带“80后老人”看电影：中年人多久没去影院了？

来源：澎湃新闻

作者：韩浩月

近日，河北清河县一家电影院发布的免费观影活动信息，在社交媒体上刷屏。该影院称：观影者可以带“家中老人（1970-1985）”免费观影，引发不少中年人主动转发和自我解嘲。对此电影院回应称，确实“就是一个调侃”，“初衷是希望小一辈带父母来看电影。”

这个解释感觉又是给70后、80后补了一刀，虽然人家不叫“老人”了，但是强调：你们已经到了“由小一辈带父母看电影”的年纪，又狠狠戳了中年群体敏感的神经。

按照普遍标准，60岁才算是真正进入老年时代，“1970-1985”出生者显然不在此列。但就像每个时代的年轻人，都迫不及待地认为他们的父母“老了”一样，这一代的年轻人，也无师自通地学会了给长辈贴标签。所以，70后、80后们的这次刷屏，与其说是自我调侃，不如说一次是“不服老”的争辩，与被贴了“老年”标签之后的一次反抗。

“希望小一辈带父母来看电影”，这话虽然不中听，可是这一说法的确有数据支持，2021年的一项电影观众调查结果显示，“40岁及以上的观众仅占11.2%”，这一年龄段恰好将“1970-1985”出生者基本涵盖在内，40岁以上的人不爱看电影，或者说缺乏看电影的足够条件，这是一个铁的事实。

虽然没有具体的统计，但能大概看得出来，参与刷屏的中年人，多属于文化、影视、媒体等行业的从业者，他们对电影的关注度，甚至要高于不少年轻人，消费电影的频次，也会高于平均数，他们不是被动地被带着看电影，更多时候看电影是一种主动行为。这些从业者人数加在一起虽然也不少，但从统计学意义上来讲，更多沉默的中年人，才是“大数据”主要构成者，他们的确需要更多的刺激条件，一年当中才有可能多进几次影院。

河北这家影院发布的信息虽短，但所包含的“老人”、“免费”这两个关键词，却反应了这一带有娱乐性质新闻背后一些现象：中老年人观影频次少只是一个方面，另一个方面是，生存或养老压力大，电影票价偏高，电影内容过重倾斜于年轻人等，这些都给中老年人观影，造成了无形的门槛。真正好的市场，不是靠“免费”推动的，而是靠全年龄段受众的主动消费，才能制造出真正的繁荣。

拿河北这家影院的通知刷屏、开玩笑，其实算不上一种“心理焦虑”，70后、80后这两代人，受成长环境与文化氛围影响，在心理层面上或多或少都有着一种理想主义，不承认自己“老了”，除了确实年龄未达“老人”标准外，对于过去“纯真年代”的怀念，还有一种“拒绝成长”的心态，决定了他们会以更年轻的眼光来看待自身。

比起需不需要年轻人带着看电影，以及如何让中老年人更多地看电影，更重要的一个问题是，行业与社会能创造出一个什么样的环境，把“非主流观影人群”吸引到影院中来，当他们可以在电影中，真正看到自己渴望看到的，像河北这家影院所发布的通知，就不会引起舆论的波澜了。电影面前，人人年轻，这是电影与观众之间，最有魅力的一种联系。