一起非法集资案。该案被告人宗某以老年人为目标群体，通过投资返利、免费体检的销售模式，推出保健品、体检、旅游等75个“量身定做”的投资项目，骗取900余名集资参与人的投资款1266万余元。经丹阳市检察院提起公诉，6月16日，宗某被法院以集资诈骗罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金50万元。

“刚开始是冲着听课有免费鸡蛋拿才去的，后来再去听课时就买了点保健品，时间长了就越来越信任他，钱也被骗得越来越多。”钱阿婆报案时这样说道。

2016年，时年66岁的钱阿婆经朋友介绍去了一家保健品公司听讲座，讲座的内容是介绍并销售该公司的保健品。听课过程中，工作人员告诉她，只要来听课，即便不买保健品，听完课也有免费鸡蛋拿。由于退休在家时间比较自由，她时不时就拉着老伴去参加这样的“健康大讲堂”。

去的次数多了，钱阿婆和老伴慢慢了解到这家公司卖保健品的模式很“新颖”，花3600元买一份保健品，不仅能拿到实物，而且在一年内还能享受每个月300元的返利。“他们讲的课很有吸引力，我们很相信他们，而且产品有返利，利息也比银行的高，于是就投资了。”钱阿婆说，他们老两口儿先后买了1.3万余元的保健品。

到了2017年下半年，公司老板宗某推荐钱阿婆投资入股他名下的一家超市，3万元一股，两年为一期，承诺第一年支付利息1万元、第二年支付利息1万元并退还3万元本金。钱阿婆又一次心动了，随即投资了3万元。

而后，在宗某“不仅能享受产品，一年后还退还本金及支付高额利息”的诱惑下，钱阿婆又花了1.5万余元先后购买了几款保健品，并投资了中国国内旅游等项目。

“投资的时候说的是天花乱坠，可我们没有享受到产品，到现在连利息和本金也没有拿到。”钱投得越来越多，宗某承诺的回报却并未兑现，2020年6月，钱阿婆在对“投资项目”进行梳理后发现，自己已经陆续投了近6万元，只拿到了1000余元的返利。意识到可能被骗后，她立即报了案。警方接到报案后随即展开侦查。

宗某出生于上世纪80年代，中专毕业后便四处打工，拥有多年从事保健品销售的工作经历，这让他精准掌握了老年人群体的消费心理，也积累了一定的客户资源。2015年，他自立门户，在丹阳市成立了一家健康咨询管理公司，瞄准老年人群体，以开讲座的形式销售保健品。创业之初，他面临着启动资金不足的困难。

为快速筹款，他动起了“取钱于老”的念头，先是通过免费发放鸡蛋、礼品等方式，吸引大批老年人前来参加“健康大讲堂”；而后，在讲课中大力推销保健品，并推出让买家免费获利的销售模式：花数千元买一份保健品，通过每月返利的方式一年拿回本金，相当于免费吃上一年的保健品。

很快，原本只是冲着免费鸡蛋、礼品来的老年人们纷纷被这种销售模式吸引，掏出了自己的养老钱。没多久，宗某便凭借这种方式集资到了几万元，并在丹阳市区繁华地段租下了一间店面，作为固定的办公场所。

“这个产品算下来相当于向客户借钱付利息，继续下去只会越亏越大。”宗某深知这种销售模式只会给自己带来更多的亏损，便在开业不久后就停止了这种模式，转而探索更能赚钱的“路子”。

考虑到自己单枪匹马闯荡比较困难，运营过程中的风险也无人共同承担，宗某便想探索合作模式。2016年11月，他与A公司达成合作协议，由该公司供应保健品，他负责寻找买家，获利双方平分。“他们公司有专门的App，花1000元购买一份保健品，不仅能拿到实物，还能享受消费积分提现，购买后200天左右就能提现990元。”宗某交代道。

接下来，宗某便又开始开办讲座、推销保健品，没多久营业额便达到了20余万元，按比例他分得了10万余元。但约定提现的时间到了后，他发现App已经下线、无法打开，而且也联系不上对方了，这意味着投资人拿不到A公司承诺的凭消费积分可提现的资金了。为了骗局能继续维持下去，他只好自掏腰包返利给投资者，这一次他亏损了10万元。

为了把亏损的钱尽快赚回来，宗某推出了更多的投资项目，如入股超市、购买旅游产品、体检服务、阳光存款、果树认购……他先后共计推出75个投资项目，常见的非法集资套路几乎被他用了一个遍。他深谙老年人的消费心理，推出的项目都是老年人愿意为之倾囊的，再加上承诺的回报实在丰厚，众多老年人就在不知不觉中上当受骗了。2015年至2019年，他推出的各种项目吸引了900余名投资人，集资金额达到了1266万余元，造成投资本金损失1134万余元。

很快，随着前期承诺的返利不断到期，后续吸收资金不足，宗某欠的债越来越多，到最后他已无力偿还。2019年12月，资金链断裂，宗某索性撂下这一烂摊子逃跑了。

2021年2月，宗某被抓获归案。同年7月，案件被移送至丹阳市检察院审查起诉。经审查，该院于8月以涉嫌集资诈骗罪对宗某提起公诉，并从严提出有期徒刑八年六个月、并处罚金50万元的确定刑量刑建议。

今年6月16日，法院开庭审理此案。庭审中，针对宗某提出的其一直按照约定给投资人发放返利、不具有诈骗故意、不构成集资诈骗罪的辩解，公诉人围绕宗某自身经济实力、经营模式的盈利能力、资金去向、投资项目的虚伪性4个方面进行论证阐述。最终，公诉意见和量刑建议均获判决支持。