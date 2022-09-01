中介给所长打招呼才可以上牌，藏着多少猫儿腻

来源：新京报

作者：马小龙

“你去问肯定不行呀，我要跟所长打招呼才可以。”这是武汉市一柴油大货车上牌中介人员与中国国务院督查组人员的对话。

8月30日，央视公布了国务院大督查在湖北武汉督查发现的相关问题。报道显示，有网友反映，武汉市中重型柴油大货车上牌通过正规渠道极其困难，但旁边的中介却异常猖獗，声称不找他们就无法办理。

督查组人员来到车管所办事大厅，称自己有12辆货车需要上牌，工作人员以每天只能办理三辆中重型货车的上牌业务为由回绝。但当督查组人员与中介人员到一名正在检测线上验车的车管所工作人员面前时，工作人员却声称“下午应该差不多”。

有没有中介跟随，车管所方面前后态度反差竟然如此之大，着实令人疑惑：涉事车管所相关工作人员与中介机构究竟存在什么猫儿腻？诚如不少人所质疑的那样，中介的这声“招呼”背后，车管所相关人员是否存在滥用职权，并以此获取特殊利益，才给了中介猖獗的底气？

中重型柴油大货车上牌事关民生，容不得任何猫腻的存在。按理说，只要货车符合安检、环保等国家法定的标准，那车辆管理部门在大货车上牌等事宜上就不能有丝毫的推托。而当工作人员说出“一天只能办理三辆中重型货车上牌业务”这种荒唐之言时，其操作显然也是违规的。

这方面，中国《道路交通安全法》明确规定，交管部门相关人员故意刁难，拖延办理机动车牌证的，要依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予相应的行政处分。与此同时，相关公职人员如果滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，还要依法追究刑事责任。

当然，更要追问的是，这起案例背后有没有形成一个完整的利益链条。就报道的内容来看，从“窗口工作人员回绝”到“中介介入”，再到“工作人员称下午应该差不多”，一系列事情的发生似乎都在一个完整的“闭环”之中。那么，这个看起来若隐若现的“闭环”后面有没有职务腐败行为？如果有，又涉及多少公职人员？这些问题需要当地给出一个明确的答复。

现实去看，给大货车上牌这种看起来很小的事情，却事关一个个家庭的生计。很多时候，他们日常生活品质的高低，就取决于这辆车能不能“上路”。因为很多货车司机都是贷款买车，如果可以早一天让车辆上路，那就能多挣点运费，早一天还清购车贷款。

因此，对于这些事关民生的“小事”绝不能拖延。此事中，很多人质疑的是，中介的能量竟如此之大，那在平日里又“祸害”过多少“卡友”？这些事情都需要当地有关部门依法彻查。

目前，当地表示，全面接受督查发现的问题，将联合行业主管部门进行综合整治。对此，舆论保持高度期待。而当地也不妨借此次机会对当地车管系统来一次全面大体检，把其中可能存在的腐败“刮干净”。唯有如此，才能让“卡友”能够在照顾好自己“小家”的同时，也能安心做好物流运输工作，为畅通物流保民生工作出一份力。