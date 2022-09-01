辛巴炮轰抖音双标，刘耕宏先“中枪”

来源：财联社 / 新消费日报

作者：梁又匀

8月30日上午，辛巴的一篇举报长文使得一年前就已尘埃落定的“糖水假燕窝”事件再次发酵，引发各方关注。

在文中，辛巴不仅直接举报刘畊宏夫妇2020年也曾推销同款假燕窝，并称有视频为证。随后，辛巴将矛头直指抖音平台“徇私舞弊”、“包庇犯罪”，称抖音故意掩盖了旗下网红主播曾经大量带货同款假燕窝的情况，大部分主播并没有做出“退一赔三”的补偿。

8月31日午间，刘畊宏转发了其所在MCN机构“天赋星球”的致歉微博，并表示“对于我先前合作的公司选品不够严谨，导致信任我的消费者受到损害，我感到非常抱歉，也因过去的经历，现在的团队更加严谨把关”。

辛巴举报 刘畊宏道歉

8月30日早晨，辛巴发布了举报长文后，向来只在快手开播的他，首次在抖音平台开播，但此次并非直播带货，而是爆料他了解的抖音电商“真实情况”。

据辛巴在直播间透露，事情起因是抖音平台一直以来对他本人的流量“双标”。

他表示，当初自己的“糖水假燕窝”事发期间频繁登上抖音热搜榜为平台故意打压；而抖音对于平台上类似的销售情况却并不治理，如今的平台带货直播间还有很多夸大宣传的主播，乃至问题产品。

辛巴先是质疑抖音“流量造假”，带货直播间在线观看人数计算机制存在“叠加延迟”、随手刷过直播间也算在线观看量。紧接着辛巴表示，抖音的流量推荐机制只把更多流量给到销售额持续增加的直播间，变相诱导刷单。

此外，辛巴还透露，当初他的团队之所以选择“糖水假燕窝”进行大力推销，就是因为抖音平台已有大量网红、明星推销过该产品，且销量不错。但燕窝被宣传证造假后，只有他的团队出面完全赔偿，而更早推销、卖得更贵的大量抖音网红、明星则“隐身幕后”。

在直播的过程中，他多次放话平台可以随时封禁他的直播间，其情绪也从“不满”逐渐转变为“愤怒”，怒斥抖音应该负起责任、赔偿消费者。

在30日早晨8时左右，直播持续不足一小时，辛巴直播间遭到封禁，违规原因是“贬低或损害平台形象”，封禁时长为24小时。

第二天，遭到辛巴举报的刘畊宏及其所属的MCN机构“天赋星球”很快发文致歉。

“天赋星球”声明文章显示，刘畊宏夫妇未曾在抖音销售过被查造假的“茗挚燕窝”，该燕窝系刘耕宏夫妇与上一家MCN机构“麦空文化”合作淘宝直播时，麦空推荐的产品，且审核环节并不规范。目前，刘畊宏夫妇已要求并督促杭州麦空公司对消费者依法退赔。

新消费日报发现，刘畊宏夫妇曾在淘宝直播中带货假涉事假燕窝，在推销口播时表示此燕窝是“马来西亚红树林的燕窝作为原料，古法手工挑毛，高温杀菌封装，0添加没有任何防腐剂，健康又天然”。

杭州麦空文化创意有限公司CEO江津津的声明显示，2020年9月至10月，刘畊宏夫妇在淘宝直播间共计卖出“茗挚燕窝”177单。“糖水假燕窝”事发后，公司已积极联合消费者发起退赔。尽管刘畊宏夫妇已于2021年初与公司解约，但退赔承诺将无限期持续下去。公司也为此前的工作疏忽和刘畊宏夫妇的名誉损失郑重道歉。

辛巴“糖水假燕窝”事件原委

2020年10月末，辛巴团队旗下主播“时大漂亮”在直播间推销了一款名为“茗挚燕窝”的产品。不久，该燕窝遭到消费者质疑，燕窝的有效成分有待考证“是糖水而非燕窝”，要求辛巴对此作出解释。

起初，辛巴还在直播间中演示燕窝并非纯糖水，并拿出参评检验报告自证清白，甚至宣称将起诉相关造谣诋毁行为。

但在2020年11月27日，辛巴在其微博上发布了致歉声明，承认在直播推销的过程中存在夸大宣传的情况，将全部召回产品，并给出“退一赔三”的赔偿方案。同年12月，广州市场监管部门公布“辛巴直播带货即食燕窝”事件调查结果，确认辛巴旗下直播公司存在虚假宣传，处罚款90万元（人民币，下同，18万新元）。而燕窝品牌方也被处以200万元的罚款。

2022年初，河南省消费者协会就辛巴“糖水假燕窝”事件发起公益诉讼，要求涉事各方合计退赔7971万余元，同时要求永久封禁辛巴及其公司开设的快手直播间账号。

据媒体报道，庭审进入尾声时，各方表示愿意在法庭主持下调解。

天眼查显示，“糖水假燕窝”涉事品牌方为广州融昱贸易有限公司。行政处罚信息显示，该公司因虚假宣传、涉案产品标签存在瑕疵等，于2021年1月被罚款200万并吊销营业执照。

风险信息还显示，该公司多次因网络购物合同纠纷被起诉，存在两条被执行人信息和一条限制消费令，被执行总金额超3496万元。

近期，沭阳和翊信息科技有限公司申请了一条针对广州融昱贸易有限公司的限制消费令。而沭阳和翊法定代表人，正是辛巴旗下广州辛选控股有限公司法定代表人计梦瑶。

尽管近两年“假燕窝”风波一直持续，但其旗下直播间账号销售数据并不低。

今年8月18日，辛巴开播四周年纪念当天，“辛有志辛巴818”快手直播间累计开播11.5小时，总计成交量近13亿元，累计观看人数超7672万人次。其中，自营品牌的卫生棉、vivo手机销售额均超1亿元。

近期，辛巴还召开了一场产品发布会，推出自营品牌HOLAX，利用自身供应链资源研发产品。而此前直播间中热卖的卫生巾产品是辛巴的第一个品牌。