吴易昺谈对阵世界第一：比赛给我带来更多信心

来源：中国新闻网

在9月3日举行的2022美网男单第3轮比赛中，中国选手吴易昺以0:3不敌世界排名第一的赛会头号种子梅德韦杰夫，无缘晋级。

据ATP官方消息，吴易昺在赛后表示，“既然上场比赛，那肯定奔着赢去的，最好是能三盘拿下。但期待往往和现实有差距。回到现实来看，我就是做好了苦战的准备。我也想过可能会输，但我也做好了赢得准备。这次比较可惜没能赢到，相信下一次会给球迷朋友带来不一样的惊喜。”

相对于遗憾，在吴易昺看来，这场比赛反而给他带来了更多信心。“因为我看到了，自己跟世界第一的差距并没有想象中那么大。可能因为自己身体的原因，后面两盘没能发挥全部实力，特别是发球和拦网。我对自己很有自信，希望在后面的训练中，着重把身体的厚实度练起来。”

“今天以自己的身体状况，能有这样的底线发挥，我是蛮开心的。当然也有一些不足，比如拦网，还有多拍相持中最后一拍的处理。和高手比赛最好的一点，就是可以清晰看出自己的不足，然后在训练中弥补、提高。”

这场比赛被安排在中心球场进行，这是许多球员梦寐以求的舞台。对此吴易昺表示，“我觉得我的表现也配得上进入中心球场。希望下次不是靠跟高排名对手交手，而是靠自己的排名和实力，争取能每一场都打中心场。我觉得这是自己应该有的想法。”