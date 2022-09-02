是谁在偷摸卖“天价”月饼？

来源：中国新闻网

近年来，每当临近中秋，“天价”月饼都成为消费者购物的“痛点”。

为制止这类现象，今年6月，中国国家发改委等四部门曾联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，对单价超过500元（人民币，下同，100新元）的盒装月饼实行重点监管。

不过，即便面临严格的监管政策，仍有商家在偷偷售卖，甚至玩起了“挂羊头卖狗肉”的把戏。

近日，茅台国际大酒店的一则声明引发关注。声明称，中秋将至，今年茅台大酒店又推出玉虎迎月和流心两款月饼礼盒套装，售价分别为188元/盒和318元/盒，共计约10万盒，目前两款月饼礼盒均已售罄。

但中新财经记者近日注意到，多个电商卖家仍在加价售卖。

在某电商平台上，部分商家售卖的“玉虎迎月礼盒”标价400多元，相比原价贵了两倍多，甚至直逼“500元”监管红线。

至于“流心月饼礼盒”，虽然多个商家显示缺货，但也有商家显示可咨询客服。记者就此询问该商家客服，其告诉记者，流心月饼礼盒仍然有货，636元一盒，并向记者发来了一个链接。链接内容显示，流心月饼礼盒标价498元，券后价486元，快递费150元。

茅台国际大酒店称两款月饼礼盒均已售罄，商家是从哪里拿的货？

此前，中新财经曾咨询另一位售卖茅台月饼的商家客服，虽然页面显示已下架，但客服称，“仍然有货，价格为600元。”这位商家客服还表示，茅台大酒店的货7月下旬就已订完，现在货都在经销商手里。

针对目前市场上出现部分商家加价销售茅台大酒店月饼礼盒的行为，茅台国际大酒店也表示，“我们坚决抵制，请广大消费者理性消费。”

除了茅台月饼被加价售卖，面对“500元”的监管红线，一些线上商家还玩起了隐藏关键词的把戏。

如，在哈根达斯旗舰店里，若直接搜索“月饼”，并不能找到超过500元的商品，但如果搜索“冰淇淋”或“礼盒”，会出现多款商品，且部分商品款式和月饼极为雷同。

在商品评价里，有消费者晒出了购买的礼盒，礼盒上面印有“月饼冰淇淋”的字眼。

此外，打着“中秋礼盒”等旗号，商品中配有月饼的情况亦屡见不鲜，这些礼盒售价也常超出500元。

在天猫某红酒品牌旗舰店，一款售价1595元的中秋套装里，图片显示，包含了两瓶酒、两盒月饼和一把多功能开瓶器。不过，记者日前在该旗舰店查询发现，两瓶酒的合计售价仅为710元，这也意味着刨除两瓶酒，月饼等其他商品价值超过800元。

对于线上“天价”月饼层出不穷，日前中国国家发改委也发文指出，由于线上销售形式花样繁多，销售行为透明度较低，是近几年出现“天价”月饼概率较大的领域。

中国国家发改委称，线上商户销售月饼，不仅存在添加名贵馅料、过度豪华包装、搭售高价商品等问题，还存在虚标月饼售价、变相提高价格，提供“天价”月饼定制服务等问题。

如，有的标价每盒299元，但备注“拍两盒发一盒”，实际每盒售价598元；有的标价499元，同时要求补200元差价；有的不仅标价499元，还设置了600元高额快递费；有的根据客户需求，提供各种类型的豪华包装，将月饼与指定的高价商品进行组合，以月饼名义开具发票，为定制“天价”月饼提供便利。

面对线上卖家为逃避监管，“挂羊头卖狗肉”的行为，近期，中国国家发改委也进行部署，每日监测线上月饼销售，多渠道收集涉及“天价”月饼的问题线索。

中国国家发改委称，对各方反映较为集中的线上商户将月饼与红酒等商品混合销售、标价499元附加600元运费变相提价等问题，已督促有关电商平台进行整改。中国国家发改委已正式向有关部门移交一批涉及单价500元以上盒装月饼的问题线索，有关部门正在核实情况，对确认存在违法违规行为的，将依法予以查处。

“天价”月饼之外，其他的中秋高端礼品也纳入了监管。

近日，市场监管总局印发《市场监管总局关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》，在全国范围内开展为期2个月的集中整治。

地方层面也纷纷跟进。多地市场监管部门对月饼销售价超过500元及酒楼、饭店定制或以文创等名义开发的高端礼品举报线索进行深入核查，并配合商务部门做好有关蟹卡蟹券预付卡经营的监管。

“国家层面出手打击‘天价’月饼等，对于整个行业的健康、良性、有序发展提供了非常好的帮助。”广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬向中新财经记者表示，虽然有一些企业、商家在“顶风作案”或是在“打擦边球”，但国家相关部门也会出手进行整治。

在朱丹蓬看来，遏制“天价”月饼后，未来月饼这一类的节日食品会回归到大众消费品的属性，回归传统文化本源。