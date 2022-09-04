中西文化中的家庭观念有何异同？

来源：中新社

作者：陈晓霞

家庭是构成社会的基石，理解和尊重中西文化中家庭观念的异同，有助于中西文化交流互鉴，促进世界文明共同发展。由于社会环境及政治经济条件不同，中西家庭观念既有相同之处，又各有特点。

家庭是连接个体与社会的“桥梁”和“纽带”，狭义家庭是指一夫一妻制构成的社会单元，广义家庭则泛指各种家庭利益集团，以血缘和婚姻为纽带，以姓氏为标志。在经济形式、政治结构和地理环境影响下，中西文化形成了各自的家庭观念。

家庭从婚姻开始，成员之间彼此成全、互相服务、荣辱与共。家庭首先在承认众多的“不同”前提下，以自身的文化聚合“不同”防止“冲突”，从而使“不同”个体之间形成“协调统一”。中西家庭都具有包容“个体”要素的功能，具有繁衍生息的“世代性”。

中西家庭均以实现幸福为直接目的，确保家庭细胞形态健康，维护成员生存发展。中西家庭作为最小的伦理单位，在培养“个体”之间的关联、责任与关爱中起到了关键作用。中西方家庭有着共同的育人观，养育子女的社会性，塑造培养合格的社会人。

中西文化中的家庭观念存在许多差异，仅从渊源、内涵、类型和教育重心等几个方面加以比较。

中国自古注重家庭集体精神，形成群体价值理念。《周易·说卦》中说“乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母”。“天”与“地”就是人类之父母，天下为一家。正如《论语·颜渊》所言：“四海之内，皆兄弟也。”孟子说：“言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海，不推恩无以保妻子。”中国注重以家庭群体为本位，将个体融入群体中，个体与家庭、社会及国家命运是一致的。在中华文化中，家庭是“生生”的载体，“一以贯之”的本体，“配天祭祖”的基础，“返本开新”的始端，宇宙秩序与社会生活都围绕“家庭”展开。

西方的地理气候等自然环境，造就了繁荣的商业文明，塑造了西方人理性、勇敢、独立的个性，他们注重个体权力及财产所有权力，强调理性价值。基督教中耶稣基督让人离开父母兄弟姊妹来到主的怀抱，建立起信仰的共同体。洛克认为子女是上帝的产物，父母不过是子女的看护者而已。基于此西方建构起“个体—主体”现代性哲学观念，个体主义长久地偏向“个体”的自我成就，而忽视了“个体”的相互成就。人身依附关系越来越弱化，而个体理性和权力不断得到加强。

中国人遵循“从利他中实现利己”的价值取向。家庭成为人们生活的重心，亲情血缘为最坚实的社会纽带。父母抚养教育子女，子女赡养父母，并形成独具特色的“孝”文化。家庭成员责任重于自由，义务先于权利，群体高于个人。西方社会尊重个体自由、权利与尊严，重视爱欲、圣爱和友爱，主张家庭以个体为本位，遵循“利己就是利他”的价值取向。西方更加注重个体的理性，注重自身的价值。个人是家庭及社会的主人，个人利益往往是主导因素，而家庭则是次要的。

中国家庭属于父子文化，《易经·家人卦》说：“家人有严君焉，父母之谓也，父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇，而家道正，正家而天下定矣。”家庭成员恪守其位、各尽其责。男女之间缔结婚姻建立家庭并遵循家庭伦理，夫妻之间要相敬如宾、夫和妻柔，各自舍弃部分自主权力，实现和谐统一。西方家庭以夫妻为中心，注重夫妻关系及男女自然之情，以夫妻间主观感受作为婚姻目的，结婚是为了行使两性间的幸福权利，婚姻家庭真正成为私人问题不允许外在权力干涉。主张个体的自由权利高于婚姻家庭，夫妻各自享有自由和平等的权利。

中国家庭对子女的教育重心在于“道”。中国传统家庭观念中的世界架构为天、地、人“三才”，同属“一个世界”。主张“道不远人”，“道”要从“身边”寻求，首先是从夫妻、父子家庭关系开始。《周易》有云：“正家而天下定矣。”家道端正，天下方能安定。孔门庭训等是家风传承的典范，家风决定个人命运，影响家族兴旺。西方家庭注重知识培养，重心是孩子兴趣和创造力的培育，启发孩子对大自然的好奇心与想象力，注重成长及爱的教育，父母多用鼓励性的语言来表达对子女的赞赏及鼓励，通过与子女交流关注子女心理需求。

总之，中国家庭更强调家庭成员和谐相处，西方家庭则强调家庭成员个人权利的保护。“各美其美，美人之美，美美与共”，在充分理解中西文化中家庭观念异同的基础上，加强交流互鉴，将有效促进人类文明的共同发展。

作者是尼山世界儒学中心孟子研究院院长、研究员