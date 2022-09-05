总感觉自己有病？你可能患上了“网络疑病症”

来源：中国青年报

作者：杜佳冰

一旦进入疑病的心理状态，不要太过相信自己身体的感觉并反复揣摩。因为这时候的感受很可能是心理因素造成的。

小豆的双手拇指不受控制地抖动了一周，她忧心忡忡地在网上查询了各种可能的病因。在得到“帕金森”“甲亢”等诊断之后，她决定去看医生。

等待医生开检查单的时候，她感觉自己拿着挂号单的手又在抖。尽管医生告诉她应该没什么问题，但她还是止不住地猜测，前几个月查出的甲状腺结节是不是与此有关。

除此以外，她又申请多开了一项激素检查。因为长痘，她怀疑自己激素水平有问题，做了检查，现在到了复查的日子。她心里一直记着这事，甚至把今年需要做的、想要做的检查特意写了张备忘录。

医生开好检查单之后，嘱咐她：“再这样下去，你会得焦虑症的。”

一天后，小豆的检查结果显示甲状腺激素分泌并无异样，一切正常。

但比起庆幸，她更感到讶异。在过去的24小时里，在反复搜索查阅“甲亢症状”发现自己中了四项后，她几乎已经给自己确诊了。

如今拿着单子，还有些失落——大概是为了那1200元（人民币，243新元）检查费。

过度担忧自己得了某种病，并伴有焦虑、抑郁症状，工作和学习能力下降，甚至日常生活受到影响——这可能是患上了“疑病症”。

有一位网友在奶奶突发脑溢血后，突然担心起自己会不会也得了这个病。“这个念头一闪而过，突如其来的就是心慌，头皮发麻，全身发软。当时吓得我全身出汗，总觉得哪里不舒服，睡觉都不敢睡。”过了几天，他开车时听到后座的亲戚讨论奶奶的病情，“感到天昏地暗，心跳加速，呼吸困难，头皮发麻，然后突然踩急刹车”。

清华大学玉泉医院的精神科医生申晨煜认为，“疑病”本质上就是对疾病的焦虑症，它与死亡焦虑相关，“有焦虑症的普遍表现，比如过度紧张、担心，对结果的恐惧，伴随有心慌、胸闷、气短等植物神经功能亢进症状。”

有一位因为手抖而怀疑自己得了渐冻症的高中生网友说，渐冻症的每一条症状她都恐慌过，看到“吞咽困难”，立马就感觉自己有了软腭无力感，吞咽嘴里的三明治都很费劲。那个时候自己“根本听不进去课，甚至厌学，唯一能专心投入的一件事就是构思遗书，看到同学，看到花花草草，看到挺好看的晚霞，就想，我只能再看三五年了。”

申晨煜在以前学习诊断的时候也出现过类似感受：“每次学到一个新的疾病就会怀疑自己得了这种病，而且相应的身体部位真的会产生不适感。”这是因为大脑的认知过程出了问题，“我们放大了某些小概率的事件，让大脑误以为身体出现了严重的疾病。”

申晨煜发现，多数疑病症患者都有百度看病的习惯。这样的状况又被称为“网络疑病症”。 根据中国临床心理学杂志介绍，网络疑病症(cyberchondria)”的概念第一次出现于2001年英国《独立报》发表的一篇文章中，它描写了人们痴迷于在线研究自己病症的现象。

小豆的同事也有过类似的网络疑病经历。同事腿上的皮肤发痒，“都挠破了。”上网查询后，发现自己竟然有可能得了糖尿病，于是满心担忧，去医院花了1000多元做了过敏源检查，结果一切正常。后来发现，是那几天穿的裤子的材质有问题。

有越来越多的研究者发现，反复过度在线搜索健康信息，会引起健康焦虑升级，进而导致心理压力和不必要的医疗费用增加。尽管事后回忆起来发现是虚惊一场，啼笑皆非，不过当时的困扰和恐惧却是真实存在的。

申晨煜医生认为，疑病并不是全无好处。焦虑这种情绪本身就能够让人识别危险，而疑病“可以让人提高对某种疾病的敏感程度，让人早发现、早诊断、早治疗。”但他建议，当身体发出异常信号后，应该去找专科医生来寻求答案，而不是自行检索网络信息。

有一个大学生网友曾经分享过自己走出疑病恐惧的经历。在疑病恐惧感出现的那段时间里，她精神恍惚，几乎忽略了身边的人和事，荒废了时间和学业。直到有一次去食堂吃饭，她把手提电脑丢在了食堂，崩溃之下才开始反思：“我把所有注意力都集中在了自己的身体上，身体痒一下，掉根头发就好像发生了什么大事，可是电脑那么大、那么重要的东西，我却忘了它，想想我忘掉的只有电脑吗，我已经忘了生活！”

她发现，最有效的解决方法就是顺其自然，“如果真的得病了又怎样呢，你会自杀吗？你能改变现实吗？你不能，所以你只能接受它，面对它，不要害怕它。反正人早晚都有一死，切实的生活才是应该珍惜的。”

曾经怀疑自己患上渐冻症的高中生网友的经验则是：一旦进入疑病的心理状态，不要太过相信自己身体的感觉并反复揣摩。因为这时候的感受很可能是心理因素造成的。

需要注意的是，为身体的不适感到担心属于人们的正常反应。如果在检查就医证实无病后，能够相信检查结果、放下对自我健康的疑虑，就不属于疑病症，不用过分担心。