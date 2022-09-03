中国月饼礼盒市场调查：2398元人民币的礼盒里没月饼

来源：中新网

近期，中国发改委等多部门曾密集发文遏制“天价”月饼，并提出对单价超过500元（人民币，下同）的盒装月饼实行重点监管。临近中秋，现在的月饼礼盒市场究竟如何了？

中高档商超：价格差不多 性价比有高低

中新财经在走访中发现，尽管中高档商超售卖的月饼礼盒在品牌种类上存在差异，但价格基本持平。

在北京一家永辉超市内，月饼礼盒以北京稻香村、苏州稻香村、仿膳等品牌为主，价格在100元-400多元不等，部分礼盒还可“买一送一”。售货人员介绍，消费者购买礼盒价位多集中在100-200元的档位。

中新财经注意到，部分标价在300-400多元的月饼虽然价格更高，但性价比较为可观，除包装更精致外，月饼枚数多在12枚以上，净含量以1.2kg-1.4kg居多。例如最贵的一款苏州稻香村稻香金典月饼礼盒标价为498元，净含量为1460g。

而在北京SKP的一家高档超市内，月饼礼盒的品牌更丰富，包括奇华、香港美心、广州酒家、御茶膳房等，价格同样在100-400多元不等，不过部分品牌同等价格的礼盒在净含量上明显低于其他品牌。例如香港美心一款标价338元的流心奶黄月饼礼盒，净含量只有360g。

散装月饼方面，多数商超单价持平。

内容、价格存在“擦边球”

尽管多数月饼品牌遵循了有关部门的要求，不过也有一些商家在礼盒内容、价格方面打起了“擦边球”。

哈根达斯在中秋节前推出了卢浮宫联名中秋套装礼盒，并标注为“月饼冰淇淋系列”。该系列礼盒共有7款，其中4款礼盒超过500元，最贵的礼盒标价为999元。

“到底是月饼冰淇淋还是冰淇淋月饼？”礼盒名称不提“月饼”，却又称该礼盒为“月饼冰淇淋”，有网友对此发出疑问。

而中新财经在哈根达斯门店探访时，店员主动向中新财经询问是否要购买月饼，并表示月饼礼盒内的月饼均为冰淇淋馅。

价格方面，此前有媒体报道称，部分电商平台月饼礼盒大多标价499元，且有月饼礼盒的运费设置为600元。中新财经调查发现，除设置天价邮费外，还有电商平台的商家备注要求消费者在购买月饼礼盒时另补差价。目前已有多款499元月饼礼盒下架，但当中新财经咨询商家时，商家表示月饼礼盒仍然有货，可加微信或另开链接购买。

2398元的礼盒里没有月饼

有关部门在遏制“天价”月饼时曾明确提出，生产、销售盒装月饼，不得使用贵金属、红木等包装月饼，也不得以礼盒等形式将月饼同其它产品混合销售。简而言之，月饼礼盒只能卖月饼。

但中新财经发现，一些商家仍存在月饼礼盒混装现象。

例如某电商平台上一家接受订制月饼礼盒的商家，其某款礼盒套装除月饼外，还包括陶瓷景泰蓝香炉、小罐茶、盘香、香座。

而在北京SKP，中新财经注意到，半岛酒店的月饼专柜有多款超过500元，甚至上千元的月饼礼盒，还有一款特殊的“中秋礼物篮”，里面只包含一份茶叶礼包、一盒龙酥糖、一盒巧克力、一盒蜂蜜糖和一盒辣椒酱，标价为2398元。

销售人员说，由于今年规定月饼礼盒不能混装，因此他们特别将月饼从礼盒中剔除并减掉了月饼钱。“月饼可以额外购买加入礼盒中。”销售人员表示，一个2398元礼盒最多可以加入一盒标价498元的月饼。

此外，半岛酒店的纸质宣传单上仅标注了月饼的尺寸，并没有明确净含量；其小程序在购买月饼礼盒礼品卡的界面里也并没有对月饼礼盒规格等内容的详细介绍。

高价月饼礼盒有多暴利？

那么，高价月饼礼盒到底有多暴利？

中新财经曾向一名经销商咨询某款标价888元的月饼礼盒，该经销商表示，该礼盒最低团购价为600元/盒，而当中新财经表示该价格太贵时，该经销商最终称“最低499元可以成交”。

国家发展改革委有关负责人曾表示，根据发改委成本调查以及行业组织、电子商务平台数据，从多年市场情况看，盒装月饼平均生产成本70元/盒左右。

艾媒咨询在此前的监测报告中指出，中国月饼包装年均费用超过25亿元，从以包装为主营业务的上市公司公布数据看，月饼包装行业的毛利率高达27.5%。

而临近中秋，中消协也发布了消费警示。其中提到，中消协鼓励广大消费者主动参与社会监督，用随手拍的形式记录违反法规标准和公序良俗的过度包装和“天价”月饼，向当地市场监管部门、消协组织举报。

今年你还买月饼礼盒吗？