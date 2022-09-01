酸奶过期一分钟索赔1000人民币，考验“法律的智慧”

来源：澎湃新闻

作者：夏研

8月31日，媒体披露的一起案例在网上引发了不小的关注。顾客小李在超市购买了一瓶酸奶，结账时突然发现酸奶过期了一分钟。小李为此向超市索赔1000元（人民币，下同，202新元），但遭到了超市的拒绝。最后双方诉至法院，法庭将案件委托给当地人民调解委员会开展调解，最终当事双方达成和解，由超市赔偿小李400元。

一分钟索赔1000，这种精确卡点到分钟的案例并不多见。虽然双方最终和解，但案子却在网络上引发了两极分化的意见。关于该不该赔，网民的意见并不一致。

按道理，一分钟过期也是过期，索赔是正常的权利，也受到法律的支持。有专家指出，根据法律规定，小李从付款取得牛奶的那一刻起，牛奶的所有权就由超市所有转移到小李所有，风险责任也至此转移。临界时间点以小票上显示的详细时间为准，在此之前，酸奶的一切问题均由商家负责；此后，由小李负责。因此，即便相差一秒钟，超市也应当承担法律责任。

但问题是，正因为一分钟的数字太过“巧合”，反倒产生了很多争议。比如现在很多网民把小李视为“职业打假人”，认为他是故意为之，刻意等到期后然后就着上限索赔。事实上专家在这方面也不确定，特地补充了一句观点：如果消费者先取得商品，然后故意拖延时间致使商品过期后，再为索赔而购买，则有敲诈商家的故意。

这是个很有意思的现象，因为太精确，反而制造了很多模糊。人们很难清楚地定义，这一分钟到底属于什么。相信双方在质证的时候，也产生过极大的争议。不妨揣测一下，商家可以找出很多理由来证明这一分钟的“无效”：结账机器不准时，刚准备下架产品却被顾客拿走，监控里看到顾客有拖延时间的动作……正因一分钟如此短暂而迅速，反倒被赋予了极大的阐释空间。

其实，双方未见得都有什么恶意。对于超市来说，未必是故意贩卖过期食品，可能就是下架时间没能精确到分钟；顾客也未见得就是故意讹诈或者职业打假人，也可能就是维权心切。值得琢磨的是网络争议，这些争议的背后，其实是人们从常理发出的疑问：社会生活可不可能这么“精确”？

人们当然知道秒、分钟、米、千米这些概念，但人终究不是仪器，在无时无刻的测量中生活。人们从常理也能知道，买酸奶是个非常普通的生活场景，不是考试开考、火车发车、飞机起飞这种对时间要求极高的环境——即便是这些，是否在分钟上那么精确都是存疑的。

如果把生活场景里的时间要求规定得太过细致，反倒让人无从把握、难以捉摸，造成巨大的社会运转成本。所有人要盯着分针秒针生活的日子，可以想象是怎样的紧张。人们必须极为准时，一旦错过一分钟，就可能遇到负面后果。

其实，如果人们真的这样生活，反倒是种怪异。就好像康德作息时间十分严格，他的邻居都根据他的活动修正钟表时间。这种严苛，是哲学家的轶事和趣谈，却不是多数人生活自然的面貌。

社会生活，同样是一种生活，需要留出“通融”“商量”“把握”的空间。就像这起案件里，最后由法院进行调解，这不失为一种明智。双方商量，讨论出解决办法，好过拿着规定机械地衡量，强行分出个是非曲直。这或许也是这个社会新闻留下的一点启示：法律是刚性的，但刚性的法律之下，却是柔性的生活。这二者如何协调，恰恰考验“法律的智慧”。