一个笔袋109元人民币？你遇到过“文具刺客”吗？

来源：中国新闻社

一个笔袋109元（人民币，下同，22新元），一支笔35元，动辄几十元甚至上百元的“文具刺客”你遇到过吗？如今文具的价格真的这么高吗？

北京市市场监督管理局8月31日发布关于规范本市文具销售经营者价格行为的提醒告诫书，对文具销售等进行规范。

其中明确，文具销售经营者在销售文具过程中，应当依法标示商品的品名、价格和计价单位，做到真实准确、货签对位、标识醒目。同一品牌或种类的商品因特征不同而实行不同价格的，应当针对不同的价格分别标示品名。商品的价格发生变动时，要及时调整。不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。此外，严禁以低价诱骗消费者或者其他经营者，以高价进行结算。

北京市消费者协会8月31日发布文具消费提示，提醒广大家长及学生理性消费，不要盲目攀比购买豪华、高价文具用品，把安全实用放到首位。

其中还明确，家长要引导孩子科学理性消费，面对市场上的新、奇、特文具用品，要摒弃盲目跟风、相互攀比等消费心理，要根据自身需要，选择适合自己的文具用品，养成勤俭节约的好习惯。谨慎购买“玩具化文具”。造型别致、带有装饰的“玩具化文具”，不仅可能分散孩子听课的注意力，而且可能给孩子带来误吞、窒息等风险，建议家长学生慎重购买。

同时，北京市消协也呼吁有关文具经营者诚信守法经营，不人为制造各种奇特、花哨的营销噱头，不虚假夸大文具用品的使用功效，确保为消费者提供质量可靠、安全实用的文具用品，为青少年儿童的健康成长营造良好消费环境。