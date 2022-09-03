中国人又爱上自行车，这次有点不一样

来源：中国经营报

这几年，骑行现象以肉眼可见的速度多起来，中国主流媒体也开始关注。日前，《人民日报》发表《骑行热带来行业新机遇》一文指出，今年暑假，不少人选择骑自行车出游。在北京、南京、成都等城市，一些热门骑行线路甚至一度出现拥堵现象。骑行热带动了自行车销售，不少中高端品牌的山地车、公路车“一车难求”；今年“6·18”促销期间，某电商平台上自行车零配件的成交额同比增长100%。持续升温的骑行热，给中国自行车行业发展带来了新机遇。

骑行热虽然是新近开始流行的，但与很多新兴的流行现象不一样，它严格地说并不算什么新事物。因为中国的自行车热早就有过高潮，与其说它是一个新的潮流，不如说是一种“传统”现象的翻红。我们可以发现，在三四十年前记录中国国民生活的很多旧照片中，无论是长安街街头的街景，还是普通人的日常生活画面，都有自行车的身影。很多60后乃至70后，应该都还有印象，上世纪80年代所谓的结婚“三转一响”四大件，自行车排在了“三转”的第一位。那个时代，凤凰、永久、飞鸽等家喻户晓的自行车品牌的社会地位，几乎可以与今天的一些豪车品牌相媲美。

所以，无论从情感上，还是从生活体验上，当代中国人对于骑行都是没有隔膜的。会骑自行车，几乎是一个被默认的中国人的必备技能。只不过，因为摩托车、小汽车的快速普及，自行车的热潮一度迅速落幕。而现在的骑行热，与过去相比，一个最大的区别就在于，从前的自行车对绝大多数人而言是代步工具，但现在，它更多成为了一种休闲、锻炼，乃至社交的工具。

时隔二十来年，骑行热重出江湖，原因是多方面的。比如，过去几年迅速占领大街小巷的共享单车，除解决了公共交通中“最后一公里”的问题，也实际上帮助中国人重温了自行车文化。在一定程度上说，它对于骑行热的回归，起到了加速器的作用。此外，伴随着全民健身潮的兴起，和跑步的流行一样，骑行也成了很多人的一种运动锻炼方式。再加上它又与低碳、环保等现代理念的宣传形成合流，政府同时也在做一些鼓励，像很多城市在过去几年修建了大量更适合骑行的自行车道、骑行绿道。而疫情对于长途旅行的影响，在某程度上也让骑行这种适合短途观光旅游的方式，成了很多人的选择。

当然，具体来看，当代的骑行热又分为不同的类型。一些是指越来越多的人习惯用共享单车代步，一些则是指一般的休闲、锻炼式骑行成为一种时髦现象。甚至我们看到，在社交媒体上，像UP主“徐云流浪中国”这样几近行为艺术般的长途骑行行为，也引发了百万人的关注，它承载了很多人对于诗与远方的憧憬与想象，也同时在强化社会的自行车文化。还有一种则是专门的骑行比赛。前段时间，张家界自行车赛一女骑手坠崖身亡的意外事故，就让很多人对于自行车赛有了很多关注。和马拉松赛事的井喷一样，过去几年，大大小小的自行车赛事也可谓遍地开花。这背后除了社会骑行热潮的驱动外，也夹杂着地方推介旅游、促进消费的目的。

随着骑行热的复兴，如《人民日报》文章所指出的，相关消费和产业也的确迎来了新机遇。据中国自行车协会统计，2021年，中国自行车产量达7639.7万辆，全行业总营业收入3085亿元（人民币，下同），总利润127亿元；行业出口额超120亿美元，同比增长53.4%，创历史新高。与很多人想象中不一样的是，如今相当一部分消费者所购买的自行车，都属于中高端产品，价格往往动辄数千元甚至上万元。甚至前段时间，售价高达16.5万元一辆的爱马仕自行车都出现了供不应求。据悉，目前不少国际知名品牌自行车的顾客购买订单已经排到了明年，市面上一些进口国际大牌尤其是全球顶级自行车品牌的产品都堪称“一车难求”。

这样一种消费热潮，也在倒逼自行车产业的升级。中国不仅是骑行大国，也是自行车制造大国。有业内人士指出，中国是目前全世界自行车最大代工国，基本完成了全球70%~80%的代工量，包括有名的公路车架均在中国代工。不过，在一些核心技术和部件方面，中国的产业优势并不明显，还需要大量依赖进口。而随着国内自行车消费需求，尤其是高端需求的上升，这或将提升自行车制造企业在核心技术上的研发动力。

说到底，骑行热的翻红，是社会经济和城镇化发展到一定水平的产物。因为随着市民阶层的不断壮大，很多人已经过了单纯追捧小汽车的阶段，轻便而又环保的自行车提供了与小汽车完全不一样的休闲体验。同时，公共设施的完善（如骑行车道）也在营造更好的骑行环境。而且要指出的是，“骑行热”并不仅限于自行车，摩托车如今也变得越来越常见，甚至一些传统的摩托车企都迎来了“春天”。像这次重庆森林火灾的救援，市民自行组织的摩托车大军就发挥了关键作用，也让外界对于摩托车骑行行为有了重新的认识。

如果说从前自行车与摩托车的普及代表的是物质条件有限的情况下的一种国民选择，那么，现在骑行热的复归，更趋向的是精神层面的追求，越来越多的人在尝试“返璞归真”。而自行车的运动、环保等特征，天生与现代人推崇的健康、简约的价值理念高度契合。和二三十年前相比，中国再次出现的骑行热已经有了很大的不同。