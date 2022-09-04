中国都市剧的质感去哪了

来源：齐鲁晚报

作者：师文静

近日，由朱亚文、万茜主演的《简言的夏冬》开播，剧名包含了男女主角的姓名，像极了都市偶像剧的剧名，但这是一部叠加了商战、职场、复仇、悬疑、爱情、宅斗等复杂元素的都市剧。为了营造更多的看点，都市剧会不断地做各种元素的叠加，在不同类型剧之间反复横跳，《简言的夏冬》就是这样的作品。该剧中的商战博弈还算高潮迭起，爱情戏份也颇有趣，男女主角双强设定看点足，但是都市剧的悬浮毛病依旧很明显。都市剧不断追求类型元素的叠加、看点的堆砌，并没有为其品质加分。

《简言的夏冬》根据小说《秘密调查师之家族阴谋》改编，讲述了以欧迅集团资深商业调查师夏冬和高级调查师简言为代表的职场人，致力于消除商业欺诈，守护企业诚信的一系列跌宕起伏的故事。剧中涉及多宗商业欺诈案件，而夏冬、简言等调查师信奉“商亦有道”的原则，透过一个个委托项目逐一揭穿商业欺诈，清除其中的污垢。该剧前几集不断反转再反转的快节奏商业博弈剧情非常吸睛，通过一个复杂纠葛的收购案，把各条线上的人物悉数引出，也交代了每个角色的复杂背景和人设。通过这个商业案例，能看出编剧在编织商战博弈戏份上的努力。

该剧一开头，欧迅集团东京分公司领导马修，因泄密事件败露即将接受调查，他想拉自己的徒弟、万茜饰演的简言下水，让简言去调换前来做调查的上海分公司员工夏冬的电脑，伪造夏冬泄密的证据，把所有泄密行为转嫁给夏冬。不过，举报马修的正是简言，她早已认清马修的本质，明面配合马修的指令，暗地里与夏冬合作。夏冬更是在下一盘更大的棋，他和简言一起联手获得马修的泄密资料，试图扳倒马修和其背后的商业大佬，而且通过商调报告做局，让结仇十多年的商业大佬、投机者损失惨重。该剧开局第一个案件，节奏非常快，引出了朱亚文饰演的夏冬背负的冤案仇恨。该收购案中另一条支线，则引出了袁文康饰演的林俊文背后的林氏家族和其宅斗戏份。简言辞掉东京分公司的工作、加盟上海分公司后，又引出上海分公司的职场戏份，以及与夏冬的爱情戏份等。该剧的悬疑部分主要体现在复杂、危险的商业调查戏份上，“调查师”为了完成委托方的任务，会进行各种危险系数比较高的调查活动。

《简言的夏冬》中男女主角的爱情戏看点还不少，同样都是干练、老辣的调查师，夏冬与简言由同行、对手转变成伙伴、知己，直至爱情萌生的过程，被置于成年人的职场场域，充满了坦率、主动的熟龄爱情魅力。不过该剧的爱情戏份套路感十足。夏冬为了激怒不允许办公室恋情的上海公司老总苏珊，与简言“假扮情侣”，简言也因租房住到了夏冬妈妈家，夏冬妈妈不遗余力地撮合两人谈恋爱。巧合太多，全是套路。

这部剧描写商战职场，涉及股票、商业机密、行业宿敌等内容，巧妙的开局很吸睛，但过了前几集，就开始犯国产都市职场剧的通病，商战戏大幅度缩水、节奏迅速变慢，戏份被爱情戏、多角恋等主导。编剧有写商战博弈的能力，却在完成一个融合了各类元素的漂亮开头后，稀释了商战的剧情，开始用情感戏注水。好在后面的剧情中，朱亚文、万茜、袁文康等演员用演技稳住了观众，如果这些主演再让观众出戏，这部剧很可能沦为烂剧。朱亚文饰演的夏冬一心想复仇，背负沉重的人生，演员演得冷静沉着，始终是一副捉摸不透的样子，这种状态符合人物的职业，也没有把角色演简单、幼稚了。万茜饰演的简言，虽然双商在线，但人物本身非常单纯，这个度把握起来不容易，万茜饰演这个29岁的职场精英，拿捏到位。

商业背景调查师、反欺诈调查师这类人物设定，在都市剧中属于聚焦小众行业，剧中的商业欺诈案例故事也很精彩，但遗憾的是，为了迎合电视剧观众，后来的剧情放慢了节奏、稀释了商战的紧张感。这部剧本是一部题材新颖的都市剧，各类元素融合也做到了位，但整体还是按照都市情感剧的手法来拍，在服化道、置景、运镜、剪辑等各方面都是都市剧的风格。而且剧中一些道具，比如邮件、文件等都做得敷衍潦草，很土味，拉低观众对剧的好感。剧中人物作为调查师，对调查对象查履历、房产、消费、通话、出行等信息无所不能，且上天入地地进行“探案”，让人物失去了真实感。这些因素都让该剧产生很强的悬浮都市剧观感。这类新颖题材的剧，如果剧情高度集中于商业博弈、拍摄手法再多样化一些，可能就是难得的质感剧。

都市职场剧越拍越华丽，题材越来越求新、求异，但总是给人一种找到了新鲜、多样甚至稀奇古怪的食材，却做不出好饭的感觉。创作者拿到一个新颖的题材，比如商业调查师行业，也有相关的案例素材，也能融入悬疑、复仇、宅斗等元素和看点，但就是不敢真正地突破框架做成纯类型剧或纯职场剧，一定要拍成保险、安全的都市爱情职场剧。而且这种流行的都市爱情职场剧，透着浓浓的、华而不实的悬浮感，整体上就是不伦不类，食之无味，弃之可惜。